Deviza
EUR/HUF357,4 -0,32% USD/HUF304,41 -0,24% GBP/HUF413,05 -0,41% CHF/HUF390,32 -0,39% PLN/HUF84,45 -0,3% RON/HUF67,9 -0,29% CZK/HUF14,7 -0,26% EUR/HUF357,4 -0,32% USD/HUF304,41 -0,24% GBP/HUF413,05 -0,41% CHF/HUF390,32 -0,39% PLN/HUF84,45 -0,3% RON/HUF67,9 -0,29% CZK/HUF14,7 -0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 138,83 -0,56% MTELEKOM2 550 +1,19% MOL4 152 -1,1% OTP42 440 -0,75% RICHTER12 950 -0,31% OPUS325 +0,62% ANY7 540 +1,21% AUTOWALLIS150 +2,74% WABERERS4 720 +2,83% BUMIX9 145,1 +0,42% CETOP4 487,54 +0,19% CETOP NTR2 818,47 +0,19% BUX135 138,83 -0,56% MTELEKOM2 550 +1,19% MOL4 152 -1,1% OTP42 440 -0,75% RICHTER12 950 -0,31% OPUS325 +0,62% ANY7 540 +1,21% AUTOWALLIS150 +2,74% WABERERS4 720 +2,83% BUMIX9 145,1 +0,42% CETOP4 487,54 +0,19% CETOP NTR2 818,47 +0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Bulgária
Rumen Radev
Európai Unió

Hivatalos: kinevezték Bulgária új miniszterelnökét

Az előrehozott választásokon győztes Rumen Radev abszolút többséggel aratott győzelmet. Az egykori köztársasági elnököt nevezték ki Bulgária kormányfőjének.
Csókási Annamária
2026.05.07, 21:00

„A szavazók megerősítették arra vonatkozó akaratukat, hogy stabil intézményeik legyenek, megvédjék a szabadságot, a demokráciát és az igazságosságot, parlamenti többséget adva egyetlen politikai erőnek" – nyilatkozott a 62 éves egykori bulgáriai vadászpilóta a kinevezését követően. A balközép politikus haladéktalanul átnyújtotta Ilijana Jotova köztársasági elnöknek miniszterjelöltjeinek listáját, amelyről a parlament pénteken szavaz is.

Bulgarian President Rumen Radev bolgár bulgária
Rumen Radev lett Bulgária kormányfője / Fotó: NurPhoto via AFP

Radev számára nem ismeretlen a politika

Radev az „oligarchikus modell lebontásának ígéretével" került hatalomra, és számos sürgős feladattal néz szembe. "Megfordítjuk az egekbe szökő árak trendjét, helyreállítjuk a stabilitást az új Legfelsőbb Igazságügyi Tanács és annak felügyeleti szerve révén" - mondta Radev. "Felhasználjuk az uniós helyreállítási és ellenállóképességi tervből nekünk járó kifizetéseket" – tette hozzá, utalva arra a több száz millió euróra, amelyet 

  • az Európai Bizottság mindenekelőtt a késlekedő korrupcióellenes jogalkotás, 
  • valamint a legfőbb ügyészséggel kapcsolatos igazságügyi reformok miatt tart vissza.

Az egykori tábornok kabinetjének összetételét az utolsó pillanatig titokban tartotta. A kormányt nagyrészt volt elnöki tanácsadóiból és bizalmasaiból állította össze. A külügyi tárcát Veliszlava Petrova korábbi külügyi államtitkár vezeti.

Bulgária történelmi jelentőségű eredménye

A 6,5 millió lakosú Bulgária közel 30 év után először rendelkezik majd abszolút parlamenti többséggel bíró kormánnyal. Az Európai Unió legszegényebb tagállamának számító balkáni ország parlamentjében Radev Progresszív Bulgária pártja az április 19-i előrehozott választáson a 240 mandátumból 131-et szerzett meg. Az országban 2021 óta 

nyolc parlamenti választást tartottak.

Radev bírálója az Európai Unió energiapolitikájának, és Moszkvával "pragmatikus" kapcsolatokat szorgalmaz. A választások előtt kijelentette: nem él vétójoggal az Ukrajnának szánt segélyek ügyében, de Bulgária nem vesz részt azok finanszírozásában. "A külpolitika terén meg szeretnék nyugtatni mindenkit, nem lesz sem radikális, sem szélsőséges fordulat" – hangsúlyozta Petar Vitanov, a parlamenti frakció vezetője, és hozzátette, hogy a Radev-kormány álláspontja közel áll „a legtöbb európai vezető véleményéhez".

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu