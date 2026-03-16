Zuckerberg újabb nagy dobása: dedikált MI-kapacitást építtet a Metának
Csúcstechnológiát vesz a Meta Platforms, hogy a mesterséges intelligencia (MI) terén a legjobb felhőszolgáltatást kapja. Mark Zuckerberg vállalata az adatközpontokért 27 milliárd dollárt fizethet adatközpontokért a holland Nebius csoportnak – írja a Bloomberg a Nebius közleményére hivatkozva.
Az Nvidiaval stratégiai partnerségben álló Nebius 12 milliárd dollár értékben kifejezetten a Metának épít kapacitást, amelyet 2027 elejétől bocsát a rendelkezésére. A Meta emellett vállalta, hogy további 15 milliárd dollárnyi extra kapacitást is vásárol abból, amelyet a felhőszolgáltató harmadik fél ügyfelei számára épít. A kiadás a Meta egyik legnagyobb önálló szerződésének számít.
Az Instagram és a Facebook tulajdonosa tavaly egy külön, 3 milliárd dolláros megállapodást is kötött a Nebiusszal.
A közösségimédia-vállalatok idén várhatóan mintegy 650 milliárd dollárt költenek adatközpontok építésére és egyéb infrastruktúra beszerzésére, hogy meglovagolják a mesterséges intelligencia hullámát.
A Meta a mesterséges intelligenciát a vállalat első számú prioritásává tette
A Meta jelentős összegeket fektet be, hogy felvegye a versenyt a riválisokkal. A cég saját csúcskategóriás modelleket fejleszt, és több MI-terméket is épített, köztük egy chatbotot, amely a különböző alkalmazásaiban is elérhető.
Mark Zuckerberg vezérigazgató tavaly azt mondta, hogy a Meta 2028-ig 600 milliárd dollárt fog költeni infrastrukturális projektekre az Egyesült Államokban. A cég az év eleje óta többmilliárd dolláros partnerségi megállapodásokat kötött az Nvidiával és az AMD-vel arra, hogy fejlessze az MI-infrastruktúráját és saját chipeket állítson elő. A vállalat a pénzt egyrészt a hirdetési bevételeiből, másrészt külső finanszírozásból teremti elő.
Az amszterdami székhelyű Nebius 2024-ben vált le az orosz internetes óriásról, a Yandexről. A cég azon kevés új szereplők egyike, amelyek kifejezetten MI-modellek betanítására és ChatGPT-hez hasonló szolgáltatások futtatására szabott adatközpontokat építenek.
A múlt héten az Nvidia bejelentette, hogy 2 milliárd dollárt fektet a Nebiusba, ami 16 százalékos ugrást váltott ki a holland cég részvényeinek árfolyamában.
Az Nvidia ugyanakkor egy hasonló, 2 milliárd dolláros befektetést jelentett be a Nebius versenytársába, a CoreWeavebe januárban, hogy az a termékeit telepítse. Idén emellett 30 milliárd dollárt fektetett az OpenAI-ba, és részt vett a brit Nscale 2 milliárd dolláros finanszírozási körében is.
A chipgyártó megállíthatatlan, olyan gigantikus profitot villantott, ami minden képzeletet felülmúl. A világ legmodernebb és legdrágább csipjeit gyártó Nvidia töretlen növekedését komoly veszély egyelőre nem fenyegeti. A cég nagy részt olyan vállalatokat finanszíroz, amelyek az ő chipjeit vásárolják. Ezt többen kritizálják mivel szerintük az ilyen „körkörös” befektetések egy buborékot fújnak.
