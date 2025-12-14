Milliók kérnek már segítséget digitális asszisztensektől, de mégis kik és mire használják a legtöbbet a mesterséges intelligenciát?

Milliók használnak mesterséges intelligenciával (MI) ellátott digitális asszisztenst, azaz MI-ügynököt tanulási és hatékonysági célokra a mindennapi életükben. A legtöbben, akik mesterséges intelligenciát használnak, magasan képzettek, gazdag országokban élnek, és technológiai vagy tudásintenzív területen dolgoznak – mutat rá az Euronews a Harvard Egyetem és a Perplexity AI friss, az ilyen technológia elterjedését vizsgáló kutatása eredményére.

A gazdag országok legképzettebbjei vetik rá magukat a mesterséges intelligenciára /Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az MI-ügynökök, avagy okos asszisztensek olyan online asszisztensek, amelyek képesek összetett feladatok megtervezésére és végrehajtására minimális emberi felügyelet mellett, a felhasználói utasítás alapján. 2025-ben a világ legnagyobb technológiai cégei, így az Amazon, a Google, a Microsoft és az OpenAI is elindította vagy kibővítette saját digitális asszisztenseit.

A kutatásban a startup MI-böngészőjének és a júliusban indult Comet digitális asszisztensének használati adatait elemezték az egyetem munkatársai. A szakértők többszázmillió lekérdezést vizsgáltak meg, hogy feltérképezzék, miként használják az emberek ezeket az ügynököket. Eredményeiket a napokban tették közzé.

A felhasználókat foglalkozásuk és a tipikus ügynöki használati mintáik alapján kategorizálták. A kutatás szerint azok, akik korán kezdtek MI-ügynököt használni, valamint a gazdagabb, magasabban képzett országok lakosai nagyobb valószínűséggel „fogadták el vagy használták aktívan az ügynököt” a vizsgált időszakban.

A felhasználók több mint 70 százaléka digitális vagy tudásigényes területen dolgozott, például az akadémiai és pénzügyi szférákban, a marketing területén vagy vállalkozóként.

A technológiát a legkevésbé a fizikai munkát végzők használták, például energiaipari vagy mezőgazdasági dolgozók.

A legtöbbször „termelékenységi és munkafolyamat-típusú” feladattal bízták meg az ügynököket, például dokumentumok készítésével vagy szerkesztésével, e-mailek szűrésével, befektetési információk összegzésével vagy naptáresemények létrehozásával. Ezek a feladatok 36 százalékát tették ki.