Szigorú védelmi intézkedést hozott Litvánia

Litvánia október 1-jéig repülési tilalmat rendelt el a Fehéroroszországhoz közeli határtérségben, miután több alkalommal is pilóta nélküli gépek hatoltak be az ország légterébe – közölte csütörtökön a NATO-tagállam védelmi minisztériuma.
A döntésre a biztonsági helyzet, a lakosságot érő fenyegetések, valamint a polgári légi közlekedést veszélyeztető légtérsértések miatt volt szükség; az intézkedés lehetővé teszi, hogy a litván fegyveres erők gyorsabban reagáljanak a légtérsértésekre
– áll a tárca szóvivőjének közleményében. A minisztérium azt nem pontosította, a 679 kilométer hosszú közös határ mely szakaszára és mekkora területre vonatkozik a korlátozás.
A bejelentés egy nappal azután történt, hogy Lengyelországban orosz drón zuhant le egy mezőn, amit a varsói védelmi miniszter provokációnak nevezett.
