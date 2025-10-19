Deviza
Nyílt Társadalom Alapítvány
Rico
Soros Alexander
Soros-hálózat
Donald Trump
Demokrata Párt
Soros György

Soros György már készül a végső ütközetre Trump ellen: befagyaszthatják a magyar milliárdos számláit - de még utoljára rengeteg pénzt oszt szét

A Trump-kormány szerint a Soros-hálózat politikai befolyást gyakorol a demokraták javára. Soros György és fia, Soros Alex ellen új vizsgálatok indulhatnak, miközben a Nyílt Társadalom Intézet továbbra is milliárdokat költ társadalmi célokra.
VG
2025.10.19., 13:04

Washingtonban ismét forr a levegő: Donald Trump új frontot nyitott Soros György és fia, Soros Alex ellen, az igazságügyi minisztérium és az adóhatóság pedig több vizsgálatot is el fog indítani a hálózat alapítványai ellen, amelyek milliárdokkal finanszírozzák a demokratákat.

Soros György
Soros György évtizedek óta a liberális eszmék legfőbb támogatója, most a Trump-kormány jogi eszközökkel próbálja visszaszorítani ő és a fia, Soros Alex befolyását / Fotó: AFP

A The Wall Street Journal értesülései szerint Washington állítólagos törvénysértések és szélsőséges csoportok támogatása miatt indít vizsgálatokat a Soros-hálózat ellen

A valós tét azonban politikai – a republikánusok szerint Soros György az ellenzékbe szorult demokraták pénzügyi motorja, és akár a 2026-os félidős választások kimenetelét is befolyásolhatja.

A vizsgálatoknak súlyos pénzügyi és politikai következményei is lehetnek a Soros-hálózat számára: a kormány arra kényszerítheti a pénzintézeteket, hogy befagyasszák a számláikat. Ez óriási pánikot indított el a demokraták között – annak ellenére, hogy az utóbbi években hasonló a taktikákkal próbálták ellehetetleníteni még a legkisebb követővel rendelkező politikai ellenfeleiket is.

A Soros család reakciója nem volt meglepő: „Adják ide az embert, és én majd találok ellene ügyet” – idézett ironikusan Soros Alex egy sztálini mondást, amikor a hírt meghallotta. A Szovjetunió koncepciós pereire utalt ezzel, egy olyan rezsimre, amelynek ideológiájához a Soros-hálózat kellemetlenül közel áll, már csak az általuk kiosztott pénzek felhasználása alapján is.

A 39 éves Soros Alex júniusban vette át apja helyét a Nyílt Társadalom Intézet és a hozzá kapcsolódó politikai akcióbizottság élén. A szervezet idén is 1,4 milliárd dollárt tervez kiosztani különböző társadalmi célokra, az amerikai abortuszjogokat védő Planned Parenthoodtól az afrikai klímaaktivistákig.

USAID-botrány: szagot fogott a Szuverenitásvédelmi Hivatal – feltérképezték a pénzhálót

Az Internewst Soros György Nyílt Társadalom Intézete és a Rockefeller Alapítvány is finanszírozta. A Szuverenitásvédelmi Hivatal kutatásából kiderül, hogy a USAID-pénzeket a magyar demokrácia befolyásolására használták fel.

Az alapítvány vezetése szerint a vizsgálatok pusztán politikai eszközök, amelyek célja kizárólag a demokraták megfélemlítése. „Nem hagyjuk, hogy elhallgattassanak minket” – mondta Binaifer Nowrojee, a Nyílt Társadalom elnöke.

Saját emberei is Soros György ellen fordulnak

A helyzet pikantériája, hogy az adóhatósági szabálymódosításokat egy olyan pénzügyi tanácsadó dolgozta ki, aki korábban maga is Soros György vagyonalapját vezette.

Közben több nagy demokrata támogató – köztük Reid Hoffman, a LinkedIn társalapítója – visszafogta adományait, félve attól, hogy ők lesznek a következők Trump célkeresztjében. A republikánusok eközben pénzügyi fölénybe kerültek: Trump politikai akcióbizottsága 117 millió dollárt gyűjtött össze, míg a demokraták fő kampányszervezete eddig 80 milliót.

Soros György az 1970-es évek óta több mint 32 milliárd dollárt fordított civil szervezetek támogatására világszerte

Az évtizedek óta tartó politikai beavatkozás azonban most visszaüt, és Trump nemrég még a maffiaellenes RICO-törvény alapján történő vádemelést is kilátásba helyezte Soros György és Soros Alex ellen, ami példátlan lépés lenne az amerikai politikában.

Soros a célkeresztben, Trump megelégelte a Kirk-gyilkosság után, ez szervezett bűnözés lehet

Nem akármilyen vizsgálatról van szó. Soros György vagy valamelyik családtagja esetében a szervezett bűnözés elleni törvényt használhatják.

 

 

