Életveszélyessé vált a Balaton egyik legszebb kilátója, az önkormányzat lezáratta

A Halom-hegy tetején álló Kossuth-kilátó és a hozzá vezető Vulkán tanösvény is azonnali hatállyal lezárásra került. A szerkezetek elbontása jelenleg előkészítés alatt áll – derült ki Mencshely Község Önkormányzatának közleményéből.
VG
2026.02.05, 15:02
Frissítve: 2026.02.05, 15:50

Az eredeti Kossuth-kilátót 1962-ben építették a Halom-hegyre, míg a mai építmény 2015 óta várja a látogatókat. 399 méterével ez a környék legmagasabb pontja, amely a Balaton-felvidék egyik legszebb panorámáját nyújtja: az egész Dél-Bakonyt beláthatjuk innen. Nevét arról kapta, hogy az 1848-as szabadságharc bukása után Mencshelyen rejtőztek Kossuth Lajos üldözött gyermekei és felesége. A Kossuth-kultusz ma is látható nyomai egy emléktábla és egy Kossuth születésének centenáriumára ültetett hársfa –  írta a Természetjáró. A kilátót 2015-ben teljesen újjáépítették, és közelében kialakították a két kilométer hosszú Vulkán tanösvényt, most azonban az önkormányzat bontási területté nyilvánította.

A Halom-hegy tetején álló Kossuth-kilátót, és a hozzá vezető Vulkán tanösvény is azonnali hatállyal lezárásra került. Fotó: Wikipédia /Adam Harangozó
A Halom-hegy tetején álló Kossuth-kilátó és a hozzá vezető Vulkán tanösvény is azonnali hatállyal lezárásra került / Fotó: Wikipédia / Harangozó Ádám

A Kossuth-kilátó 64 éven át volt a balatoni kirándulók egyik kedvenc célpontja

Mencshely Község Önkormányzata a rendelkezésre álló tartószerkezeti szakértői vélemény alapján arról tájékoztatott, hogy a Halom-hegyi kilátó, valamint a hozzá kapcsolódó Vulkán tanösvény faszerkezetű műtárgyai közvetlen élet- és balesetveszélyt jelentenek.

A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a: 

  • kilátó és a tanösvény faszerkezetei súlyosan korhadtak, több helyen teherbírásukat elvesztették,
  • a járófelületek, lépcsők és korlátok beszakadásának veszélye fennáll,
  • a szerkezetek állékonysága nem biztosított,
  • a károsodások javítása nem gazdaságos és műszakilag nem indokolt.

Hozzátették, hogy a tiltás ellenére történő belépés saját felelősségre történik, és súlyos balesetveszélyt jelent.

