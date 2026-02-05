Véget ért az ezüstkor? Kérészéletűnek bizonyult a nemesfémek visszapattanása

Folytatódik az elképesztő mértékű csapkodás az ezüst piacán, miután az elmúlt napok felpattanását csütörtökön ismét hatalmas zuhanás követte a piacokon. A magyar idő szerint hajnali órákban az ázsiai kereskedés során 17 százalékos mínuszt is mutatott az árfolyam, ám délután fél három körül már csak mintegy 12 százalékos esést jelzett az árfolyam. Az ezüst nagytestvére, az arany jegyzése szintén gyengült és a 4900-as szint alá esett a szerdai, 5000 dollár fölötti szintről.

Az ezüst elképesztő szárnyalása után csúnya zuhanás következett / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az arany és az ezüst árfolyamát mintha egy jojó irányítaná

A mémrészvényeket idéző volatilitás ritkaság a nemesfémek piacán, ám az utóbbi napokban már kezdenek megszokottá válni a hatalmas kilengések, különösen mióta az arany és az ezüst szárnyalása megszakadt a múlt héten. A Bloomberg összefoglalója szerint Christopher Wong, az Oversea-Chinese Banking Corp. stratégája arra hívta fel a figyelmet, hogy a rossz hangulat eszközosztályok sorát rántotta magával beleértve a régió részvényeit vagy a fémeket is.

Ez egy negatív spirált indított el, amit a gyenge likviditás is tetézett.

A nemesfémek hirtelen irányváltása az ipari fémek, például a réz piacára is átgyűrűzött, mely mintegy 1 százalékot vesztett értékéből. Az arany pedig egy ponton 3,5 százalékos esésnél is járt.

Az arany és az ezüst elmúlt évi és múlt hónap elején tapasztalt raliját számos tényező fűtötte a geopolitikai bizonytalanságtól a dollárral és a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalmakig, ám ennek hirtelen vége szakadt a múlt héten, amikor mind az arany, mind az ezüst történelmi léptékű zuhanást élt át. Az esést kedden és szerdán már sokan vonzónak találták, ám a visszapattanás nem tartott sokáig és csütörtökön már ismét változott az irány. A múlt hónapban tapasztalt erősödés azonban olyan mértékű volt, hogy az elképesztő zuhanások ellenére is magasabban van az árfolyam mind a két nemesfém esetében, mint az év elején volt.

Mit rejt tarsolyában Kevin Warsh a nemesfémek számára?

A piacok közben azt is mérlegelik, hogy mit jelent Kevin Warsh jelölése a Fed élére. Az egykori héja várhatóan a vezetői székben kevésbé lesz szigorú, legalábbis erre utal, hogy Donald Trump amerikai elnök arról beszélt szerdán, hogy nem jelölte volna, ha kamatvágásokat tervezne, és nincs kétsége afelől, hogy a Fed visszatér a kamatvágásokhoz. Bár ez általában kedvez a kamatot nem fizető aranynak és ezüstnek, a csütörtöki történések nem igazolták az elméletet.