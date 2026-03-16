Messze érnek az iráni háború hatásai, Vietnámban komoly gondok lehetnek a légiközlekedéssel

A vietnámi hatóságok figyelmeztették az ország légi iparát, hogy készüljön fel potenciális járatcsökkentésekre áprilistól, miután az iráni háború miatt Kína és Thaiföld leállította az üzemanyag és a kerozin exportját, így hiány várható. Vietnám importból fedezi a kerozin-szükségletének több mint kétharmadát, és annak a hatvan százaléka származik a két országból.

Peking március elején szólította fel a legnagyobb kínai finomítókat, hogy ne írjanak alá új szerződéseket üzemanyag exportjáról és lehetőleg halasszák el a már megkötöttek alapján esedékes szállításokat is, mivel az iráni konfliktus miatt szűkül a kínálat az olajpiacon. Múlt csütörtökön pedig azonnali hatállyal leállították az addig nem vámkezelt finomított olajtermékek kivitelét.

A The Nation című lap tudósítása szerint Thaiföld már március 1-jén azonnali hatállyal leállította a kőolajszármazékok exportját,

kivételt csak Mianmar és Laosz kapott.

Vietnám Kína 3. legnagyobb kerozin-vásárlója

A Reuters értesülése szerint a vietnámi polgári légi forgalmi hatóság felszólította a légitársaságokat, hogy vizsgálják felül a terveiket, különösen a belföldi útvonalak tekintetében, és utasította a repülőtér-üzemeltetőket, hogy biztosítsanak további parkolóhelyeket a vietnámi légitársaságok számára.

A brit hírügynökség tudósítása szerint a nagy importőrök, a Petrolimex és a Skypec közölték, hogy

csak a márciusi kerozin-ellátást tudják garantálni.

A Skypec sürgette a szabályozó hatóságot, hogy ha a konfliktus elhúzódik, akkor korlátozza a légi közlekedést a legfontosabb belföldi útvonalakon.

Különösen a pekingi exporttilalom sújtja az országot, Vietnám volt ugyanis tavaly 1,5 millió tonnával a kínai kerozin harmadik legnagyobb vásárlója Ausztrália (2,2 millió tonna) és Japán (1,7 millió tonna) mögött, az Egyesült Államok és Szingapúr előtt (1,2-1,2 millió tonna).

Az orosz olajnak köszönhetően India lehet az új forrás

Hanoi Kínánál és Thaiföldnél is közbenjár a várható hiány megakadályozása érdekében, de egyelőre nem kaptak konkrét ígéreteket. A vietnámi szabályozó hatóság azt javasolta a kormánynak, hogy keressen más importforrásokat is:

Dél-Korea,

Japán,

Brunei

és India

lehet potenciális eladó.