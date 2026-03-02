Óriási gyárépítés kezdődik: Magyarországon jön létre Közép-Európa legnagyobb katonai járműgyártó központja – Győrben szerelik teherautókra az amerikai HIMARS rakétákat

A közép-európai régió védelmi járműipari gyártóközpontjává válik a Rába – jelentették be hétfő délelőtt a Karmelita kolostorban. Ennek jelentőségét jól mutatja, hogy az óriási gyárépítéssel járó fejlesztés részleteit Orbán Viktor részletezte.

Gyárépítés: Győrben szerelik teherautókra az amerikai HIMARS rakétákat / Fotó: Dragos Asaftei / Shutterstock (képünk illusztráció)

A magyar miniszterelnök mellett ott volt Karel Havlícek cseh miniszterelnök-helyettes, ipari és kereskedelmi miniszter, valamint a 4iG csoport vezetése.

Hétfőn a 4iG Űr és védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT), valamint a Rába jövője szempontjából meghatározó stratégiai védelmi ipari és tulajdonosi megállapodásokat jelentett be. Erről részletesen az alábbi cikkben írtunk.

Itt a brutális bejelentés, amire a teljes magyar járműipar várt: megállapodás született a világhírű hadiipari óriással – indul a közös fejlesztés

Január végén meghirdették a feltámadást, ez már az. Ami most a Rába Nyrt.-nél zajlik, az a magyar járműgyártás egy nagyon fontos szegmensének újjáéledését jelenti. Ennek pedig nemzetgazdasági jelentősége is van.

Csakhogy most egészen döbbenetes részletek derültek ki az ügylet kapcsán, amelyek túlzás nélkül korszakos jelentőségűek.

Gyárépítés: Győrben szerelik teherautókra az amerikai HIMARS rakétákat

Először is az elhangzott tájékoztatás alapján több mint tízezer katonai jármű

gyártását,

összeszerelését

és karbantartását

foglalhatják magukban hazai keretmegállapodások és egy nemzetközi exportprogram. Továbbá egy tervezett,

mintegy 100 milliárd forint értékű gyárfejlesztési és infrastruktúra-modernizációs program is megvalósul.

Az esemény kiemelt jelentőségét jelzi, hogy a CSG Defence (CSG), a világhírű cseh hadipari óriás tulajdont szerez a RÁBA Járműipari Holdingban, hosszú távú védelmi ipari partnerséget létrehozva a 4iG csoporttal.

A megállapodások a 4iG csoport védelmi ipari stratégiájának meghatározó lépését jelentik, amelynek egyik kiemelt központja a RÁBA. A ceremónia keretében a 4iG csoport, valamint űr- és védelmi ipari leányvállalata a 4iG SDT nemzetközi és hazai partnereivel közösen az alábbi stratégiai jelentőségű tulajdonosi és védelmi ipari beszerzési keretmegállapodásokat írták alá:

tulajdonosi és ipari partnerség a CSG-vel: a globális védelmi ipari vállalat CSG leányvállalata, a CSG DEFENCE 49 százalékos részesedést vásárol a 4iG SDT projektvállalatában, amelyen keresztül közel 37 százalékos közvetett tulajdont szerez a RÁBA Járműipari Holdingban, miközben az irányító többségi tulajdon a 4iG SDT-nél marad. Nemzetközi exportprogram a Tatra Trucksszal: a Rába gyártóként és integrációs partnerként bekapcsolódik a CSG és a Tatra Tucks több ezer darab közepes taktikai katonai jármű gyártását magában foglaló exportprogramjába, amelynek értéke meghaladhatja az egymilliárd eurót. Gidrán páncélozott járművek honvédségi beszerzése: a Magyar Honvédség keretmegállapodása alapján akár 800 Gidrán 4×4 páncélozott jármű gyártása, összeszerelése és rendszerbe állítása valósulhat meg a 4iG SDT és a Rába részvételével az elkövetkező öt év alatt, a török Nurol Makinával együttműködve. Tatra katonai járművek beszerzési programja a Magyar Honvédség számára: a Magyar Honvédség keretmegállapodása alapján akár 2000 darab Tatra 8×8 nehéz taktikai katonai tehergépjármű gyártása, összeszerelése és életciklus-támogatása valósulhat meg a 4iG SDT és a Rába részvételével Magyarországon, a Tatra, illetve a CSG közreműködésével. Gidrán járműflotta karbantartási és életciklus-támogatási szerződés: a RÁBA elnyerte a Magyar Honvédség 105 darabos Gidrán 4×4 páncélozott járműflottájának teljes körű karbantartási, javítási és felújítási (MRO) feladatainak ellátását, hosszú távú életciklus-alapú védelmi szolgáltatási tevékenységet megalapozva. HUMARS integrációs program a Lockheed Martinnal: a 4iG SDT, a RÁBA és amerikai védelmi vállalat együttműködésében elindulhat a HUMARS (Hungarian Mobile Artillery Rocket System) program. Stratégiai együttműködés a Széchenyi István Egyetemmel: a 4iG SDT, a Rába és a Széchenyi István Egyetem megállapodása biztosítja a védelmi ipari mérnök- és szakember-utánpótlás hosszú távú képzését és a kutatás-fejlesztési együttműködések bővítését.

Érdemes külön is kitérni a 6. pontra, erről ugyanis Orbán Viktor külön is beszélt. Egészen pontosan azt mondta, hogy az amerikai rakétarendszerek (itt a HIMARS-ról van szó – a szerk.) a jövőben Tatra teherautókra kerülnek,

olyanokra, amelyeket majd Győrben fogunk felszerelni.

Ez a rész az alábbi felvételen 49 perc 30 másodperctől hallható.