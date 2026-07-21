Oroszország végleg bezárja az ajtót: jogilag is megakadályoznák a nyugati cégek visszatérését

Új jogi fegyvert vet be Oroszország a kivonult nyugati vállalatok ellen. Az Állami Duma elfogadta azt a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy bírósági úton megakadályozzák a 2022 után távozó külföldi befektetők visszatérését korábbi oroszországi érdekeltségeikhez.

Egyre nehezebb lesz visszatérni az orosz piacra azoknak a nyugati cégeknek, amelyek a háború kitörése után kivonultak az országból / Fotó: ID1974

Az orosz Állami Duma harmadik olvasatban elfogadta azt a törvényt, amely új bírósági mechanizmust vezet be a külföldi befektetők visszatérésének megakadályozására. Az Interfax szerint a szabályozás a 2022. február 22. után megkötött ügyletekre vonatkozik, és elsősorban az úgynevezett „barátságtalan országokhoz” kötődő befektetőket érinti.

A jogszabályt azzal indokolták, hogy számos nyugati vállalat a kivonulásakor úgy adta el oroszországi leányvállalatát, hogy szerződésben rögzített visszavásárlási opciót is kikötött.

Az új törvény lehetővé teszi, hogy az orosz tulajdonos vagy az illetékes minisztérium bírósághoz forduljon, és kérje ennek a jognak a megszüntetését.

A keresetet akkor is be lehet nyújtani, ha a külföldi befektető még nem kezdeményezte a visszavásárlást.

A törvény részletesen felsorolja azokat az eseteket, amikor a bíróság megszüntetheti a visszavásárlási jogot. Ilyennek minősülhet például, ha a külföldi befektető nyilvánosan támogatta az Oroszországgal szembeni intézkedéseket, bírálta az orosz fegyveres erőket, bejelentette oroszországi tevékenységének felfüggesztését vagy megszüntetését, illetve megszegte vállalati kötelezettségeit.

Nagyobb védelmet kapnak az új orosz tulajdonosok

Gazdasági szempontok is szerepet játszhatnak. A bíróság akkor is megszüntetheti a visszavásárlási jogot, ha a szerződésben rögzített ár legalább 25 százalékkal eltér a piaci értéktől, vagy ha az új orosz tulajdonos jelentős beruházásokat hajtott végre annak érdekében, hogy a vállalat működőképes maradjon.

A külföldi befektető ugyan egy éven belül kártalanítást kérhet, azonban annak összegét a bíróság csökkentheti, sőt bizonyos esetekben teljes egészében meg is tagadhatja. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha a befektetőt vagy korábbi vezetőit terrorizmus vagy szélsőséges tevékenység finanszírozásával kapcsolatos felelősség terheli.