Kitört a botrány: megfenyegették a magyar tudományos élet legnagyobb neveit, hogy azonnal mondjanak le – "Egészen elképesztő"

Különös helyzet alakult ki a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatnál, amelynek irányító testületeit hiába alkotják nemzetközileg elismert tudományos szaktekintélyek, most mégis már-már erőszakos módon lemondatná őket az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF). Csakhogy ezzel a szervezettel nincs minden rendben.

Hun-Ren: kitört a botrány, lemondatnák a tudósokat / Fotó: Marton Nagy / HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat / Facebook

Az ADF ugyanis nem rendelkezik érdemi tudományos teljesítménnyel, így pedig furcsán hat, hogy felszólította a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat új, nemzetközileg elismert és kiemelkedő teljesítményt felmutató tagjait, hogy mondjanak le tisztségükről.

Az ADF ráadásul nem is képviseli az akadémiai dolgozókat és még azt sem lehet biztosan tudni, pontosan hány tagjuk van. Ezzel együtt is az elmúlt az elmúlt időszakban folyamatosan gáncsolja a kutatóhálózat megújulását. A HUN-REN ezzel együtt is fejlődő pályára állt, így például jelentős kutatói béremelés történt az idén, amivel

a kutatói átlagos alapbérek meghaladják a bruttó 850 ezer forintot.

A napokban pedig a kutatóhálózat 25 éves keretmegállapodást kötött a kormánnyal, amely értelmében több mint kétszeresére – 2027-ig közel 90 milliárd forintra – nő a HUN-REN finanszírozása.

HUN-REN: kitört a botrány, lemondatnák a tudósokat

A Magyar Nemzet már korábban bemutatta, hogy az ADF hatfős elnökségből három kutató lényegében semmilyen érdemi eredménnyel nem büszkélkedhet, legalábbis ami a tudományos munkában mérvadónak számító hivatkozásokat illeti. A fennmaradó három további tag is legfeljebb csak középszerű tudományos teljesítményt tudhat magáénak.

Az is sokatmondó, hogy az ADF elnökségi tagjai úgy nyilvánulnak meg a kutatóhálózatot érintő kérdésekben, hogy a hat elnökségi tagból négyen nem is a HUN-REN-ben, hanem az ELTE-n dolgoznak: többen közülük annak az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontnak a dolgozói, amelynek kutatói rendszeresen tudományosnak álcázott, de inkább belpolitikai tevékenységet végeznek. (Legutóbb például október 23-án „kiszámolták”, hogy Magyar Péter rendezvényén kétszer annyian voltak, mint a Békemeneten, holott ezt más adatok nem támasztják alá, sőt, az ellenkezőjéről szólnak – a szerk.)