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politika
iráni konfliktus
iráni háború
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Donald Trump
Republikánus Párt
amerikai képviselőház
politikai megosztottság

Óriási pofonba szaladt bele Donald Trump Amerikában: elegük van a képviselőknek az iráni háborúból, a saját párttársai tettek keresztbe az elnöknek

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Az amerikai képviselőház republikánusok támogatásával határozatot fogadott el az elnök iráni háborús jogköreinek korlátozására. Habár a szenátus jóváhagyása nélkül az intézkedés nem állíthatja meg teljesen az Irán elleni háborút, a döntés rávilágít, hogy Donald Trump Republikánus Pártja megosztott.
Németh Anita
2026.06.04, 08:02
Frissítve: 2026.06.04, 08:05

Az amerikai képviselőház intézkedést tett arra, hogy megakadályozza Donald Trump elnököt abban, hogy további katonai lépéseket tegyen Iránban. A jogszabályt 215–208 arányban fogadták el, miután négy republikánus csatlakozott a demokratákhoz a kérdésben – derült ki a BBC összefoglalójából.

Donald Trump amerikai elnök Amerikai Egyesült Államok USA
Egyértelműen kiderült, hogy Donald Trump pártja nem áll egységesen mögötte / Fotó: Brendan Smialowski / AFP

Ez volt a képviselőház negyedik kísérlete arra, hogy korlátozza Trump háborús jogköreit. A bírálóknak nem tetszik, hogy Trump kongresszusi jóváhagyás nélkül robbantotta ki az iráni háborút és hoz annak kapcsán döntéseket.

A képviselőházi határozatnak még a republikánus irányítású amerikai szenátus jóváhagyására is szüksége van. Még ha a szenátusban sikerrel járna is, az intézkedés valószínűleg nem korlátozná teljes mértékben az Irán elleni katonai fellépést – jegyezte meg a brit közszolgálati médium.

A szenátus májusban már továbbvitt egy hasonló határozatot, hét korábbi sikertelen próbálkozás után, de az még nem jutott el a teljes plenáris szavazásig.

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Néhány nappal korábban a kongresszusi konzervatívok lázadása miatt a kormány visszavonta a politikai szövetségeseknek szánt, 1,8 milliárd dolláros alap terveit.

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– mondta Tom Barrett, Michigan állam republikánus képviselője. Arra a kérdésre, tart-e Trump megtorlásától a szavazata miatt, Barrett így válaszolt: „A lelkiismeretem szerint szavazok arra, amit helyesnek tartok, és kész vagyok vállalni ennek következményeit.”

Gregory Meeks, a képviselőház külügyi bizottságának vezető demokrata tagja szerint Trump nem érte el a háború meghirdetett céljait, azonban otthon felhajtotta az üzemanyagárakat, és még nehezebbé tette az iráni nukleáris program diplomáciai rendezését. Hozzátette, hogy 

ennek az intézkedésnek a mai elfogadása jelentős fordulópontot jelez: egyre több republikánus hallgat a választóira, akik nem akarnak újabb, határozatlan idejű háborút a Közel-Keleten.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án csapásokat indított Irán ellen. Irán válaszul Izraelt és az Egyesült Államokkal szövetséges öböl menti államokat támadta, és gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, a globális hajózás egyik létfontosságú vízi útvonalát.

Trump szerdán arról írt, hogy kormányának legtöbb tagja abban bízik, hogy hamarosan megállapodással vethetnek véget a konfliktusnak, „anélkül, hogy mindenkit megölnének”.

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Az Egyesült Államok iráni háborúja eddig 25 milliárd dollárba került – közölte április végén a Pentagon egyik magas rangú tisztviselője. Ezzel az Egyesült Államok részéről első alkalommal hangzott el hivatalos becslés a közel-keleti beavatkozás katonai költségeiről.

Jules Hurst pénzügyi főellenőr a képviselőház fegyveres erők bizottságát arról is tájékoztatta, hogy az összeg nagy részét lőszerekre költötték. Arra azonban nem tért ki, hogy pontosan mit tartalmaz a 25 milliárd dolláros becslés, illetve arra sem, hogy figyelembe vették-e benne a konfliktus során megrongálódott közel-keleti támaszpontok újjáépítésének és javításának várható költségeit – mutatott rá április végi tudósításában a Reuters, amelyről a Világgazdaság is beszámolt.

A 25 milliárd dolláros költség megegyezik a NASA idei teljes költségvetésével.

Hegseth indulatos beszédében igyekezett megvédeni Donald Trump amerikai elnök döntését, amivel az Egyesült Államok kezdeményezte az iráni háborút, majd „felelőtlennek, tehetetlennek és vereségpártinak” nevezte a kongresszusi demokratákat, amiért bírálják a népszerűtlen háborút.

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