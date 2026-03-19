Ilyen nincs: Nagy-Britannia visszaléphet az Európai Unióba, nem bírja tovább a gazdasága – bejelentették a tervet

A londoni polgármester szerint a kormányzó brit Munkáspárt következő választási programjának tartalmaznia kell Nagy-Britannia újbóli csatlakozását az Európai Unióhoz.

Nagy-Britannia visszaléphet az Európai Unióba, nem bírja tovább a gazdasága / Fotó: NurPhoto via AFP

Sir Sadiq Khan a La Repubblica című olasz lapnak adott, a brit médiában csütörtökön széleskörűen ismertetett és komoly feltűnést keltő nyilatkozatában úgy fogalmazott: a következő nagy-britanniai parlamenti választások szavazólapjain szerepelnie kell a Munkáspárt neve mellett egy olyan rubrikának is, amelyen az újbóli brit EU-csatlakozásra lehet szavazni.

Azt már láttuk, hogy milyen az, ha az Európai Unión kívül vagyunk: kevesebb beruházás Nagy-Britanniában és kevesebb brit export az EU-piacokra

- mondta a londoni polgármester a csütörtöki interjúban.

Az európai uniós állampolgárok 2019 óta tömegesen távoznak Londonból, és "emiatt a szívem szakad meg" - fogalmazott Khan.

Sok munkavállaló hagyta ott Nagy-Britanniát

A polgármester által idézett adatok szerint abban az évben több mint 840 ezer EU-állampolgár élt és dolgozott a brit fővárosban, ma már azonban csak 700 ezren vannak, vagyis 140 ezren hagyták el közülük Londont.

Khan szerint a legtöbb uniós állampolgár az építőiparból és a vendéglátó szektorból távozott.

Az EU-állampolgárok elvándorlását London a két ágazaton kívül kulturálisan és társadalmi szempontból is megszenvedi - mondta a londoni polgármester.

Hozzátette: napi rendszerességgel szembesül azokkal a károkkal, amelyeket a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) okoz Londonnak és a londoniaknak.

Mindezek miatt elkerülhetetlennek tartja, hogy Nagy-Britannia valamikor ismét belépjen az Európai Unióba.

Keir Starmer brit miniszterelnök, a kormányzó Munkáspárt vezetője rendszeresen kizárja nyilatkozataiban az újbóli brit EU-csatlakozást, de az utóbbi időszakban a Munkáspárt és a legnagyobb ellenzéki erő, a Konzervatív Párt befolyásos képviselői is egyre erőteljesebben szorgalmazzák a közeledést az EU-hoz.

A Brexit nem hozta meg azokat a brit gazdaságnak, amiket vártak tőle

Sir John Major volt konzervatív miniszterelnök szerdán a patinás King's College London egyetemen tartott előadásában kijelentette: a Brexit nem teljesítette a szorgalmazói által tett ígéretek zömét, sőt évente 100 milliárd font (45 ezer milliárd forint) kiesést okoz az EU-val folytatott kétoldalú kereskedelemben és 40 milliárd fonttal (18 ezer milliárd forinttal) csökkenti a brit költségvetés bevételeit.