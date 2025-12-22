Nem adja fel grönlandi álmait Donald Trump: újabb lépést tett a sziget megszerzése felé - tovább éleződnek az ellentétek Dániával
Donald Trump amerikai elnök grönlandi különmegbízottnak nevezte ki Jeff Landry louisianai kormányzót – derül ki a politikus Truth Social közösségi oldalra feltöltött bejegyzéséből.
Trump szerint Grönland kulcsfontosságú az Egyesült Államok biztonsága szempontjából
Trump szerint Landry érti, mennyire alapvető fontosságú Grönland az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából, és határozottan képviselni fogja az amerikai érdekeket az Egyesült Államok, szövetségesei, sőt a világ biztonsága és túlélése érdekében. Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök szerint a döntés Grönland számára nem változtat semmin. Dánia külügyminisztere felháborítónak nevezte a különmegbízott kinevezését, és nagyobb tiszteletet követelt a Dán Királyság területi integritása iránt.
A louisianai kormányzó az X-en közzétett bejegyzésében megköszönte a felkérést. „Megtiszteltetés, hogy önkéntes pozícióban szolgálhatom Önt, hogy Grönland az Egyesült Államok részévé váljon” – írta Landry a közösségi oldalon, hozzátéve, hogy a kinevezés semmilyen módon nem fogja befolyásolja a louisianai kormányzó pozícióját.
Az elmúlt években Trump többször is felvetette, hogy a Dániához tartozó, de széles körű önkormányzati jogokkal rendelkező Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kellene válnia, elsősorban biztonsági megfontolások és az ásványkincsek iránti igény miatt.
A dán sajtó úgy tudja, hogy az amerikai kormány közvetlen kapcsolatfelvételre törekszik a grönlandi vezetéssel, miközben Dániában bevett gyakorlat, hogy kül-, biztonság- és védelempolitikai kérdésekben a dán és a grönlandi fél egyaránt részt vesz a tárgyalásokon. Ezért a dán külügyminisztérium az Egyesült Államok nagykövetét is berendelte.
Landry egyetért Trumppal Grönland kérdésében
Trump felvetését Landry már korábban is támogatta, például egy január 9-i X bejegyzésben azt írta, hogy Grönland csatlakozása az Egyesült Államokhoz nagyszerű lenne mindkét fél számára.
Januári beiktatása óta Trump újraélesztette az első elnöki ciklusa idején már felvetett grönlandi terjeszkedési elképzelést. Az elnök stratégiai jelentőséget tulajdonít a világ legnagyobb szigetének, amelynek mintegy négyötödét jég borítja, lakossága pedig kevesebb mint 57 ezer. Azonban
az amerikai elnök felvetését Grönland és Dánia is következetesen elutasítja.
Grönland a grönlandiaké
Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen azt írta: ismét egy új bejelentésre ébredtek az Egyesült Államok elnökétől, amely nagy horderejűnek tűnhet, de Grönland számára nem változtat semmin, mivel a sziget maga dönt a saját jövőjéről. „Grönland a grönlandiaké, és területi integritását tiszteletben kell tartani” – emelte ki a közösségi médiában közzétett bejegyzésében. A kormányfő hozzáfűzte: a terület nyitott az együttműködésre más országokkal, de ennek minden esetben a grönlandiak akaratának és döntésének tiszteletben tartásával kell történnie.
A dán parlament grönlandi származású képviselője, Aaja Chemnitz meglátása szerint nem a különmegbízott kinevezésével van a gond. „A probléma az, hogy ő azt a feladatot kapta, hogy átvegye az irányítást Grönland fölött, illetve az Egyesült Államok részévé tegye, de Grönlandon erre nincs igény” – fogalmazott. Rámutatott:
Grönlandon az emberek azt szeretnék, hogy a sziget önálló maradjon, és maga dönthessen a jövőjéről.
Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter a TV 2 dán televíziónak nyilatkozva kijelentette: mélyen felháborítja az Egyesült Államok grönlandi különmegbízottjának kinevezése, és különösen felháborítónak tartja a megbízott Grönland hovatartozásáról tett kijelentéseit, amelyek „teljes mértékben elfogadhatatlanok”.
Bár az Egyesült Államok és Grönland ebben a hónapban kölcsönös tisztelet vállalásáról állapodott meg, Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter szerint az amerikai nyilatkozatok bizonytalanságot keltettek a helyi lakosság körében.
A helyi Sermitsiaq című napilap december 8-án Motzfeldtet idézve azt írta: helyre kell állítani a bizalmat, hogy a felek folytathassák a több mint nyolcvan éve fennálló együttműködést.
„Trump legújabb döntése megerősíti, hogy az Egyesült Államok továbbra is érdeklődik Grönland iránt. Mi azonban ragaszkodunk ahhoz, hogy mindenki – beleértve az Egyesült Államokat is – tanúsítson tiszteletet a Dán Királyság területi integritása iránt” – reagált első, írásos nyilatkozatában Rasmussen az amerikai elnök lépésére.