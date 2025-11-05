Vizsgálóbizottságot állított fel szerdán a bolgár parlament Soros György milliárdos, a fia, Alexander és bulgáriai alapítványaik tevékenységének kivizsgálására. Az intézkedés kiváltotta számos civilszervezet bírálatát, a nyomásgyakorlás eszközének tekintik a vizsgálatot.

Nagy bajba került Soros György és a fia, Alexander: Magyarország után új európai uniós országban kezdődik vizsgálat ellenük – döntött a parlament / Fotó: AFP

Az iratok gyűjtésére, elemzésére, bolgár szolgáltatók és intézmények, valamint magánszemélyek meghallgatására hivatott bizottság létrehozását a korrupció miatt amerikai és brit szankciókkal sújtott Deljan Peevszki egykori médiamágnás pártja javasolta.

A javaslatot a kormánykoalíció két pártja, illetve az összes radikális jobboldali, illetve oroszbarát frakció szavazatai révén fogadták el. A legnagyobb kormánypárt, a GERB és az Európa-barát CC/BD pártszövetség nem támogatta.

Az ideiglenes bizottság feladata:

megállapítani a pénzmozgást,

és azonosítani az esetleges összefüggéseket pártokkal, bíróságokkal, iskolákkal, médiumokkal, gazdasági körökkel és közintézményekkel.

„A bolgár parlament továbbra is igyekszik korlátozni a kritikus civilszervezetek tevékenységét, a forgatókönyv a Kreml kézikönyvét követi, amelyet Magyarországon is alkalmaznak” – jelentette ki Teodor Szlavev, a Jogi Kezdeményezések Bolgár Intézete nevű civil szervezet igazgatója. „Diktatúra csak aktív állampolgárok és szervezetek hiányában tud működni, és úgy látszik, itt is ez a cél” – mondta Adela Kacsaunova, a bolgár Helsinki Bizottság társelnöke és jogi igazgatója.

Soros György Nyílt Társadalom alapítványának bulgáriai szervezetét 1990-ben hozták létre Szófiában, közvetlenül a kommunista rendszer bukása után. Az alapítvány számos oktatási programot, az igazságügy reformját, a hátrányos megkülönböztetés elleni harcot finanszírozza, de több ország vezetője azzal vádolja, hogy rendszerváltoztatást akar elérni az általa finanszírozott civilszervezetek révén.

