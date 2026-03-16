Döntött a kínai óriás, mostantól Oroszországban gyárt autót: ez a legnépszerűbb modell, de Európában sose lesz kapható – videón a Tank 300

A kalinyingrádi Avtotor gyár és a Great Wall Motors orosz leányvállalata stratégiai együttműködési megállapodást kötött: a kínai gyártó prémium Tank márkájának első Oroszországban összeszerelt modellje a népszerű Tank 300 terepjáró lesz. Az Avtotor sajtóközleménye szerint a már az orosz piacon ismert, robusztus karosszériás SUV gyártása 2026 második negyedévében indul el.

A jármű a Drive, Premium, City Drive és City Premium csomagokban készül majd, egységesen a jól ismert 2 literes turbós benzinmotorral, amelyet nyolcsebességes automata váltó egészít ki. A vevők kétféle belső kárpit (fekete vagy fekete-piros) és öt külső szín közül választhatnak.

Az értékesítést a Tank márka hivatalos kereskedői hálózata végzi majd. A Great Wall Motor Rus LLC elnöke, Zhang Junxiue hangsúlyozta: a partnerség célja, hogy a Tank 300 még szélesebb körben elérhetővé váljon az orosz vásárlóknak, ezzel is erősítve a márka piaci pozícióját.

Az Avtotor vezérigazgatója, Jevgenyij Petuhov hozzátette, hogy az együttműködés hosszú távú: a gyártástechnológia fokozatos mélyítése és a lokalizáció szintjének emelése várható a következő időszakban. A Great Wall Motor Rus 2014 óta kizárólagos forgalmazója Oroszországban a Haval, Poer, Tank, Wey és Ora márkáknak.

Az orosz AGR és a kínai Defetoo is összeállt

Az orosz AGR Holding és kínai partnere, a Defetoo jelentősen bővíti együttműködését: a két cég befejezte a szentpétervári AGR-telephely, a Shushary kerületben található egykori General Motors üzem műszaki átalakítását – derül ki az AGR sajtóközleményéből.

Az üzembe már telepítették a szükséges berendezéseket, jelenleg a próbaüzem zajlik, hogy hamarosan elinduljon a teljes gyártási ciklus. A 2024-ben megszerzett telephely kezdetben üres csarnokokból állt: a korábbi berendezéseket teljesen elbontották, semmilyen infrastruktúra nem maradt hátra, így a gyártósorokat és a technológiát gyakorlatilag nulláról kellett újratervezni és kiépíteni.

Tavaly júniusában érkezett az első konténer acélszerkezetekkel a nagy kapacitású sorok alapjához, a projekt során pedig összesen mintegy 600 konténernyi berendezést és technológiai rendszert szállítottak.

Az AGR közlése szerint így kevesebb mint nyolc hónap alatt sikerült üzemképessé tenni az új gyártóbázist.

A tervek szerint a szentpétervári üzemben a Jeland márkájú személyautók készülnek majd. A teljes kapacitás kiépülése után évente akár 100 ezer jármű is legyártható itt. A partnerség korábban már bejelentette, hogy a Jeland-modellek oroszországi gyártását 2026 első felében indítják el.