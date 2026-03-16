Messze érnek az iráni háború hatásai, Vietnámban komoly gondok lehetnek a légiközlekedéssel
A vietnámi hatóságok figyelmeztették az ország légi iparát, hogy készüljön fel potenciális járatcsökkentésekre áprilistól, miután az iráni háború miatt Kína és Thaiföld leállította az üzemanyag és a kerozin exportját, így hiány várható. Vietnám importból fedezi a kerozin-szükségletének több mint kétharmadát, és annak a hatvan százaléka származik a két országból.
Peking március elején szólította fel a legnagyobb kínai finomítókat, hogy ne írjanak alá új szerződéseket üzemanyag exportjáról és lehetőleg halasszák el a már megkötöttek alapján esedékes szállításokat is, mivel az iráni konfliktus miatt szűkül a kínálat az olajpiacon. Múlt csütörtökön pedig azonnali hatállyal leállították az addig nem vámkezelt finomított olajtermékek kivitelét.
A The Nation című lap tudósítása szerint Thaiföld már március 1-jén azonnali hatállyal leállította a kőolajszármazékok exportját,
kivételt csak Mianmar és Laosz kapott.
Vietnám Kína 3. legnagyobb kerozin-vásárlója
A Reuters értesülése szerint a vietnámi polgári légi forgalmi hatóság felszólította a légitársaságokat, hogy vizsgálják felül a terveiket, különösen a belföldi útvonalak tekintetében, és utasította a repülőtér-üzemeltetőket, hogy biztosítsanak további parkolóhelyeket a vietnámi légitársaságok számára.
A brit hírügynökség tudósítása szerint a nagy importőrök, a Petrolimex és a Skypec közölték, hogy
csak a márciusi kerozin-ellátást tudják garantálni.
A Skypec sürgette a szabályozó hatóságot, hogy ha a konfliktus elhúzódik, akkor korlátozza a légi közlekedést a legfontosabb belföldi útvonalakon.
Különösen a pekingi exporttilalom sújtja az országot, Vietnám volt ugyanis tavaly 1,5 millió tonnával a kínai kerozin harmadik legnagyobb vásárlója Ausztrália (2,2 millió tonna) és Japán (1,7 millió tonna) mögött, az Egyesült Államok és Szingapúr előtt (1,2-1,2 millió tonna).
Az orosz olajnak köszönhetően India lehet az új forrás
Hanoi Kínánál és Thaiföldnél is közbenjár a várható hiány megakadályozása érdekében, de egyelőre nem kaptak konkrét ígéreteket. A vietnámi szabályozó hatóság azt javasolta a kormánynak, hogy keressen más importforrásokat is:
- Dél-Korea,
- Japán,
- Brunei
- és India
lehet potenciális eladó.
Utóbbi orosz olajjal tudja pótolni a kiesett iránit, amint az Egyesült Államok harminc napra felmentést adott a vásárlási tilalom alól, azonnal megindultak a megrakott tankerek India felé. Az ottani finomítók felárral is vásárolják az orosz olajat, és bejelentkezett Moszkvánál vevőnek Thaiföld is.
Vietnám két finomítója viszont nem tudja kisegíteni a légitársaságokat, mert másfajta üzemanyagra is szükség van, és azoknak a termelését növelik, amennyire tudják. A dízel különösen létfontosságú az exportorientált gazdaság számára. Csak az Egyesült Államokba irányuló kivitel 53 százalékkal nőtt januárban az előző évihez képest.
Másfélszeresére ugrott a kerozin ára
A kerozin-kínálat stabilizálása ráadásul nem is elég, a hatóság figyelmeztetett, hogy az üzemanyagárak meredeken emelkedése felforgatja az iparágat, és veszteségessé tesz majd számos útvonalat.
A Petrolimex és a Skypec szintén jelezte, hogy
a repülőgép-üzemanyag árak hirtelen emelkedése miatt gyorsan elérik a hitelkeretük határát,
és sürgették a bankokat, hogy a piaci viszonyok normalizálódásáig kínáljanak rugalmasabb finanszírozási feltételeket.
Az LSEG adatai szerint a kerozin hordónkénti ára már 157 dollár, ami több mint másfélszerese a konfliktus előtti szintnek.