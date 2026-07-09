Nagyon fontos ígéretet kapott a Tisza-kormánytól a Mol csúcsvezetése: Hernádi Zsolt most már tudja, indít-e Kapitány István tisztítótüzet – itt a válasz a pletykákra

Hetek óta lóg a levegőben, hogy a Tisza-kormány összeakasztja a bajuszt a Mollal és annak vezetésével. Erre konkrét példa alapján is lehet következtetni, de sajtóhírek is azt erősítették, hogy nem biztos, hogy harmonikus a viszony a legfontosabb magyar cég és Magyar Péter kabinete között.

Nagyon fontos ígéretet kapott a Tisza-kormánytól a Mol csúcsvezetése a tisztítótűzról / Fotó: Facebook

Az új kormány felállását követően rögtön tapintható feszültség alakult ki a felek között, méghozzá a kekvák, pontosabban az MCC-ügy miatt. Ahogy arról akkor, április közepén a Világgazdaság is írt, Magyar Péter közlése Kapitány István és Kármán András társaságában tárgyalt Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával és a társaság felső vezetésével.

Ezt követően a miniszterelnök maga (!) közölte, mi lesz a sorsa a Mol által az MCC részére kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztaléknak. "Elnök-vezérigazgató úrral ismertettem a Tisza-kormány terveit e téren. A Mol a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni. A Mol vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának" – jelentette be Magyar Péter a piaci gyakorlathoz képest teljesen szokatlan módon.

A finoman szólva is unortodox húzás alaposan meg is rángatta a Mol árfolyamát. Így indult tehát a Tisza-kormány és az energiaóriás viszonya, ami az azóta eltelt időszakban sem vált kisimulttá.

A Telex ma éppen arról ír, hogy megszorongatná a Molt az állam és szigorodhat az orosz olajon szerzett extraprofit adója. Erről lapunk is részletesen írt, a lényeg, hogy az új javaslat szerint már a 2 és 5 dollár közötti árkülönbözet (a Brenthez képest) után is jelentős adót kellene fizetni.

De nem csak a Mol kapcsán merül fel, hogy a regnáló kormány esetlegesen ellenérzésekkel viseltet iránta, hanem konkrétan az elsőszámú vezetője, Hernádi Zsolt is a célkeresztbe került a magyar sajtóban.

Célkeresztben Hernádi Zsolt a Mol élén?

Erről ugyancsak írt a Világgazdaság. Még június végén történt, hogy megfenyegették Hernádi Zsoltot a Mol élén, legalábbis nehéz volt máshogy érteni, ami történt.

Továbbra is érvényben van a Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója ellen kiadott horvát elfogatóparancs, valamint az erre épülő európai elfogatóparancs, azt a horvát igazságügyi minisztérium is megerősítette – írta Panyi Szabolcs, oknyomozó újságíróként hivatkozott médiamunkás a közösségi oldalán.