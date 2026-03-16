Deviza
EUR/HUF390,32 -0,59% USD/HUF339,21 -1,19% GBP/HUF452,08 -0,59% CHF/HUF430,66 -0,9% PLN/HUF91,47 -0,44% RON/HUF76,62 -0,41% CZK/HUF15,97 -0,48% EUR/HUF390,32 -0,59% USD/HUF339,21 -1,19% GBP/HUF452,08 -0,59% CHF/HUF430,66 -0,9% PLN/HUF91,47 -0,44% RON/HUF76,62 -0,41% CZK/HUF15,97 -0,48%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 787,85 -0,79% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 766 -2,08% OTP35 340 -0,48% RICHTER11 880 0% OPUS508 -1,17% ANY7 300 +0,27% AUTOWALLIS155 +0,98% WABERERS4 900 -1,21% BUMIX9 417,64 -0,55% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 554,74 +0,36% BUX120 787,85 -0,79% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 766 -2,08% OTP35 340 -0,48% RICHTER11 880 0% OPUS508 -1,17% ANY7 300 +0,27% AUTOWALLIS155 +0,98% WABERERS4 900 -1,21% BUMIX9 417,64 -0,55% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 554,74 +0,36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légiközlekedés
kerozin
kerozinhiány
Vietnám

Messze érnek az iráni háború hatásai, Vietnámban komoly gondok lehetnek a légiközlekedéssel

A két legnagyobb beszállító tiltotta meg az exportot. Vietnám kerozinhiánnyal néz szembe a közel-keleti válság miatt.
M. Cs.
2026.03.16, 20:47

A vietnámi hatóságok figyelmeztették az ország légi iparát, hogy készüljön fel potenciális járatcsökkentésekre áprilistól, miután az iráni háború miatt Kína és Thaiföld leállította az üzemanyag és a kerozin exportját, így hiány várható. Vietnám importból fedezi a kerozin-szükségletének több mint kétharmadát, és annak a hatvan százaléka származik a két országból.

Vietnám legnagyobb kerozin-beszállítói állítottálk le az exportot / Fotó: AFP

Peking március elején szólította fel a legnagyobb kínai finomítókat, hogy ne írjanak alá új szerződéseket üzemanyag exportjáról és lehetőleg halasszák el a már megkötöttek alapján esedékes szállításokat is, mivel az iráni konfliktus miatt szűkül a kínálat az olajpiacon. Múlt csütörtökön pedig azonnali hatállyal leállították az addig nem vámkezelt finomított olajtermékek kivitelét.

A The Nation című lap tudósítása szerint Thaiföld már március 1-jén azonnali hatállyal leállította a kőolajszármazékok exportját, 

kivételt csak Mianmar és Laosz kapott.

Vietnám Kína 3. legnagyobb kerozin-vásárlója

A Reuters értesülése szerint a vietnámi polgári légi forgalmi hatóság felszólította a légitársaságokat, hogy vizsgálják felül a terveiket, különösen a belföldi útvonalak tekintetében, és utasította a repülőtér-üzemeltetőket, hogy biztosítsanak további parkolóhelyeket a vietnámi légitársaságok számára.

Dung Quat oil refinery is seen in Vietnam's central Quang Ngai province
A két hazai finomítónak más üzemanyag termelését kell növelnie / Fotó: REUTERS

A brit hírügynökség tudósítása szerint a nagy importőrök, a Petrolimex és a Skypec közölték, hogy 

csak a márciusi kerozin-ellátást tudják garantálni.

A Skypec sürgette a szabályozó hatóságot, hogy ha a konfliktus elhúzódik, akkor korlátozza a légi közlekedést a legfontosabb belföldi útvonalakon.

Különösen a pekingi exporttilalom sújtja az országot, Vietnám volt ugyanis tavaly 1,5 millió tonnával a kínai kerozin harmadik legnagyobb vásárlója Ausztrália (2,2 millió tonna) és Japán (1,7 millió tonna) mögött, az Egyesült Államok és Szingapúr előtt (1,2-1,2 millió tonna).

Hai Phong, Vietnam, Containerschiff vor den Verladekraenen des Lach Huyen International Port, auch bekannt als HICT Ð Haiphong International Container Terminal
Elsősorban dízelre van szükséges az export-orintált gazdaságnak /Fotó: IMAGO/Frank Sorge via Reuters 

Az orosz olajnak köszönhetően India lehet az új forrás

Hanoi Kínánál és Thaiföldnél is közbenjár a várható hiány megakadályozása érdekében, de egyelőre nem kaptak konkrét ígéreteket. A vietnámi szabályozó hatóság azt javasolta a kormánynak, hogy keressen más importforrásokat is: 

  • Dél-Korea, 
  • Japán, 
  • Brunei 
  • és India 

lehet potenciális eladó.

Utóbbi orosz olajjal tudja pótolni a kiesett iránit, amint az Egyesült Államok harminc napra felmentést adott a vásárlási tilalom alól, azonnal megindultak a megrakott tankerek India felé. Az ottani finomítók felárral is vásárolják az orosz olajat, és bejelentkezett Moszkvánál vevőnek Thaiföld is.

Hamarosan leállhatnak belföldi járatok / Fotó: AFP

Vietnám két finomítója viszont nem tudja kisegíteni a légitársaságokat, mert másfajta üzemanyagra is szükség van, és azoknak a termelését növelik, amennyire tudják. A dízel különösen létfontosságú az exportorientált gazdaság számára. Csak az Egyesült Államokba irányuló kivitel 53 százalékkal nőtt januárban az előző évihez képest.

Másfélszeresére ugrott a kerozin ára

A kerozin-kínálat stabilizálása ráadásul nem is elég, a hatóság figyelmeztetett, hogy az üzemanyagárak meredeken emelkedése felforgatja az iparágat, és veszteségessé tesz majd számos útvonalat.

A Petrolimex és a Skypec szintén jelezte, hogy 

a repülőgép-üzemanyag árak hirtelen emelkedése miatt gyorsan elérik a hitelkeretük határát,

és sürgették a bankokat, hogy a piaci viszonyok normalizálódásáig kínáljanak rugalmasabb finanszírozási feltételeket.

Az LSEG adatai szerint a kerozin hordónkénti ára már 157 dollár, ami több mint másfélszerese a konfliktus előtti szintnek.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
