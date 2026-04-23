Zelenszkij elmondta, hogy szerinte miért szenvedett vereséget Orbán Viktor és üzent az új kormánynak is

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy értékelte, hogy Orbán Viktor a magyarországi parlamenti választáson azért szenvedett vereséget, mert kampányában jelentős szerepet kapott a szomszédokkal szembeni ellenséges retorika.

Zelenszkij kész a párbeszédre Magyar Péterrel / Fotó: AFP

„Nem lehet folyamatosan gyűlöletet szítani a szomszédok ellen. Látjuk az eredményt” – fogalmazott Zelenszkij. Hozzátette: stratégiailag mindig vereséget szenved az, aki erre az útra lép, még ha taktikai sikereket ér is el időlegesen.

Az elnök arról is beszélt, hogy még nem tárgyalt személyesen a megválasztott miniszterelnökkel, Magyar Péterrel, de Kijev nyitott a párbeszédre.

Őszintén sok sikert kívánok az új kormánynak

– mondta Zelenszkij. A hozzászólása a 2026. áprilisi magyar parlamenti választások után hangzott el, amelyen Orbán Viktor Fidesz–KDNP-pártja 16 év kormányzás után alulmaradt Magyar Péter Tisza-pártjával szemben.

A választás jelentős fordulatot hozott a magyar belpolitikában, és nemzetközi szinten is figyelmet kapott, különösen az Európai Unió és Ukrajna viszonya szempontjából. Orbán kormányzása alatt Magyarország gyakran kritizálta az uniós Ukrajna-politikát, és több alkalommal vétózott Kijev támogatásával kapcsolatos döntéseket.

Magyar Péter a kampányban azt ígérte, hogy javítja Magyarország viszonyát Brüsszellel és a szomszédos államokkal, köztük Ukrajnával.