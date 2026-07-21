Deviza
EUR/HUF361,66 -0,11% USD/HUF316,96 -0,06% GBP/HUF424,09 -0,42% CHF/HUF390,32 -0,31% PLN/HUF83,58 +0,03% RON/HUF69,01 -0,1% CZK/HUF14,95 -0,06% EUR/HUF361,66 -0,11% USD/HUF316,96 -0,06% GBP/HUF424,09 -0,42% CHF/HUF390,32 -0,31% PLN/HUF83,58 +0,03% RON/HUF69,01 -0,1% CZK/HUF14,95 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 889,34 +1,62% MTELEKOM2 664 +1,05% MOL4 328 +2,4% OTP46 100 +2,93% RICHTER11 780 -1,27% OPUS358,5 -3,63% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS141,5 -1,77% WABERERS4 580 -2,62% BUMIX9 303,28 -0,54% CETOP4 754,18 +0,55% CETOP NTR3 096,08 +1,77% BUX143 889,34 +1,62% MTELEKOM2 664 +1,05% MOL4 328 +2,4% OTP46 100 +2,93% RICHTER11 780 -1,27% OPUS358,5 -3,63% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS141,5 -1,77% WABERERS4 580 -2,62% BUMIX9 303,28 -0,54% CETOP4 754,18 +0,55% CETOP NTR3 096,08 +1,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ETF
részvény
tőzsde
kötvény
befektetés

Új csúcsra tört az európai befektetés: túl a 3000 milliárd eurón a vagyon – így változott fél év alatt a portfólió

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az első félév végéig ötödével nőtt a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) európai vagyona. A népszerű befektetésben már több mint 3000 milliárd eurót fialtatnak a kontines megtakarítói.
Kadlót Tibor
2026.07.21, 16:37

Továbbra sem fékez a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) piaca Európában, a nyarat 2,5 százalékos bővüléssel és új csúcson kezdte a világszerte népszerű befektetés.

ETF, befektetés
Csúcson az európai ETF-befektetések vagyona / Fotó: bigjom jom / Shutterstock

A hagyományos befektetési alapoknál olcsóbb, rugalmasabb és mindemellett hatalmas választékot kínáló eszközosztály 75 milliárd euróval gyarapodott júniusban az LSEG Liper legfrissebb statisztikája alapján. Összvagyonuk ezzel már alulról súrolja a 3100 milliárd eurót, ami abszolút rekordnak számít a bő két és fél évtizedes múlttal rendelkező európai ETF-eknél.

A nyár eleji növekedés viszonylag kiegyensúlyozott volt, a piaci hozamok 35 milliárd euróval, a beérkező friss befektetések pedig 39,5 milliárd euróval növelték az összvagyont.

Az átlag feletti tőkebeáramlás 

  • java, 30,7 milliárd euró a részvény ETF-ekbe vándorolt, 
  • a kötvényes termékekbe pedig további 7,6 milliárd euró érkezett. 
  • A pénzpiaci eszközök 900 millió eurós nettó értékesítéssel zártak, 
  • míg az alternatív ETF-ekbe 200 millió euró friss befektetés vándorolt. 
  • Az árupiaci termékek 100 milliós tőkét vonzottak magukhoz, 
  • a vegyes portfóliókból eközben csekély 40 millió euró távozott a hónap során.

Az amerikai befektetést keresik az európaiaik

A részletesebb alkategóriákon belül vizsgálódva az látszik, hogy két terméktípus uralta az értékesítést. A globális kitettséget adó részvény ETF-ekbe 14,6 milliárd euró, az amerikai részvény ETF-ekbe pedig 10,9 milliárd eurót öntöttek az ügyfelek.

A toronymagasan legnépszerűbb ETF-ek mögött messze lemaradva a technológiai szektor ETF-ek 1,7 milliárd eurós nettó tőkebeáramlással végeztek a harmadik helyen.

A kontinens befektetői ezzel szemben finoman sem lelkesedtek a helyi részvényekért, az európai tőzsdei kitettséget adó termékek két milliárd eurós visszaváltással a hónap legnagyobb vesztesei voltak. Szabadultak a befektetők az energetikai és az alapvető fogyasztási cikkeket gyártók részvényeibe fektető alapoktól is: előbbi kategória 800 milliós, utóbbi félmilliárd eurós visszaváltást regisztrált júniusban.

Fél év alatt ötödével hízott az európai ETF-vagyon

Az idei év első felében nagyot hízott a tőzsdén kereskedett alapok európai vagyona. Az LSEG adatai alapján több mint félezer milliárd euróval gyarapodott az itt fialtatott befektetések értéke. Ez 20 százalékos növekedést jelent 2025 végétől számítva.

A piac mintegy négyötödét lefedő részvény ETF-ek eszközértéke közel negyedével nőtt hat hónap alatt, amit csak a több nagyságrenddel kisebb, pénzpiaci portfóliók bővülése tudott felülmúlni.

A második legnagyobb kategóriát képviselő kötvényes termékek vagyona lényegesen szerényebb ütemben, tizedével nőtt, hasonlóan az alternatív ETF-ekhez.

A legkisebb termékfajta, a mindössze ötmilliárd euró vagyon felett rendelkező vegyes ETF-ek 15 százalékot szedte magukra június végéig. Az árupiaci alapok ugyanakkor az iráni háború kiváltotta energiaársokk dacára nem tudtak gyarapodni féléves távlatban.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu