Magyar Péter bejelenti a Tisza-kormány újabb minisztereit – pénteken jön az oktatási tárcavezető neve is
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte, hogy pénteken jelenti be a Tisza-kormány újabb minisztereit, köztük a leendő oktatási tárcavezetőt. A bejelentés a kormányalakítás következő lépéseként értelmezhető, miután korábban már hét miniszter nevét tette közzé.
A Tisza-kormány tervei szerint összesen 16 minisztérium működik majd. Korábban már ismertté vált a következő tárcavezetők neve:
- Pénzügyminiszter: Kármán András
- Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István
- Külügyminiszter: Orbán Anita
- Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt
- Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz
- Élő környezetért felelős (régi nevén környezetvédelmi) miniszter: Gajdos László
- Agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs
- Terület- és vidékfejlesztési miniszter: Lőrincz Viktória
- Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint
A párt tervei szerint a kormány további tárcái között szerepel a még a belügy, az igazságügy, a közlekedés és beruházások, a szociális ügyek, a digitális és technológiai ügyek, valamint a tudomány, sport, civil ügyek, egyházak és médiaszabályozás területe is.
Orbán Viktor tizenhat év kormányzás után vereséget szenvedett
A 2026. április 12-én megrendezett országgyűlési választáson a Tisza Párt győzelmet aratott. A szavazatok több mint 53 százalékával, valamint az egyéni választókerületek döntő többségében elért eredményével a párt kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben 141 mandátummal.
A Fidesz–KDNP jócskán visszaesett, 52 mandátummal rendelkezik, míg a Mi Hazánk Mozgalom átlépte a parlamenti küszöböt. A részvétel rekordmagas volt: a választásra jogosultak közel 79 százaléka járult az urnákhoz. Orbán a választás éjszakáján elismerte a vereségét, és gratulált ellenfelének.
Megvan az időpont, mikor alakulhat meg az új Országgyűlés
A Tisza Párt azt javasolja, hogy május 9-én legyen az új Országgyűlés alakuló ülése, aznap megválaszthatják az új miniszterelnököt is – mondta Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke. A választáson nyertes párt az új Országgyűlés alakuló ülésén már meg is választaná Magyarország új miniszterelnökét, Magyar Pétert.