Péntektől kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium, megismételve a korábbi figyelmeztetést, miszerint egy, a moszkvai győzelem napi ünnepség elleni esetleges támadásra az orosz haderő tömeges csapással fog válaszolni, melynek célpontja Kijev lesz. A közleményre Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy szigorú hangvételű videóval válaszolt, melyben arra figyelmezteti a világ vezető politikusait, hogy a győzelem napi ünnepség ideje alatt ne tartózkodjanak Moszkvában.

Zelenszkij sejtelmes üzenete: senki ne tartózkodjon Moszkvában a győzelem napi ünnepség idején / Fotó: AFP

Az orosz vezetés kétoldalú tűzszünetet vár el

A tárca közleménye értelmében a nevezett időszakban az orosz hadsereg összes egysége teljesen beszünteti a harci cselekményeket a „különleges hadművelet” övezetében. A fegyvernyugvás ideje alatt szünetelnek az orosz tüzérség hadműveletei, továbbá a nagy hatótávolságú tengeri és légi indítású precíziós fegyverek, valamint csapásmérő drónok támadásai az ukrán fegyveres erők állomáshelyei, a kritikus infrastruktúra elemei, és a hadiipari objektumok ellen.

A minisztérium felszólította az ukrán felet, hogy tartsa be a tűzszüneti megállapodást és ne kíséreljen meg támadást végrehajtani Oroszország ellen, különben Kijev tömeges válaszcsapásokra számíthat:

Amennyiben az ukrán fegyveres erők megsértik a fegyverszünetet a különleges hadművelet övezetében, valamint megkísérlik támadni az orosz régiók területén található településeket és objektumokat, akkor az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői megfelelő válaszlépéseket fognak tenni. Fe

− olvasható a közleményben, amelyben felhívják a figyelmet arra, hogy amennyiben a kijevi vezetés megkísérli megakadályozni a Nagy Honvédő Háború 81. évfordulójának tiszteletére tartott megemlékezést, akkor az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői tömeges rakétatámadást mérnek Kijev központjára.

Oroszország idén második alkalommal hirdetett ki tűzszünetet, ezt először az ortodox húsvét alkalmából tette.

Zelenszkij is figyelmeztetett

Ukrajna nem javasolja azon országok politikai vezetőinek, amelyek közel állnak az orosz vezetéshez, hogy részt vegyenek a győzelem napi ünnepségen, vagy május 9-e környékén Moszkvában tartózkodjanak − jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy videóüzenetében.

Arról értesültünk néhány Oroszországhoz közel álló államtól, miszerint képviselőik Moszkvában kívánnak tartózkodni a győzelem napi ünnepség idején. Furcsa szándék ezekben a napokban. Nem ajánljuk

− figyelmeztetett Zelenszkij szigorú hangvételű üzenetében, majd hozzátette, hogy Ukrajna korábban már többször ajánlott tűzszünetet Oroszországnak, ám ezekre a megkeresésekre hivatalos válasz nem érkezett.