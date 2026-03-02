Deviza
védelmi ipar
HIMARS
Rába Járműipari Holding Nyrt
tatra
Orbán Viktor
Győr
4iG

Óriási gyárépítés kezdődik: Magyarországon jön létre Közép-Európa legnagyobb katonai járműgyártó központja – Győrben szerelik teherautókra az amerikai HIMARS rakétákat

Felfoghatatlan jelentőségű üzletet jelentettek be. Óriási gyárépítés kezdődik Magyarországon, miután a világ egyik legfejlettebb fegyverrendszerét, az amerikai HIMARS-t Győrben szerelik fel kamionokra. A részleteket Orbán Viktor ismertette.
Hecker Flórián
2026.03.02, 12:36
Frissítve: 2026.03.02, 13:18

A közép-európai régió védelmi járműipari gyártóközpontjává válik a Rába – jelentették be hétfő délelőtt a Karmelita kolostorban. Ennek jelentőségét jól mutatja, hogy az óriási gyárépítéssel járó fejlesztés részleteit Orbán Viktor részletezte.

gyárépítés, missile, rakéta
Gyárépítés: Győrben szerelik teherautókra az amerikai HIMARS rakétákat / Fotó: Dragos Asaftei / Shutterstock (képünk illusztráció)

A magyar miniszterelnök mellett ott volt Karel Havlícek cseh miniszterelnök-helyettes, ipari és kereskedelmi miniszter, valamint a 4iG csoport vezetése.

Hétfőn a 4iG Űr és védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT), valamint a Rába jövője szempontjából meghatározó stratégiai védelmi ipari és tulajdonosi megállapodásokat jelentett be. Erről részletesen az alábbi cikkben írtunk.

Itt a brutális bejelentés, amire a teljes magyar járműipar várt: megállapodás született a világhírű hadiipari óriással – indul a közös fejlesztés
Január végén meghirdették a feltámadást, ez már az. Ami most a Rába Nyrt.-nél zajlik, az a magyar járműgyártás egy nagyon fontos szegmensének újjáéledését jelenti. Ennek pedig nemzetgazdasági jelentősége is van.

Csakhogy most egészen döbbenetes részletek derültek ki az ügylet kapcsán, amelyek túlzás nélkül korszakos jelentőségűek.

Gyárépítés: Győrben szerelik teherautókra az amerikai HIMARS rakétákat

Először is az elhangzott tájékoztatás alapján több mint tízezer katonai jármű

  • gyártását,
  • összeszerelését
  • és karbantartását

foglalhatják magukban hazai keretmegállapodások és egy nemzetközi exportprogram. Továbbá egy tervezett,

mintegy 100 milliárd forint értékű gyárfejlesztési és infrastruktúra-modernizációs program is megvalósul.

Az esemény kiemelt jelentőségét jelzi, hogy a CSG Defence (CSG), a világhírű cseh hadipari óriás tulajdont szerez a RÁBA Járműipari Holdingban, hosszú távú védelmi ipari partnerséget létrehozva a 4iG csoporttal.

A megállapodások a 4iG csoport védelmi ipari stratégiájának meghatározó lépését jelentik, amelynek egyik kiemelt központja a RÁBA. A ceremónia keretében a 4iG csoport, valamint űr- és védelmi ipari leányvállalata a 4iG SDT nemzetközi és hazai partnereivel közösen az alábbi stratégiai jelentőségű tulajdonosi és védelmi ipari beszerzési keretmegállapodásokat írták alá:

  1. tulajdonosi és ipari partnerség a CSG-vel: a globális védelmi ipari vállalat CSG leányvállalata, a CSG DEFENCE 49 százalékos részesedést vásárol a 4iG SDT projektvállalatában, amelyen keresztül közel 37 százalékos közvetett tulajdont szerez a RÁBA Járműipari Holdingban, miközben az irányító többségi tulajdon a 4iG SDT-nél marad.
  2. Nemzetközi exportprogram a Tatra Trucksszal: a Rába gyártóként és integrációs partnerként bekapcsolódik a CSG és a Tatra Tucks több ezer darab közepes taktikai katonai jármű gyártását magában foglaló exportprogramjába, amelynek értéke meghaladhatja az egymilliárd eurót.
  3. Gidrán páncélozott járművek honvédségi beszerzése: a Magyar Honvédség keretmegállapodása alapján akár 800 Gidrán 4×4 páncélozott jármű gyártása, összeszerelése és rendszerbe állítása valósulhat meg a 4iG SDT és a Rába részvételével az elkövetkező öt év alatt, a török Nurol Makinával együttműködve.
  4. Tatra katonai járművek beszerzési programja a Magyar Honvédség számára: a Magyar Honvédség keretmegállapodása alapján akár 2000 darab Tatra 8×8 nehéz taktikai katonai tehergépjármű gyártása, összeszerelése és életciklus-támogatása valósulhat meg a 4iG SDT és a Rába részvételével Magyarországon, a Tatra, illetve a CSG közreműködésével.
  5. Gidrán járműflotta karbantartási és életciklus-támogatási szerződés: a RÁBA elnyerte a Magyar Honvédség 105 darabos Gidrán 4×4 páncélozott járműflottájának teljes körű karbantartási, javítási és felújítási (MRO) feladatainak ellátását, hosszú távú életciklus-alapú védelmi szolgáltatási tevékenységet megalapozva.
  6. HUMARS integrációs program a Lockheed Martinnal: a 4iG SDT, a RÁBA és amerikai védelmi vállalat együttműködésében elindulhat a HUMARS (Hungarian Mobile Artillery Rocket System) program.
  7. Stratégiai együttműködés a Széchenyi István Egyetemmel: a 4iG SDT, a Rába és a Széchenyi István Egyetem megállapodása biztosítja a védelmi ipari mérnök- és szakember-utánpótlás hosszú távú képzését és a kutatás-fejlesztési együttműködések bővítését.

Érdemes külön is kitérni a 6. pontra, erről ugyanis Orbán Viktor külön is beszélt. Egészen pontosan azt mondta, hogy az amerikai rakétarendszerek (itt a HIMARS-ról van szó – a szerk.) a jövőben Tatra teherautókra kerülnek,

olyanokra, amelyeket majd Győrben fogunk felszerelni.

Ez a rész az alábbi felvételen 49 perc 30 másodperctől hallható.

 

Ehhez gyárakat, gyáregységeket kell építeni. A magyar miniszterelnök szerint nagyon komoly dologról van szó, hiszen a HIMARS a világ egyik legfejlettebb amerikai fegyverrendszere.

Azt is elárulta, hogy erről az amerikai külügyminiszterrel, Marco Rubióval egyeztek meg, amikor itt járt Magyarországon. De a megállapodás Trump elnök – aki egyben az amerikai hadsereg főparancsnoka is – nélkül nem jöhetett volna létre. „Köszönjük, hogy igent mondott, ez egy jó üzlet, mindkét fél sokat nyer majd ezen” – szögezte le Orbán Viktor. 

