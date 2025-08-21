Deviza
Szigorú védelmi intézkedést hozott Litvánia

Litvánia megtiltotta, hogy légtere egy részét repülők használják. A balti állam azután rendelte el a repülési tilalmat az orosz határ közelében, hogy a légterét többször sértették meg drónok.
VG/MTI
2025.08.21, 15:05

Litvánia október 1-jéig repülési tilalmat rendelt el a Fehéroroszországhoz közeli határtérségben, miután több alkalommal is pilóta nélküli gépek hatoltak be az ország légterébe – közölte csütörtökön a NATO-tagállam védelmi minisztériuma.

litvánia Military,Tactical,Drones,Kamikaze,Shahed-136,(geranium-2),Uav.,Combat,Drone,Mission litvánia légtere
Litvánia megtiltotta, hogy légtere egy részét repülők és repülő eszközök, például drónok használják/ Fotó: Corona Borealis Studio / Shutterstock (illusztráció)

A döntésre a biztonsági helyzet, a lakosságot érő fenyegetések, valamint a polgári légi közlekedést veszélyeztető légtérsértések miatt volt szükség; az intézkedés lehetővé teszi, hogy a litván fegyveres erők gyorsabban reagáljanak a légtérsértésekre

– áll a tárca szóvivőjének közleményében. A minisztérium azt nem pontosította, a 679 kilométer hosszú közös határ mely szakaszára és mekkora területre vonatkozik a korlátozás.

A bejelentés egy nappal azután történt, hogy Lengyelországban orosz drón zuhant le egy mezőn, amit a varsói védelmi miniszter provokációnak nevezett.

