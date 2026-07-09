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Nagyon fontos ígéretet kapott a Tisza-kormánytól a Mol csúcsvezetése: Hernádi Zsolt most már tudja, indít-e Kapitány István tisztítótüzet – itt a válasz a pletykákra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hetek óta terjed, hogy megpróbálják kipöckolni a magyar óriáscég vezérét. Tény, hogy Kapitány István sorra rúgja ki az állami vállalatok, köztük az MVM első embereit, ugyanakkor a tőzsdén jegyzett Mol az állami tulajdonrész ellenére is más tészta lenne. Most reagált a kormányzat a híresztelésekre.
Hecker Flórián
2026.07.09, 19:50
Frissítve: 2026.07.09, 19:51

Hetek óta lóg a levegőben, hogy a Tisza-kormány összeakasztja a bajuszt a Mollal és annak vezetésével. Erre konkrét példa alapján is lehet következtetni, de sajtóhírek is azt erősítették, hogy nem biztos, hogy harmonikus a viszony a legfontosabb magyar cég és Magyar Péter kabinete között.

Mol, Kapitány István, Hernádi Zsolt
Nagyon fontos ígéretet kapott a Tisza-kormánytól a Mol csúcsvezetése a tisztítótűzról / Fotó: Facebook

Az új kormány felállását követően rögtön tapintható feszültség alakult ki a felek között, méghozzá a kekvák, pontosabban az MCC-ügy miatt. Ahogy arról akkor, április közepén a Világgazdaság is írt, Magyar Péter közlése Kapitány István és Kármán András társaságában tárgyalt Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával és a társaság felső vezetésével.

Ezt követően a miniszterelnök maga (!) közölte, mi lesz a sorsa a Mol által az MCC részére kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztaléknak. "Elnök-vezérigazgató úrral ismertettem a Tisza-kormány terveit e téren. A Mol a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni. A Mol vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának" – jelentette be Magyar Péter a piaci gyakorlathoz képest teljesen szokatlan módon.

A finoman szólva is unortodox húzás alaposan meg is rángatta a Mol árfolyamát. Így indult tehát a Tisza-kormány és az energiaóriás viszonya, ami az azóta eltelt időszakban sem vált kisimulttá.

A Telex ma éppen arról ír, hogy megszorongatná a Molt az állam és szigorodhat az orosz olajon szerzett extraprofit adója. Erről lapunk is részletesen írt, a lényeg, hogy az új javaslat szerint már a 2 és 5 dollár közötti árkülönbözet (a Brenthez képest) után is jelentős adót kellene fizetni. 

De nem csak a Mol kapcsán merül fel, hogy a regnáló kormány esetlegesen ellenérzésekkel viseltet iránta, hanem konkrétan az elsőszámú vezetője, Hernádi Zsolt is a célkeresztbe került a magyar sajtóban.

Célkeresztben Hernádi Zsolt a Mol élén?

Erről ugyancsak írt a Világgazdaság. Még június végén történt, hogy megfenyegették Hernádi Zsoltot a Mol élén, legalábbis nehéz volt máshogy érteni, ami történt.

Továbbra is érvényben van a Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója ellen kiadott horvát elfogatóparancs, valamint az erre épülő európai elfogatóparancs, azt a horvát igazságügyi minisztérium is megerősítette – írta Panyi Szabolcs, oknyomozó újságíróként hivatkozott médiamunkás a közösségi oldalán.

Posztjában Panyi emlékeztetett, hogy a horvát bíróság távollétében ítélte börtönre Hernádi Zsoltot, amiért a vád szerint megvesztegette Ivo Sanader volt horvát miniszterelnököt, hogy a Mol megszerezze az irányítási jogokat a horvát INA olajvállalat felett. Az ügy több mint tíz éve húzódik és a magyar álláspont szerint egyértelmű politikai játszma zajlik Horvátország részéről.

A Fővárosi Törvényszék március 18-án jogerős döntésben tagadta meg a horvát ítéletek elismerését.

Csakhogy több, kormányzati körökhöz kötődő forrás arról beszélt, hogy bár a Tisza környezetében is vannak, akik vitatják Hernádi bűnösségét ebben az ügyben, a legtöbben úgy vélik, a Magyar Péter által ígért rendszerváltás hitelesen nem valósítható meg úgy, ha továbbra is ő vezeti az ország egyik legnagyobb vállalatát.

Egy "volt molos bennfentest" pedig állítólag azt mondta, hogy mivel most már Magyar Péter a miniszterelnök, nehéz belátni, hogyan maradhatna a helyén egy ennyire kompromittált szereplő. Panyi Szabolcs kérdésivel megkereste a Miniszterelnökséget és a Molt is, ám nem kapott válaszokat.

Nagyon fontos ígéretet kapott a Tisza-kormánytól a Mol csúcsvezetése a tisztítótűzról

Ebben viszont most félig előrelépés történt, ugyanis a Világgazdaságnak a csütörtöki kormányzati tájékoztatón a kormányszóvivők reagáltak a Mollal kapcsolatos hírekre.

Azt kérdeztük, igaz-e, hogy nem elégedettek a Mol felsővezetésével és változásokat kívánnak eszközölni, illetve hogy elérheti a tisztítótűz a Molt? A kapott válasz pedig inkább megnyugtató lehet a Mol, a felsővezetés és stabilitást szerető részvényesek számára is.

Magyar Éva először is felhívta rá a figyelmet, hogy a tisztítótűz funkciója elsősorban a közpénzzel való visszaélések felgöngyölítése, az ottani felelősök megtalálása. Majd kijelentette, hogy a Mollal kapcsolatban nem született döntés a kormányülésen,

a gazdasági miniszter úr (Kapitány István – szerk.) nem tett le ilyen javaslatot a kormány asztalára, úgyhogy erről nincs döntés.

A Mol vezetésével kapcsolatos kérdés tisztázása kapcsán a másik jelenlévő kormányszóvivő is megszólalt. Köböl Anita azt hangsúlyozta, megerősítve a korábban elhangzottakat, hogy a tisztítótűz művelet jogi lépéseket jelent. Úgy tűnt, ezzel azt akarta jelezni, hogy a Molra nem fog vonatkozni.

Hogy ez valóban így lesz-e, azt az idő eldönti, mindenesetre a mostani kormányzati kommunikáció alapján úgy tűnik, a Hernádi zsolt személyére vonatkozó híresztelések elhamarkodottak voltak.

A hivatkozott rész az alábbi videóban tekinthető meg 36 perc 20 másodperctől.

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