Az elmúlt évek legfontosabb politikai feladata az volt, hogy Magyarország kimaradjon az orosz-ukrán háborúból, és ezt sikerült is elérni – mondta Szijjártó Péter a Telexnek adott interjújában. A leköszönő külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy több magyar is életét vesztette az orosz fronton, ezért számára különösen egyértelmű volt: a konfliktusnak nem katonai, hanem kizárólag tárgyalásos megoldása lehet.

Szijjártó Péter: durva beavatkozás történt a magyar választási kampányban

Szijjártó Péter úgy fogalmazott, a béke a jövőben már nem lesz magától értetődő Európában, és az elmúlt négy évben aggasztó hangnemváltást tapasztalt az uniós vezetők részéről. Szerinte egyre többen kezdték a háborút politikai realitásként kezelni, ami nála több vészcsengőt is megkongatott. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy a most döntési helyzetben lévő vezetők nem engednek a rájuk nehezedő nyomásnak.

A leköszönő külügyminiszter szerint

a konfliktus lezárásához elengedhetetlen, hogy az Egyesült Államok és Oroszország között fennmaradjon a közvetlen párbeszéd.

Amíg van kommunikáció a két fél között, szerinte elkerülhető egy globális katasztrófa, és marad esély a diplomáciai rendezésre.

Külföldi titkosszolgálatok befolyásolták a magyar választásokat

A volt miniszter arról is beszélt, hogy külföldi titkosszolgálatok befolyásolhatták a magyar választásokat. Állítása szerint Ukrajna és a brüsszeli intézmények egyértelműen abban voltak érdekeltek, hogy a kormányoldal vereséget szenvedjen. Úgy fogalmazott: ha a Fidesz nyerte volna a választást, biztos lenne abban, hogy Magyarország képes nemet mondani Brüsszelnek.

Példaként említette a Barátság kőolajvezeték ügyét is. Elmondása szerint amikor felmerült, hogy magyar és szlovák szakértők vizsgálják meg a vezetéket, egy uniós szóvivő inkább katonák küldését vetette fel. Szijjártó ezt annak jeleként értékelte, hogy

Brüsszelben sokszor nem a gazdasági racionalitás, hanem a háborús logika kerül előtérbe.

A választási eredményről szólva azt mondta, el kell fogadni, hogy a Tisza Pártnak többen hittek, mint a kormányoldalnak. Szerinte többen gondolták úgy, hogy az ellenzék által bemutatott ajánlat jobb, mint amit a Fidesz kínált. Hozzátette: a választási eredmény végső soron mindig minősíti az elvégzett munkát.