Brexit után újra tagállam? Gyorsított eljárással térhetne vissza az Egyesült Királyság az EU-ba

Ha az Egyesült Királyság kérné visszavételét az Európai Unióba, Brüsszel a szokásosnál gyorsabban intézhetné az ügyét – derül ki uniós forrásokból. Az EU–brit Parlamenti Közgyűlés európai delegációjának elnöke, Sandro Gozi szerint a blokk az európai projekt győzelmeként tekintene egy ilyen lépésre, és hangsúlyozta: megvan a lehetőség a folyamat felgyorsítására – írja a The Independent.

Brüsszeli források szerint Nagy-Britannia visszatérése valószínűleg jóval rövidebb ideig tartana, mint más tagjelölt országok felvétele. Ennek két fő oka van: egyrészt a brit és az uniós szabályozás között ma is sok az átfedés, másrészt mindkét fél jól ismeri egymás működését a korábbi tagság évtizedeiből.

Gozi Finnország példájára hivatkozott: az északi ország mindössze három év alatt csatlakozhatott az EU-hoz, részben azért, mert korábban már az Európai Gazdasági Térség tagja volt. Az Egyesült Királyság és az EU jogszabályai között ma is számos egyezés van, az eltérések pedig könnyen azonosíthatók.

Ez különbözik például Albánia helyzetétől, ahol az összes törvényt le kell fordítani és egyenként végigvizsgálni. A vita mögött élénk belpolitikai mozgások is zajlanak: Wes Streeting volt brit egészségügyi miniszter a munkáspárti pártvezetői posztért indulva azt mondta, Nagy-Britanniának vissza kellene térnie az EU-ba, amelynek elhagyását katasztrofális hibának nevezte.

Gozi szerint egy ilyen ígéret politikailag is kifizetődő lehetne a Munkáspártnak a Reform UK-val szemben, hiszen gyengítheti Nigel Farage táborát.

Egy friss YouGov-felmérés szerint a britek 63 százaléka szorosabb kapcsolatot szeretne az EU-val, 55 százalékuk pedig az újbóli belépést is támogatná.

Az újracsatlakozás feltételei azonban nem lesznek egyszerűek. Gozi egyértelművé tette: az Egyesült Királyságnak le kellene mondania a különleges kivételekről, és ugyanolyan feltételek mellett kellene belépnie, mint bármely más tagjelölt országnak.

Ez elvben az euró bevezetését is jelentené, miközben a britek korábban megőrizhették a fontot, és kedvezményes költségvetési befizetéseket is élveztek. Egyes szakértők szerint azonban az euró kérdése korántsem akkora akadály, mint amilyennek látszik. Az euróövezethez való csatlakozásnak ugyanis szigorú gazdasági feltételei vannak, amelyeknek az Egyesült Királyság jelenleg nem felel meg.