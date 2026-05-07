Az erős forint lépéskényszerbe hozza az MNB-t: az alelnök elárulta, mikor csökkentheti először a kamatokat a jegybank

A forint idei, mintegy nyolcszázalékos erősödése az euróval szemben új mozgásteret adhat a Magyar Nemzeti Banknak (MNB). Kurali Zoltán alelnök szerint már a júniusi kamatdöntő ülésen napirendre kerülhet a kamatcsökkentés – számolt be csütörtöki cikkében a Bloomberg.

Az MNB nem siet a kamatdöntéssel

Az MNB alelnöke egy varsói pénzügyi konferencián hangsúlyozta, hogy a forint erősödését a jegybank a monetáris politika mozgásterének bővüléseként értékeli. Ugyanakkor jelezte: nem sietnek a döntéssel, előbb alaposan fel akarják mérni a helyzetet. A következő kamatdöntő ülésen, június 23-án az MNB az új inflációs előrejelzését is közzéteszi, amely megalapozhatja az irányváltást. A korábbi prognózis szerint az idei infláció meghaladta volna a jegybanki toleranciasáv

4 százalékos felső határát.

A forint az idén a feltörekvő piaci devizák között az egyik legerősebben teljesítő valuta, miután a tavalyi választáson Orbán Viktor tizenhat év után elveszítette a kormányfői posztot. Az új kabinet fenntartható költségvetési pályát, a befagyasztott uniós

Magyarország felkészültebb, mint korábban

Kurali a varsói rendezvényen támogatásáról biztosította a kormány euróövezeti csatlakozási terveit, ami tovább erősítette a forintot a Bloomberg jelentése szerint. Az alelnök kijelentette, hogy Magyarország „felkészültebb, mint korábban” a közös valuta bevezetésére, és a lépésnek „hatalmas" társadalmi támogatottsága van.

Az MNB eddig óvatosan viszonyult az újabb kamatcsökkentésekhez - emlékeztet a hírügynökség. A 6,25 százalékos alapkamat jelenleg az Európai Unió második legmagasabb irányadó kamata Románia után, és jóval meghaladja

a cseh (3,5 százalék)

és a lengyel (3,75 százalék) szintet.

A régiós összehasonlítást bonyolítja, hogy az Irán körüli háborús feszültségek miatt emelkedő energiaárak több jegybankot óvatosságra vagy szigorításra késztetnek: Norvégia csütörtökön 0,25 százalékpontos emelést hajtott végre, a lengyel jegybank elnöke pedig a kamatemelés növekvő esélyéről beszélt.

Piotr Matys, az In Touch Capital Markets devizapiaci stratégája szerint amennyiben enyhül az iráni konfliktus, és a másodkörös inflációs hatások kordában maradnak, az MNB-nek enyhítenie kell eddigi szigorú álláspontján. Ha ugyanis a jegybank túl sokáig tartja változatlanul a jelenlegi kamatszintet, a magyar eszközökbe áramló spekulatív tőke tovább erősítheti a forintot, amit végül gyorsabb ütemű kamatcsökkentéssel kellene ellensúlyozni.