Gigantikus új autógyár épülhet Magyarországon, ez lehet az első a Tisza-kormány alatt: megvan a pontos helyszín – nagyon közel a bejelentés

A szegedi BYD gyár mellé egy újabb hatalmas kínai autóipari beruházás is Magyarországra, egész pontosan Pécsre érkezhet. A BYD-val egy ligában játszó Great Wall Motor (GWM) ugyanis egy ideje már keresi első európai, kifejezetten az itteni piacra termelő gyárának helyszínét, s legkésőbb tavaly ősz óta lehet hallani értesüléseket arról, hogy Pécs igen jó eséllyel a vállalat végső listájának élbolyában szerepelhet. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezetői feladatait tegnapig ellátó Joó István utolsó vezérigazgatói posztjában Pécsre utalt egy új óriásberuházás helyszínéül, akkor talán nem tűnik megalapozatlannak az ezzel kapcxsolatos várakozás. Azt ugyaanakkor már tudjuk, melyik autóipari beruházás nem Magyarországot választotta.

A GWM európai gyárának helyszínére Magyarország is versenyben van (illusztráció)

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Teslától indultunk, de GWM lehet belőle

Amikor 2019-ben Elon Musk bejelentette, hogy a Tesla első európai gyára Berlinben épül meg, akkor egy álom ha nem is véglegesen, de egy időre biztosan szertefoszlott: a Tesla nem Magyarországot választotta első európai Gigafactory-ja helyszínéül. Annak reménye azonban, hogy egy következő gyárhelyszín-választásnál Magyarország lehet befutó, nem múlt el, bár mint Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter tavaly novemberben a Világgazdaságnak nyilatkzova elmondta: Európában inkább a kínai gyártóknak kedvez az elektromosautó-piac. Ezért a korábbi miniszter a BYD mellett inkább egy újabb nagy kínai gyártó magyarországi, pécsi megtelepülését tette valószínűbbé (SAIC vagy a tulajdonában álló MG), mintsem a Tesláét.

Idén tavasszal azonban kiderült: a SAIC Spanyolországot választja, és nem Magyarországot. Ugyanakkor még így is maradt olyan nagy kínai gyártó, aki Pécs mellett dönthet. Ez lehet a GWM, akit nagyjából a fenti Nagy Márton-nyilatkozattal egyidőben hoztak hírbe Magyaországgal, Pécs városával. A GWM a BYD receptjével kivánt főzni Európában: brutális termelési volumenre képes óriásgyár felhúzásával ráereszteni technikai értelemben is egyre versenyképesebb járműveit az európai piacra, és 2030-ra elérni azt, hogy a külföldön eladott autóik mennyisége elérje az évi egymilliót.