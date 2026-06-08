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találkozó
Volodimir Zelenszkij
Ukrajna
Magyar Péter

Váratlan fordulat, nincs megegyezés Magyar Péter és Zelenszkij között: hiába várták az ukrán elnököt, valami nem stimmel – megszólalt Orbán Anita minisztériuma

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Az eredetileg tervezett időpontban mégsem találkozik a két politikus. Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij tárgyalásának célja a magyar–ukrán kapcsolatok normalizálása.
VG
2026.06.08, 07:20
Frissítve: 2026.06.08, 07:27

Eredetileg hétfő estére tervezték Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök budapesti találkozóját, azonban mivel végleges megegyezés nem született, így a tárgyalást végül elhalasztották – írta hétfőn reggel a HVG.

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Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter találkozója még várat magára / Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP

A tervezett tárgyalás első számú témája az Orbán-kormány évei alatt megromlott magyar–ukrán kapcsolatok normalizálása, azok után, hogy szakértői szinten a felek áttörést értek el, és Budapest nem akadályozza Ukrajna európai uniós integrációját, Kijev pedig garantálja a kárpátaljai magyar nemzeti közösség jogainak tiszteletben tartását.

A Külügyminisztérium a HVG megkeresésére azt válaszolta, hogy: „folyamatos az egyeztetés a helyszín és az időpont tekintetében, a hétfői időpontról soha nem volt végleges megegyezés. A találkozóra vonatkozó egyeztetés a maga diplomáciai medrében rendben folyik”.

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Budapestre látogathat Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – számolt be róla pénteken a Magyar Hang. A lap érdeklődésére Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete azt írta, „tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról”, ugyanakkor pontos időpont nincs megadva, mikor kerülhet sor erre. A kormányszóvivői tájékoztatón ezzel kapcsolatban azt közölték, hogy nem erősítik meg ezeket a híreket, ugyanakkor elmondták, a találkozónak számos feltétele van, ezek egyike a külhoni magyarok oktatási jogainak biztosítása, amelyeknek év végéig kell teljesülniük.

Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy a kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. A megállapodás három hét intenzív magyar–ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is.

Az ukrán nyelvtörvényt Volodimir Zelenszkij elődje, Petro Porosenko szentesítette 2019-ben. A törvény a magánbeszélgetéseket és a vallási szertartásokat kivéve gyakorlatilag mindenhol kötelezővé teszi az ukrán nyelv használatát, amelynek megsértéséért jogi felelősségre vonást, bírságot, a nemzeti szimbólumok meggyalázása esetén akár börtönbüntetést is kilátásba helyez.

Később az ukrán fél jelezte, hogy az uniós csatlakozás érdekében hajlandóak enyhíteni a korábban elfogadott törvényeken, 2025 novemberében pedig elküldtek az Orbán-kormánynak egy törvénytervezetet, és úgy tűnt, a tizenegy magyar követelés közül ötöt hajlandóak lennének teljesíteni.

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