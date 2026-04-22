Szijjártó Péter: durva beavatkozás történt a magyar választási kampányban
Az elmúlt évek legfontosabb politikai feladata az volt, hogy Magyarország kimaradjon az orosz-ukrán háborúból, és ezt sikerült is elérni – mondta Szijjártó Péter a Telexnek adott interjújában. A leköszönő külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy több magyar is életét vesztette az orosz fronton, ezért számára különösen egyértelmű volt: a konfliktusnak nem katonai, hanem kizárólag tárgyalásos megoldása lehet.
Cikkünk frissül.
Szijjártó Péter úgy fogalmazott, a béke a jövőben már nem lesz magától értetődő Európában, és az elmúlt négy évben aggasztó hangnemváltást tapasztalt az uniós vezetők részéről. Szerinte egyre többen kezdték a háborút politikai realitásként kezelni, ami nála több vészcsengőt is megkongatott. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy a most döntési helyzetben lévő vezetők nem engednek a rájuk nehezedő nyomásnak.
A leköszönő külügyminiszter szerint
a konfliktus lezárásához elengedhetetlen, hogy az Egyesült Államok és Oroszország között fennmaradjon a közvetlen párbeszéd.
Amíg van kommunikáció a két fél között, szerinte elkerülhető egy globális katasztrófa, és marad esély a diplomáciai rendezésre.
Külföldi titkosszolgálatok befolyásolták a magyar választásokat
A volt miniszter arról is beszélt, hogy külföldi titkosszolgálatok befolyásolhatták a magyar választásokat. Állítása szerint Ukrajna és a brüsszeli intézmények egyértelműen abban voltak érdekeltek, hogy a kormányoldal vereséget szenvedjen. Úgy fogalmazott: ha a Fidesz nyerte volna a választást, biztos lenne abban, hogy Magyarország képes nemet mondani Brüsszelnek.
Példaként említette a Barátság kőolajvezeték ügyét is. Elmondása szerint amikor felmerült, hogy magyar és szlovák szakértők vizsgálják meg a vezetéket, egy uniós szóvivő inkább katonák küldését vetette fel. Szijjártó ezt annak jeleként értékelte, hogy
Brüsszelben sokszor nem a gazdasági racionalitás, hanem a háborús logika kerül előtérbe.
A választási eredményről szólva azt mondta, el kell fogadni, hogy a Tisza Pártnak többen hittek, mint a kormányoldalnak. Szerinte többen gondolták úgy, hogy az ellenzék által bemutatott ajánlat jobb, mint amit a Fidesz kínált. Hozzátette: a választási eredmény végső soron mindig minősíti az elvégzett munkát.
Szijjártó szerint az elmúlt időszakban olyan politikai támadások érték a Fideszt, melyekre korábban nem volt példa. Úgy látja, hamis az a kép, mely szerint eddig „pokol” volt az élet Magyarországon, és most automatikusan „mennyország” következik. Azt mondta, ő és Orbán Viktor miniszterelnök is arra törekedtek, hogy a rendszer valóban a nemzeti együttműködésre épüljön.
A gyűlöletkeltés vádját visszautasította, hangsúlyozva, hogy a kormány tagjai mindig azon dolgoztak, hogy Magyarország mindenki számára élhető ország legyen. Szerinte a róluk kialakult negatív kép nem a kormány politikájából következik, hanem abból, hogy egyes szereplők visszaéltek a helyzettel, és elveszítették a józan mércét.
Heves vita alakult ki a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban
Az interjút készítő Fábián Tamás egyértelműen tagadta, amikor Szijjártó Péter felhozta a Telex korábbi állításait a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban. A leköszönő külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a Telex és több más médium azzal vádolta, hogy szándékosan mérgező gyárakat hozott be Magyarországra. Ezt Fábián Tamás visszautasította azzal, hogy ez félreértelmezés.
Szijjártó Péter is elmondta, hogy a Greenpeace határozottan kijelentette: nincs mérgezés a magyarországi akkumulátorgyárak környékén nincsen szennyezés. Erre az interjúztató azt felelte, hogy az ominózus cikkben nem is a külső szennyezésről írtak, hanem a gyáron belüliekről.
Megpróbáltak egyesek egy olyan kontextus kialakítani az akkumulátorgyárak környékén, hogy ezek szennyezik a környezetük, tönkre teszik az ott élő emberek életét és hogy én erről tudtam, és ennek ellenére ezt szorgalmaztam
– mondta Szijjártó Péter, majd hozzátette: hiába magyarázták, hogy a gödi önkormányzat folyamatosan mér és nincsen szennyezés, ugyanúgy a váci önkormányzat és az illetékes hatóságok. „Próbáltam higgadtan, hosszan kifejtve magyarázni, és nagyon remélem, hogy nem az a kontextus jött át, hogy én szándékosan járultam volna hozzá olyan mérgező eseményekhez, amikről aztán kiderül, hogy nem is voltak” – zárta a gondolatmenetet a leköszönő külügyminiszter, és még hozzátette:
Én soha nem érveltem semmilyen mérgező tevékenység fenntartása mellett – sem az akkumulátorgyárak, sem más ügyében. Tehát, aki ilyet állít, hazudik.
„Nekem nem kellett engedélyt kérni senkitől”
Fábián Tamás egyértelműen Szijjártó Péternek szegezte a kérdést, hogy kellett-e valakitől engedélyt kérnie ahhoz, hogy eljöhessen interjúzni, mire a külügyminiszter elmondta, hogy neki nem kellett engedélyt kérnie senkitől, nem tiltották le sehonnan. Ezt tovább görgetve még nagyobbra nyílt a kérdés, hogy Rogán Antal valaha megtiltotta-e, hogy interjút adjon, annak ellenére, hogy Szijjártó Péternek lett volna kedve.
Erre a külügyminiszter azt felelte:
Olyan lehet, hogy volt, hogy aákr Tónitól megkérdeztem, mit gondol egy megkeresésről, (...) aztán azt majd én eldöntöm, hogy elfogadom-e a tanácsot, vagy nem. De olyan, hogy »Péter te oda nem mehetsz«, ezen azért már túl vagyunk...
Ezek után kérdésre felelve Szijjártó Péter elmondta, hogy személyesen rosszul érinti, hogy az interjúztató gyűlöletkeltéssel vádolja azt a közösséget, aminek ő is a tagja: „Én soha nem akartam gyűlöletet kelteni, és szerintem soha nem is keltettem”.
Ha mindent jól csináltak volna, akkor nem veszít a Fidesz
Szijjártó Péter a választási vereséggel kapcsolatban úgy fogalmazott: ha mindent jól csináltak volna, nem veszítettek volna. Elmondása szerint sokat gondolkodott azon, milyen következtetéseket kell levonni a kialakult helyzetből, és elfogadja, hogy a választók többsége nem tartotta elégségesnek azt a teljesítményt, melyet az elmúlt tizenhat évben nyújtottak.
A leköszönő külügyminiszter azt mondta, saját részéről mindig a tudása legjavát próbálta adni, és gyakorlatilag minden idejét a munkájára fordította. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kormányzati munka mögötti jó szándékot nem szeretné megkérdőjelezni, még akkor sem, ha a politikai eredmény végül vereség lett.
Mészáros Lőrincről szólva azt mondta, nem tud más emberek helyett felelősséget vállalni.
Szerinte amikor az általa vezetett minisztérium kapcsolatban állt Mészáros érdekeltségeivel, azok a vállalatok végrehajtották a vállalt beruházásokat, elszámoltak a támogatásokkal, és munkahelyeket hoztak létre.
Szijjártó szerint zavaró, hogy munkájának megítélése nem kizárólag a saját teljesítményén múlik, hanem olyan szereplők tettein is, akiknek nem volt politikai felhatalmazásuk. Kiemelte, hogy az ő döntéseinek is szerepe volt abban, hogy Magyarországon mintegy 507 ezer munkahely jött létre.
Méltatlannak nevezte azt is, hogy Orbán Viktor teljesítményét – melyet szerinte történelemkönyvekbe illőnek lehet nevezni – gyakran olyan ügyek árnyékolják be, melyek nem közvetlenül a demokratikusan megválasztott politikai vezetéshez kötődnek. Úgy látja,
a miniszterelnök súlyos válságok közepette vezette az országot, és ezt sokszor nem önmagában értékelik.
Matolcsy György kapcsán azt mondta, korábban szimpatizált vele, mert a 2010-es évek elején fontos szerepet játszott a gazdasági stabilizációban. Hozzátette, nem tudja, mi vezetett a jelenlegi helyzethez a Magyar Nemzeti Bank körül, és ezt szerinte korábban senki sem látta előre. Úgy véli, ez az ügy egyértelműen hozzájárulhatott a választási eredményhez, ami miatt kifejezetten dühös.
