Deviza
EUR/HUF378,93 -0,19% USD/HUF321,34 -0,13% GBP/HUF434,59 -1% CHF/HUF413,56 -0,08% PLN/HUF89,74 -0,3% RON/HUF74,39 -0,17% CZK/HUF15,62 +0,27% EUR/HUF378,93 -0,19% USD/HUF321,34 -0,13% GBP/HUF434,59 -1% CHF/HUF413,56 -0,08% PLN/HUF89,74 -0,3% RON/HUF74,39 -0,17% CZK/HUF15,62 +0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 458,15 -2,14% MTELEKOM1 980 -2,27% MOL3 998 -2,8% OTP40 650 -2,46% RICHTER11 360 -1,14% OPUS548 -0,36% ANY7 600 -0,79% AUTOWALLIS170 -1,76% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 227,37 -0,77% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 677,84 -2,05% BUX130 458,15 -2,14% MTELEKOM1 980 -2,27% MOL3 998 -2,8% OTP40 650 -2,46% RICHTER11 360 -1,14% OPUS548 -0,36% ANY7 600 -0,79% AUTOWALLIS170 -1,76% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 227,37 -0,77% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 677,84 -2,05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
árcsökkenés
élelmiszerdiszkont
élelmiszer
sertéshús
Aldi
fogyasztás
beszerzési ár
bolt
hús
vásárlás

Bezuhantak a húsárak az Aldinál, a magyarok kedvenc péksüteményét is megvágták – részletes magyarázatot adott a kereskedelmi lánc

A német élelmiszerdiszkontlánc idén már ötödjére csökkenti a frisshúsok árát, ezúttal a sertéshús kerül sorra. A lépés a mindennapi bevásárlások egyik legérzékenyebb termékkörét érinti, ami valószínűleg nem hagyja hidegen az olcsó termékeket kereső magyar fogyasztókat. Az Aldi vélhetően azért tudja alacsonyabb áron adni a sertéshúsokat, mert azok beszerzési árai jelentősen csökkentek. Ez viszont azt is jelenti, hogy a Lidl a SPAR, a Tesco és a többi boltban is óriási árcsökkentés érkezhet.
Németh Anita
2026.02.05, 15:59
Frissítve: 2026.02.05, 16:13

Az Aldi újabb árcsökkentéssel törne borsot a versenyársai orra alá. A német élelmiszerdiszkont-lánc idén már ötödik alkalommal mérsékli a frisshús, ezúttal pedig a friss sertéshús fogyasztói árát – derült ki az Aldi csütörtöki közleményéből.

aldi
A sertéshúsok árában nemcsak az Aldi, de a Lidl a SPAR, a Tesco és a többi boltban is óriási árcsökkentés érkezhet / Fotó: ALDI

A diszkontlánc magyarázata szerint a mostani intézkedés 9 népszerű, a magyar konyha közkedvelt alapanyagait érinti – többek között a sertéstarját, a lapockát és a darált húst. 

  • A vákuumcsomagolt, darabolt sertéslapocka kilós ára 1755 forintról 1649 forintra csökken, 
  • a 30 sázalékos zsírtartalmú darált sertéshús 1 kilogrammos kiszerelése 1899 forint helyett 1799 forintba kerül, 
  • míg a csonttal kínált sertéstarja 500 grammos csomagja 1059 forintról 999 forintra mérséklődik. 
  • Ugyancsak olcsóbb lett a sertéscomb és a karaj több kiszerelése is.

Az Aldi 2021 novemberétől az állandó kínálatában csak magyar beszállítóktól származó friss hús tart, azaz ezek a sertéshúsok is hazai tartásból, vágásból és feldolgozásból érkeznek a saját márkás HÚSMESTER termékcsaládjába.

A friss hús az alapélelmiszerek egyikeként a mindennapi bevásárlások egyik legfontosabb hozzávalója, ezért az Aldi lépése valószínűleg nem hagyja hidegen az árérzékenységükről híres magyarokat.

A német diszkontlánc ugyanakkor nem csak a sertéshúsok árát csökkenti jelentősen, hanem legalább az egyik péksüteményéét is. A facebookos hirdetése szerint a hét további részében 

a kakaós csiga darabját 36 százalékkal akciózza le, ami így csupán 99 forintért megvásárolható.

A 2026-os év számos termékkör tartós árcsökkentésével indult az Aldinál. Több mint félszáz tejtermék, a friss csirke- és sertéshús, valamint számos saját márkás csokoládé lett jelentősen kedvezőbb árú a diszkontlánc üzleteiben.

Nemcsak az Aldi, hanem a Lidl a SPAR, a Tesco és a többi boltban is érkezhet az óriási árcsökkentés

Mint lapunk az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) honlapján közzétett összesítésekre hivatkozva korábban rávilágított, csökkent a sertéshús kiskereskedelmi beszerzési ára az év elején. 

Csökkent a vágósertés termelői ára, a nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési és kiskereskedelmi beszerzési ára, alig változott viszont a baromfi termelői és a tojás csomagolóhelyi ára – állítja az AKI honlapján közzétett jelentés.

Ha pedig olcsóbb a kiskereskedőnek a beszerzés, akkor az árut is olcsóbban tudja aztán tovább értékesíteni.

Az Aldi ezért is tudta már január közepén 12-féle friss sertéshús árát csökkentette, átlagosan több mint 7 százalékkal. Igaz, a beszerzési árak ennél jelentősebben mérséklődtek. 

Nagyon megéri  figyelni a bolti árakat, hogyan alakulnak az érintett termékeknél a Lidl, a SPAR, a Tesco, az Aldi és a többi lánc polcain. Fogyasztói szempontból elvárható, hogy a beszerzésnél beállt áresés legalább részben átadják a vásárlóknak.

Vita lezárva: kiderült az igazság, mennyivel drágult az élelmiszer Magyarországon, az EU hozta nyilvánosságra – kijózanító számok

Ahhoz képest, hogy milyen vádak hangzanak el a magyarországi élelmiszerek drágulása miatt, ugyancsak kijózanító adatot közölt az Eurostat. A hazai élelmiszerdrágulás ugyanis kifejezetten kedvezően alakult 2025-ben, abszolút hozta az uniós átlagot, miközben a régióban számos országban is nagyobb áremelkedést mértek. Persze az itthoni boltokban is voltak kiugróan dráguló alapanyagok.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu