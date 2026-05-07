Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója

Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) főigazgatója. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be 2026.05.07-én, csütörtökön.

A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. Főigazgatói feladatait Révész János 2024. január 1-jétől látta el.

Az igazgató beszámolt a lemondás körülményeiről

Mivel a hatályos jogi környezetben az országos kórház-főigazgatót az ágazatért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki, és május 9-ét követően mind a miniszter, mind a miniszterelnök személye változni fog, ezért

úgy etikus és támogató, ha lehetővé teszem, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mihamarabb a feladat ellátásával

− olvasható Révész János nyilatkozatában.A főigazgató felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felsővezetése határozta meg. Feladataikat ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően, a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték.

Révész János a kollégáinak, munkatársainak és együttműködő partnereinek címzett leköszönő levelében megköszönte a támogatást és a közös munka lehetőségét, majd arra is kitért, hogy a következő kormányzati ciklusban az egészségügyi ágazat tizenhat év után ismét miniszteri szinten képviselteti magát:

"Ez nemcsak az állampolgárok, betegek, hanem az egészségügyi ágazat valamennyi (egészségügyi és nem egészségügyi) munkatársa számára régóta várt, történelmi jelentőségű lehetőség"

− fogalmazott a leköszönő főigazgató, továbbá arról is írt, hogy mivel a betegellátás ügye erős politikai támogatottságot kap, ezért a „lehetőségkörnyezet” bővül, ami reményei szerint valódi strukturális reformokat tesz lehetővé, ami fejlődés irányába tud hatni