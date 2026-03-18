késleltetett adatok
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Megdöbbent a nyugat-európai EU-tagállam, milyen hadserege van Magyarországnak: „Csodáljuk őket” – közös harccsoport jön létre 2028-ban

A magyar hadsereg fejlesztése nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is figyelmet keltett, amit cseh részről nyílt elismerés is kísért. A két ország kapcsolata a jövőben még szorosabbá válhat, különösen a 2028-ra tervezett közös harccsoport révén.
VG/MTI
2026.03.18, 18:51
Frissítve: 2026.03.18, 19:20

Magyarország meggyőződése, hogy nincs katonai megoldás a konfliktusra, helyette a diplomáciának kellene győznie, és békével le kellene zárni a rettenetes, szörnyű áldozatokat igénylő orosz–ukrán háborút – erről a honvédelmi miniszter beszélt kedden sajtótájékoztatón, miután megbeszélést folytatott Jaromír Zunával, Csehország védelmi miniszterével, aki többek között rácsodálkozott a magyar hadsereg modernizációjára.

Megdöbbent a nyugat-európai EU-tagállam, milyen hadserege van Magyarországnak: „Csodáljuk őket” – közös harccsoport jön létre 2028-ban
Fotó: Soós Lajos / MTI

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: Magyarország következetesen kiáll a béke mellett, és üdvözli, hogy az új cseh kormány is a béke oldalán áll, és támogatja az ukrajnai háború diplomáciai rendezését.

A miniszter szólt arról is, hogy Ukrajna politikája alkalmas a magyar választásokba való beavatkozásra. Ukrajna egyoldalú döntéssel zárva tartja a Barátság kőolajvezetéket, mely Magyarország és Szlovákia olcsó energiaellátásnak kulcsa, és melynek üzemeltetésére Ukrajnának uniós kötelezettsége van. Magyarország nem hagyja magát zsarolni – emelte ki.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Jaromír Zunával folytatott megbeszélésről szólva kiemelte: a két ország közötti védelemipari együttműködés fontossága példa értékű. 

Nemrég állapodtak meg a Tatra és a Rába együttműködéséről, cseh licenc alapján gyártják a magyar hadsereg kézilőfegyvereinek nagy részét, az Aero Vodochodytól pedig L-39 Skyfox kiképzőgépek érkeztek a magyar hadsereghez.

Arról is beszélt, hogy Csehország és Magyarország is elkötelezett a Visegrádi Négyek (V4) formációja mellett, és kiállnak a V4 együttműködés mellett. Jelezte: Magyarország nagyra értékeli Csehországot, mint megbízható regionális partnert és elkötelezett NATO-szövetségest, és emlékeztetett rá, 2026-ban Csehországgal együttműködve látja el Magyarország a Szlovákia feletti légtérrendészeti feladatokat.

A miniszter elmondta azt is, fontosnak tartják a Csehországgal való együttműködést a Székesfehérváron települt Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság tekintetében is.

A csehek csodálják a magyarok haderejét

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt kívánta, a közép-európai béke minél hamarabb térjen vissza és jelezte, mindent megtesznek ennek érdekében a csehek és magyarok is. Jaromír Zuna arról beszélt: Magyarországhoz hasonlóan ők is azt kívánják, hogy az ukrajnai háború a lehető leghamarabb befejeződjön, és hogy ebben a diplomáciáé legyen a szó és ne a fegyvereké.

Hozzátette: 

Magyarország és a Cseh Köztársaság együttműködik a védelem és biztonság terén, 

a kapcsolat szilárd alapokon nyugszik, reális alapja van, emellett dinamikusan fejlődik és nagy perspektívák vannak benne.

Jelezte: meggyőződése, hogy a két ország minisztériumai, hadseregei a jövőben még inkább el tudják mélyíteni együttműködésüket nemcsak katonai téren, de a logisztika, katonai egészségügy és védelmi tervezés területén is. Hosszú távú partnerségről is szó van, kölcsönösen igyekszünk megerősíteni a regionális és szövetségen belüli biztonságot – emelte ki.

Szólt arról is, 

a cseh fél csodálja a magyar hadsereg modernizációját, azt az ütemet, amivel a magyar hadiipar kiépül és együttműködik a cseh védelmi iparral.

A V4-ről szólva hangsúlyozta, a Cseh Köztársaság számára alapvető a szomszédokkal folytatott együttműködés kérdése, ugyanis nemcsak földrajzi teret osztanak meg, közös a történelmük, kultúrájuk, de összeköti velük a jelen és a jövő, ebben az értelemben pedig a biztonság kérdése is. Mint mondta, meggyőződésük, hogy a regionális együttműködés a V4-ben erős eszközt a védelem és biztonság további erősítéséhez.

Elmondta: 2028-ban a V4 keretében egy harccsoportot hoznak létre, melyben a csehek vezető szerepet majd be, és reményét fejezte ki, hogy ki tudják aknázni a közös harccsoport adta lehetőségeket az EU javára.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu