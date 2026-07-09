Megszavazták: új pénzt hozhatnak létre az EU-ban, ezt Magyarországon is bevezethetik még az euró előtt – megszabják, mennyit lehet tartani belőle

Újabb mérföldkőhöz érkezett a digitális euró projektje: az Európai Parlament nagy többséggel támogatta a bevezetéséről szóló tárgyalások megkezdését. Az uniós fizetőeszköz nem váltaná le sem a készpénzt, sem a bankkártyákat, hanem új lehetőséget kínálna az elektronikus fizetésekre.

Egy lépéssel közelebb került az Európai Unió a digitális euró bevezetéséhez / Fotó: AFP

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén 416 igen, 169 nem szavazattal és 22 tartózkodás mellett támogatta, hogy megkezdődjenek a tárgyalások az Európai Unió Tanácsával a digitális euró létrehozásáról.

A tervek szerint a digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott elektronikus fizetőeszköz lenne, amely az euróövezet valamennyi lakosa számára elérhetővé válna.

A rendszer egyik fontos újdonsága, hogy a fizetések internetkapcsolattal és offline módban is lebonyolíthatók lennének.

Az uniós intézmények hangsúlyozzák: a digitális euró nem váltaná fel sem a bankjegyeket és érméket, sem a bankkártyákat vagy a mobilfizetési alkalmazásokat. Ezek mellett új, állami garanciával működő digitális fizetési lehetőséget kínálna, miközben a készpénzes fizetéshez való jog is megmaradna.

A fogyasztók számára az alapszolgáltatások – a digitáliseuró-számla vagy digitális pénztárca megnyitása, a pénz tárolása, küldése és fogadása – ingyenesek lennének. Az EKB ugyanúgy garantálná a digitális euró értékét, mint a hagyományos készpénzét, és a fizetőeszköz nem minősülne kriptovalutának.

A szabályozás kiemelt eleme az adatvédelem is. A fizetések magas szintű adatvédelmet élveznének, miközben a rendszer továbbra is megfelelne a pénzmosás és a csalások elleni uniós előírásoknak. A személyes adatokat kizárólag a működéshez szükséges minimális mértékben kezelnék.

Leszűkítenék a digitális euró felhasználási módját

A pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében korlátoznák azt is, hogy egy magánszemély legfeljebb mekkora összegű digitális eurót tarthat. Ezzel azt kívánják biztosítani, hogy az új fizetőeszközt elsősorban mindennapi fizetésre, ne pedig megtakarítási vagy befektetési célra használják.

A digitális euróhoz egy külön erre a célra létrehozott számlán vagy a bankok és más pénzügyi szolgáltatók által biztosított digitális pénztárcán keresztül lehetne hozzáférni. Az euróövezeten kívüli uniós tagállamok bankjai és fizetési szolgáltatói is részt vehetnének a rendszer terjesztésében, miközben az euróövezeti országoknak továbbra is biztosítaniuk kellene a készpénzhez való hozzáférést, és a vállalkozások sem tilthatnák meg annak használatát.