A horvát tengerpartra készülő turisták tízezreit érintheti az a biztonsági incidens, amely egy népszerű szállásfoglalási rendszert ért. Horvátországban már vizsgálják az ügyet, miután felmerült a gyanú, hogy akár 100 ezer vendég személyes adatai is illetéktelen kezekbe kerülhettek. Ez a magyar nyaralók számára sem közömbös, hiszen a horvát Adria továbbra is az egyik legnépszerűbb külföldi nyaralási célpont Magyarországon.

Horvátországban nyaraló magyarok: most van nagy baj, ellopták 100 ezer turista adatait, akik szállást foglaltak – őket érintheti a súlyos botrány / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az eset középpontjában a Phobs nevű horvát vállalat áll, amely szállodák és szálláshelyek foglalási rendszereit kezeli. A cég megerősítette, hogy biztonsági incidens történt, amely során egyes ügyféladatokhoz hozzáférhettek illetéktelenek.

A kiszivárgott információk között a beszámolók szerint

nevek,

telefonszámok,

érkezési

és távozási dátumok,

valamint a lefoglalt szálláshelyek adatai is szerepelhettek.

Több turista arról számolt be, hogy WhatsApp-üzeneteket kapott, amelyekben arra szólították fel őket, hogy frissítsék bankkártyaadataikat vagy fizessenek be további összegeket a már lefoglalt szállásukra. Mivel az üzenetek pontos információkat tartalmaztak az utazásról és a szállodáról, sokak számára első pillantásra valósnak tűnhettek.

A horvát adatvédelmi hatóság már több bejelentést kapott az ügyben, miközben számos szálloda közvetlenül is figyelmeztette vendégeit. Arra kérik az utazókat, hogy semmilyen bankkártyaadatot ne adjanak meg üzenetben érkező linkeken keresztül, és ne teljesítsenek olyan fizetési kérést, amelyet nem hivatalos csatornán kaptak.

A Phobs hangsúlyozta, hogy jelenlegi információik szerint pénzügyi adatok, illetve bankkártyaadatok nem kerültek ki a rendszerből. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az érintettek biztonságban lennének, hiszen a megszerzett személyes információk elegendőek lehetnek kifinomult adathalász támadásokhoz.

Drágul a horvát nyaralás

Az árak ugyanakkor idén is tovább emelkedtek a horvát tengerparton, bár a drágulás mértéke eltérő az egyes régiókban és szolgáltatásoknál. A legnépszerűbb üdülőhelyeken, például Dubrovnikban, Splitben vagy Rovinjban már sok esetben az olasz tengerpart árszintjével találkozhatnak a turisták, különösen az éttermekben és a szállásoknál. Egy középkategóriás, háromcsillagos szállás a magyarok körében kedvelt

Krk vagy Rab szigetén jellemzően 30–40 ezer forinttól indul éjszakánként,

míg a strandokon két napágy és egy napernyő bérlése akár 30-40 euróba (körülbelül 12-16 ezer forintba) is kerülhet naponta.

Az éttermi áraknál egy főételért általában 12-20 eurót (nagyjából 4800-8000 forintot), a tengeri fogásokért pedig 20-25 eurót (8000-10 000 forintot) kérnek. Bár Horvátország ma már nem számít olcsó úti célnak, a kedvezőbb euróárfolyam és a balatoni árakkal egyre inkább összevethető költségszint miatt továbbra is vonzó választás maradhat a magyar nyaralók számára.