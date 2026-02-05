Életveszélyessé vált a Balaton egyik legszebb kilátója, az önkormányzat lezáratta

Az eredeti Kossuth-kilátót 1962-ben építették a Halom-hegyre, míg a mai építmény 2015 óta várja a látogatókat. 399 méterével ez a környék legmagasabb pontja, amely a Balaton-felvidék egyik legszebb panorámáját nyújtja: az egész Dél-Bakonyt beláthatjuk innen. Nevét arról kapta, hogy az 1848-as szabadságharc bukása után Mencshelyen rejtőztek Kossuth Lajos üldözött gyermekei és felesége. A Kossuth-kultusz ma is látható nyomai egy emléktábla és egy Kossuth születésének centenáriumára ültetett hársfa – írta a Természetjáró. A kilátót 2015-ben teljesen újjáépítették, és közelében kialakították a két kilométer hosszú Vulkán tanösvényt, most azonban az önkormányzat bontási területté nyilvánította.

A Halom-hegy tetején álló Kossuth-kilátó és a hozzá vezető Vulkán tanösvény is azonnali hatállyal lezárásra került / Fotó: Wikipédia / Harangozó Ádám

A Kossuth-kilátó 64 éven át volt a balatoni kirándulók egyik kedvenc célpontja

Mencshely Község Önkormányzata a rendelkezésre álló tartószerkezeti szakértői vélemény alapján arról tájékoztatott, hogy a Halom-hegyi kilátó, valamint a hozzá kapcsolódó Vulkán tanösvény faszerkezetű műtárgyai közvetlen élet- és balesetveszélyt jelentenek.

A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a:

kilátó és a tanösvény faszerkezetei súlyosan korhadtak, több helyen teherbírásukat elvesztették,

a járófelületek, lépcsők és korlátok beszakadásának veszélye fennáll,

a szerkezetek állékonysága nem biztosított,

a károsodások javítása nem gazdaságos és műszakilag nem indokolt.

Hozzátették, hogy a tiltás ellenére történő belépés saját felelősségre történik, és súlyos balesetveszélyt jelent.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.