Hivatalos: kinevezték Bulgária új miniszterelnökét

„A szavazók megerősítették arra vonatkozó akaratukat, hogy stabil intézményeik legyenek, megvédjék a szabadságot, a demokráciát és az igazságosságot, parlamenti többséget adva egyetlen politikai erőnek" – nyilatkozott a 62 éves egykori bulgáriai vadászpilóta a kinevezését követően. A balközép politikus haladéktalanul átnyújtotta Ilijana Jotova köztársasági elnöknek miniszterjelöltjeinek listáját, amelyről a parlament pénteken szavaz is.

Rumen Radev lett Bulgária kormányfője / Fotó: NurPhoto via AFP

Radev számára nem ismeretlen a politika

Radev az „oligarchikus modell lebontásának ígéretével" került hatalomra, és számos sürgős feladattal néz szembe. "Megfordítjuk az egekbe szökő árak trendjét, helyreállítjuk a stabilitást az új Legfelsőbb Igazságügyi Tanács és annak felügyeleti szerve révén" - mondta Radev. "Felhasználjuk az uniós helyreállítási és ellenállóképességi tervből nekünk járó kifizetéseket" – tette hozzá, utalva arra a több száz millió euróra, amelyet

az Európai Bizottság mindenekelőtt a késlekedő korrupcióellenes jogalkotás,

valamint a legfőbb ügyészséggel kapcsolatos igazságügyi reformok miatt tart vissza.

Az egykori tábornok kabinetjének összetételét az utolsó pillanatig titokban tartotta. A kormányt nagyrészt volt elnöki tanácsadóiból és bizalmasaiból állította össze. A külügyi tárcát Veliszlava Petrova korábbi külügyi államtitkár vezeti.

Bulgária történelmi jelentőségű eredménye

A 6,5 millió lakosú Bulgária közel 30 év után először rendelkezik majd abszolút parlamenti többséggel bíró kormánnyal. Az Európai Unió legszegényebb tagállamának számító balkáni ország parlamentjében Radev Progresszív Bulgária pártja az április 19-i előrehozott választáson a 240 mandátumból 131-et szerzett meg. Az országban 2021 óta

nyolc parlamenti választást tartottak.

Radev bírálója az Európai Unió energiapolitikájának, és Moszkvával "pragmatikus" kapcsolatokat szorgalmaz. A választások előtt kijelentette: nem él vétójoggal az Ukrajnának szánt segélyek ügyében, de Bulgária nem vesz részt azok finanszírozásában. "A külpolitika terén meg szeretnék nyugtatni mindenkit, nem lesz sem radikális, sem szélsőséges fordulat" – hangsúlyozta Petar Vitanov, a parlamenti frakció vezetője, és hozzátette, hogy a Radev-kormány álláspontja közel áll „a legtöbb európai vezető véleményéhez".