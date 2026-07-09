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Naftogaz
Kazahsztán
kártérítés
Gazprom

Zelenszkijék hatalmas pofont kaptak a világ egyik legnagyobb olajhatalmától: Oroszország mellé álltak, Ukrajna elveszítette a Gazprom-pert

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Újabb fordulatot vett az ukrán Naftogaz és az orosz Gazprom évek óta húzódó jogi csatája. A kazahsztáni bíróság szerint nem volt jogalap a követelés helyi végrehajtására.
VG
2026.07.09, 18:51
Frissítve: 2026.07.09, 19:16

Komoly jogi vereséget szenvedett Ukrajna a Gazprom elleni évek óta tartó kártérítési csatában. Egy kazahsztáni bíróság visszavonta korábbi döntését, amely lehetővé tette volna több mint 1,4 milliárd dollár behajtását az orosz energetikai óriásvállalattól.

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Hiába nyert választottbírósági eljárást az ukrán Naftogaz, Kazahsztánban egyelőre nem juthat hozzá a Gazpromtól követelt pénzhez / Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP

Jelentős fordulatot vett az ukrán Naftogaz és az orosz Gazprom közötti, évek óta húzódó jogvita. Az Asztanai Nemzetközi Pénzügyi Központ (AIFC) bírósága július 7-én hatályon kívül helyezte saját, májusban meghozott döntését, amely korábban elismerte és végrehajthatónak nyilvánította a Gazprommal szembeni, több mint 1,4 milliárd dolláros követelést.

A bíróság indoklása szerint az ügy nem tartozik a hatáskörébe, mivel a vitát lezáró nemzetközi választottbírósági ítéletet nem Kazahsztánban és nem is az AIFC választottbírósági rendszerében hozták meg. 

Ezzel megszűnt az a jogi lehetőség, amely alapján a Gazprom kazahsztáni vagyonelemeit felhasználva próbálhatták volna behajtani az összeget.

A vita 2022-ben indult, amikor a Naftogaz pert indított, mert állítása szerint a Gazprom nem fizette ki teljes egészében az Ukrajnán keresztüli földgáztranzit díját. Az ukrán vállalat szerint az orosz invázió miatt kialakult rendkívüli körülmények ellenére is fennálltak a szerződéses fizetési kötelezettségek.

A nemzetközi választottbíróság 2025 júniusában 1,37 milliárd dollárt ítélt meg a Naftogaz javára, amelyhez később a perköltségek és egyéb díjak is hozzáadódtak, így a teljes követelés meghaladta az 1,4 milliárd dollárt. A Gazprom megpróbálta érvényteleníteni az ítéletet, de 2026 márciusában egy svájci bíróság is a Naftogaznak adott igazat.

Kazahsztán nem tett pontot az ügy végére

A döntés ugyanakkor nem az ítélet tartalmát, hanem annak végrehajthatóságát érinti. A kazah igazságügyi minisztérium már májusban jelezte, hogy nem kívánja végrehajtani a követelés behajtását, most pedig a bíróság is visszavonta korábbi határozatát.

A Naftogaz ennél jóval nagyobb összegre tart igényt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavaly arról beszélt, hogy Ukrajna összesen 6,9 milliárd dollárnyi választottbírósági kártérítést kíván behajtani a Gazpromtól. Ennek jelentős részét a Krím 2014-es orosz annektálása során elveszített energetikai infrastruktúra, földgázmezők és hálózatok miatt követelik.

A mostani döntés újabb akadályt jelent ebben a folyamatban, ugyanakkor nem zárja ki, hogy a Naftogaz más országokban próbálja meg lefoglalni a Gazprom külföldi eszközeit a nemzetközi választottbírósági ítéletek alapján.

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Az Asztana Nemzetközi Pénzügyi Központ Bíróságának döntése ellenére Kazahsztán egyelőre nem engedné, hogy területén hajtsák be a Naftogaz Gazprommal szembeni követelését. Az igazságügyi miniszter szerint az ügyben még nincs végleges döntés, és Kazahsztán nem kíván végrehajtási tereppé válni a Naftogaz és a Gazprom közötti nemzetközi jogvitában.

 

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