Nem lufi, rendkívüli állapotot hirdetett Litvánia

Litvánia rendkívüli állapotot hirdetett, miután Fehéroroszországból érkező csempészballonok ismételten megbénították a légi közlekedést. A kormány a hadsereg bevetését kéri a parlamenttől a határ menti területek biztonsága érdekében.
Németh Anita
2025.12.09, 13:40
Frissítve: 2025.12.09, 13:59

Litvánia kormánya kedden rendkívüli állapotot hirdetett a Belaruszból érkező csempészballonok miatt, amelyek megzavarják a légi közlekedést. A kabinet felkérte a parlamentet, hogy engedélyezze a hadsereg bevetését a rendőrség és a határőrség mellett – tudta meg a Reuters.

rendkívüli állapot FILE PHOTO: A general view of Belarus-Lithuania border in Kurmelionys
Litvánia rendkívüli állapotot hirdetett, miután Belaruszból érkező csempészballonok ismételten megbénították a légi közlekedést / Fotó: Janis Laizans / Reuters

A vilniusi repülőteret ismételten le kellett zárni a meteorológiai ballonok miatt, amelyek Litvánia szerint cigarettacsempészek eszközei, és „hibrid támadást” jelentenek Fehéroroszország részéről.

A rendkívüli állapotot nemcsak a polgári légi közlekedésben okozott fennakadások miatt hirdetjük ki, hanem a nemzetbiztonsági érdekek védelmében is

– mondta Vladislav Kondratovic belügyminiszter a kormány keddi, élőben közvetített ülésén.

Fehéroroszország tagadja, hogy köze lenne a ballonokhoz, sőt, még Litvániát vádolja provokációkkal, köztük egy drón bevetésével, amely „szélsőséges anyagokat” dobott le. Litvánia pedig ezt tagadja.

A kormány kiterjesztett katonai jogosítványokat kér

A litván kormány arra kérte a parlamentet, hogy a rendkívüli állapot idején engedélyezze a hadseregnek, hogy a rendőrséggel, a határőrséggel és a biztonsági szolgálatokkal együtt, illetve önállóan is felléphessen.

Ha a parlament jóváhagyja, a hadsereg jogosult lesz:

  • területek lezárására,
  • járművek megállítására és átvizsgálására,
  • személyek, irataik és csomagjaik ellenőrzésére,
  • az ellenálló vagy bűncselekménnyel gyanúsított személyek előállítására.

Robertas Kaunas honvédelmi miniszter szerint 

a katonaság erőt is alkalmazhat a fenti feladatok végrehajtásához. 

A rendkívüli intézkedések mindaddig érvényben maradnak, amíg a kormány vissza nem vonja azokat.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke december elején a ballonok berepülését Fehéroroszország „teljesen elfogadhatatlan hibrid támadásának” nevezte.

Litvánia augusztusban másfél hónapra repülési tilalmat rendelt el a Fehéroroszországhoz közeli határtérségben, miután több alkalommal is pilóta nélküli gépek hatoltak be az ország légterébe. A védelmi tárca szerint akkor a döntésre a biztonsági helyzet, a lakosságot érő fenyegetések, valamint a polgári légi közlekedést veszélyeztető légtérsértések miatt volt szükség; az intézkedés lehetővé teszi, hogy a litván fegyveres erők gyorsabban reagáljanak a légtérsértésekre.

Litvánia 2021-ben már hirdetett rendkívüli állapotot a belarusz határ régiójában arra hivatkozva, hogy Fehéroroszország illegális migránsok áttoloncolásával próbál nyomást gyakorolni. Egy évvel később Vilnius ismét rendkívüli állapotot vezetett be Oroszország ukrajnai inváziója után, attól tartva, hogy Litvánia is célponttá válhat.

