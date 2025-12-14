Milliók kérnek már segítséget digitális asszisztensektől, de mégis kik és mire használják a legtöbbet a mesterséges intelligenciát?
Milliók használnak mesterséges intelligenciával (MI) ellátott digitális asszisztenst, azaz MI-ügynököt tanulási és hatékonysági célokra a mindennapi életükben. A legtöbben, akik mesterséges intelligenciát használnak, magasan képzettek, gazdag országokban élnek, és technológiai vagy tudásintenzív területen dolgoznak – mutat rá az Euronews a Harvard Egyetem és a Perplexity AI friss, az ilyen technológia elterjedését vizsgáló kutatása eredményére.
Az MI-ügynökök, avagy okos asszisztensek olyan online asszisztensek, amelyek képesek összetett feladatok megtervezésére és végrehajtására minimális emberi felügyelet mellett, a felhasználói utasítás alapján. 2025-ben a világ legnagyobb technológiai cégei, így az Amazon, a Google, a Microsoft és az OpenAI is elindította vagy kibővítette saját digitális asszisztenseit.
A kutatásban a startup MI-böngészőjének és a júliusban indult Comet digitális asszisztensének használati adatait elemezték az egyetem munkatársai. A szakértők többszázmillió lekérdezést vizsgáltak meg, hogy feltérképezzék, miként használják az emberek ezeket az ügynököket. Eredményeiket a napokban tették közzé.
A gazdag országok legképzettebbjei vetik rá magukat a mesterséges intelligenciára
A felhasználókat foglalkozásuk és a tipikus ügynöki használati mintáik alapján kategorizálták. A kutatás szerint azok, akik korán kezdtek MI-ügynököt használni, valamint a gazdagabb, magasabban képzett országok lakosai nagyobb valószínűséggel „fogadták el vagy használták aktívan az ügynököt” a vizsgált időszakban.
A felhasználók több mint 70 százaléka digitális vagy tudásigényes területen dolgozott, például az akadémiai és pénzügyi szférákban, a marketing területén vagy vállalkozóként.
A technológiát a legkevésbé a fizikai munkát végzők használták, például energiaipari vagy mezőgazdasági dolgozók.
A legtöbbször „termelékenységi és munkafolyamat-típusú” feladattal bízták meg az ügynököket, például dokumentumok készítésével vagy szerkesztésével, e-mailek szűrésével, befektetési információk összegzésével vagy naptáresemények létrehozásával. Ezek a feladatok 36 százalékát tették ki.
A második leggyakoribb felhasználási kategória a „tanulás és kutatás” volt, a lekérdezések 21 százaléka kért összefoglalót tananyagokról, kutatási információkról.
Ezen kívül gyakoriak voltak a vásárlással, utazással vagy álláskereséssel kapcsolatos feladatok.
A felhasználók az okos asszisztensektől inkább személyes, mint szakmai ügyekben kértek segítséget.
A kérdések 55 százaléka a magánéletükhöz kapcsolódott, míg 30 százalék volt munkahelyi jellegű. További 16 százalék oktatási témákhoz kötődött.
A tanulmány azt is megmutatja, hogy az MI-ügynök használata idővel hogyan fejlődött. A felhasználók gyakran egyszerű, személyes feladatokkal kezdték, például utazással vagy hírekkel kapcsolatos kérdésekkel. Ezt követően a kérdezők fokozatosan a nagyobb munkaterhelést igénylő, termelékenységgel, tanulással és karrierrel kapcsolatos kérdések felé vették az irányt.
Magyarországon is terjednek az okos asszisztensek
Lapunk korábban foglalkozott azzal, hogy a magyarországi vállalatok is látnak fantáziát az ilyen asszisztensekben. A Vector AI Agents magyar fejlesztésű rendszerei vállalati tudásbázisokból „tanított” ügynököket kínálnak, melyek dokumentumokat olvasnak be és válaszolnak ügyfélszolgálati kérdésekre. Az AIWORKS egyedi vállalati asszisztenseket fejleszt, míg az AI Squad hangalapú ügynökei már magyar nyelven is képesek ügyfélszolgálati hívásokat kezelni. A Microsoft Copilot magyarországi bevezetése szintén megnyitotta az utat a vállalati környezetben működő intelligens ügynökök előtt, melyek már nemcsak szöveget írnak, hanem konkrét üzleti műveleteket is végrehajtanak.
