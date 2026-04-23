Nincs kifogás: megkapja Ukrajna a 90 milliárd eurós hitelt, átment a 20. szankciós csomag is

Brüsszelben véglegesen jóváhagyták a régóta vitatott, 90 milliárd eurós hadikölcsönt Ukrajna számára, valamint a 20. szankciós csomagot is elfogadták Oroszországgal szemben. A hosszú ideje elhúzódó lépést épp a ciprusi csúcstalálkozó előtt sikerült meghozni, ahol a blokknak más fontos ügyekkel is foglalkoznia kell: az energiaárak elszállásával és a közel-keleti háború hatásaival.

Zelenszkij hatalmas ajándékot kapott Brüsszeltől: Ukrajnában eleredt a pénzeső, míg Oroszország újabb szankciókat kap / Fotó: NurPhoto via AFP

Megígértük, végrehajtottuk, megvalósítottuk.

Ezzel a mondattal reagált António Costa, az Európai Tanács elnöke az EU friss döntéseire az X-en közzétett bejegyzésében. A politikus szerint az Európai Unió Ukrajnára vonatkozó stratégiája két pillérre épül: Ukrajna megerősítésére, valamint az Oroszországra nehezedő nyomás fokozására.

Costa így örömmel fogadta, hogy mindkét területen lépett a blokk:

Feloldották a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajna számára, biztosítva a pénzügyi és katonai támogatást 2026–2027-re.

Elfogadták a 20. szankciós csomagot Oroszország ellen, csökkentve háborús képességeit.

A tanács elnöke szerint ezzel Európa „szilárdan, egységesen és rendíthetetlenül kiáll Ukrajna mellett”.

Promised, delivered, implemented.



The EU’s strategy to achieve a just and lasting peace in Ukraine rests on two pillars: strengthening Ukraine; increasing pressure on Russia. Today we moved forward on both:



— António Costa (@eucopresident) April 23, 2026

Brüsszelnek majdnem beletört a bicskája

A pénzügyi csomag hónapok óta politikai viták kereszttüzében állt. A tagállamok között több ponton is komoly nézetkülönbségek alakultak ki, különösen a finanszírozás és a háború gazdasági terhei miatt. A patthelyzet végül csak azt követően oldódott fel, hogy Magyarország visszavonta vétóját a Barátság kőolajvezeték körüli vita lezárását követően.

A kompromisszum részeként Kijev ígéretet tett arra, hogy helyreállítják a magyar és szlovák fél számára kulcsfontosságú orosz olajszállításokat is. Igaz, ennek végrehajtását most nehezíti, hogy az ukrán hadsereg nem sokkal azután, hogy újraindult a Barátság kőolajvezeték, felrobbantotta az egyik legfontosabb orosz olajelosztó állomást.

A döntések időzítése sem véletlen: az EU vezetői hamarosan Cipruson találkoznak, ahol az ukrajnai háború és a közel-keleti válság gazdasági következményei, valamint az energiaárak alakulása is központi téma lesz. A csúcstalálkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz, aki a vacsorával egybekötött egyeztetésen ismerteti Kijev prioritásait.