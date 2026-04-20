Az alakuló kormány további kilenc minisztériumát nevezte meg Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfői sajtótájékoztatóján.

Megvannak az első nevek: így nézhet ki Magyar Péter kormánya – a korábbi miniszterekkel már megkezdődött az egyeztetés

Magyar Péter bejelentette: kormányában lesz

miniszterelnökség,

belügyminisztérium,

igazságügyi, közlekedési,

beruházási,

oktatási,

szociális ügyekkel foglalkozó,

vidékfejlesztési,

digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó tárca,

valamint tudományos ügyekkel,

sporttal,

civilekkel,

egyházakkal

és médiaszabályozással foglalkozó művelődési tárca.

A minisztériumok pontos elnevezését a jelöltek bemutatásakor ismertetik – közölte. Hozzátette: várhatóan már a héten jelentenek be új miniszterjelölteket. Arról is beszélt, hogy a nemzetiségi ügyek a művelődéséi tárcához fognak tartozni.

Magyar Péter közölte, hogy jelenleg hét minisztert be tud jelenteni:

Kármán András lesz a pénzügyminiszter,

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter lesz,

Orbán Anita külügyminiszter,

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter lesz,

Ruszin-Szendi Romulusz lesz a honvédelmi miniszter,

Gajdos László lesz az élő környezetért felelős miniszter.

A párt elnöke azt is mondta, hogy hétfőn küldik el az Országgyűlés főigazgatóságának a szakbizottságokról szóló végleges tervüket, ez leképezi az új kormány struktúráját.

„Szabad kezet kaptak a minisztereink: már zajlik több minisztérium tekintetében az átadás-átvétel.

Szijjártó Péter és Nagy Márton már felvette a mi miniszterjelöltjeinkkel a kapcsolatot”

– fogalmazott a leendő miniszterelnök.

Újságírói kérdésre azt is mondta, hogy a háborús veszélyhelyzet május 13-án lejár, ezt azonban május 31-ig meghosszabbítanák. Indoklása szerint mintegy 160 jogszabály kapcsolódik a rendkívüli jogrendhez, amelyek módosítása időt igényel.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy számos beruházás hátterét áttekinti az új kormány, kiemelte, hogy nem lesznek félbehagyott beruházások.

Korábban megírtuk, hogy a Tisza Párt azt javasolja, hogy május 9-én, szombaton tartsák meg az új Országgyűlés alakuló ülését, ahol már aznap megválaszthatják és be is iktathatják az új miniszterelnököt. A döntés az alakuló ülést előkészítő parlamenti egyeztetés után született.