Zelenszkijék hatalmas pofont kaptak a világ egyik legnagyobb olajhatalmától: Oroszország mellé álltak, Ukrajna elveszítette a Gazprom-pert

Komoly jogi vereséget szenvedett Ukrajna a Gazprom elleni évek óta tartó kártérítési csatában. Egy kazahsztáni bíróság visszavonta korábbi döntését, amely lehetővé tette volna több mint 1,4 milliárd dollár behajtását az orosz energetikai óriásvállalattól.

Hiába nyert választottbírósági eljárást az ukrán Naftogaz, Kazahsztánban egyelőre nem juthat hozzá a Gazpromtól követelt pénzhez / Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP

Jelentős fordulatot vett az ukrán Naftogaz és az orosz Gazprom közötti, évek óta húzódó jogvita. Az Asztanai Nemzetközi Pénzügyi Központ (AIFC) bírósága július 7-én hatályon kívül helyezte saját, májusban meghozott döntését, amely korábban elismerte és végrehajthatónak nyilvánította a Gazprommal szembeni, több mint 1,4 milliárd dolláros követelést.

A bíróság indoklása szerint az ügy nem tartozik a hatáskörébe, mivel a vitát lezáró nemzetközi választottbírósági ítéletet nem Kazahsztánban és nem is az AIFC választottbírósági rendszerében hozták meg.

Ezzel megszűnt az a jogi lehetőség, amely alapján a Gazprom kazahsztáni vagyonelemeit felhasználva próbálhatták volna behajtani az összeget.

A vita 2022-ben indult, amikor a Naftogaz pert indított, mert állítása szerint a Gazprom nem fizette ki teljes egészében az Ukrajnán keresztüli földgáztranzit díját. Az ukrán vállalat szerint az orosz invázió miatt kialakult rendkívüli körülmények ellenére is fennálltak a szerződéses fizetési kötelezettségek.

A nemzetközi választottbíróság 2025 júniusában 1,37 milliárd dollárt ítélt meg a Naftogaz javára, amelyhez később a perköltségek és egyéb díjak is hozzáadódtak, így a teljes követelés meghaladta az 1,4 milliárd dollárt. A Gazprom megpróbálta érvényteleníteni az ítéletet, de 2026 márciusában egy svájci bíróság is a Naftogaznak adott igazat.

Kazahsztán nem tett pontot az ügy végére

A döntés ugyanakkor nem az ítélet tartalmát, hanem annak végrehajthatóságát érinti. A kazah igazságügyi minisztérium már májusban jelezte, hogy nem kívánja végrehajtani a követelés behajtását, most pedig a bíróság is visszavonta korábbi határozatát.

A Naftogaz ennél jóval nagyobb összegre tart igényt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavaly arról beszélt, hogy Ukrajna összesen 6,9 milliárd dollárnyi választottbírósági kártérítést kíván behajtani a Gazpromtól. Ennek jelentős részét a Krím 2014-es orosz annektálása során elveszített energetikai infrastruktúra, földgázmezők és hálózatok miatt követelik.