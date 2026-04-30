Pentagon: a NASA teljes költségvetése ment el eddig az iráni háborúra – ezt már nem tűri Amerika, Trump alatt forrósodik a talaj
Az Egyesült Államok iráni háborúja eddig 25 milliárd dollárba került – közölte szerdán a Pentagon egyik magas rangú tisztviselője. Ezzel az Egyesült Államok részéről első alkalommal hangzott el hivatalos becslés a közel-keleti beavatkozás katonai költségeiről.
Jules Hurst pénzügyi főellenőr a képviselőház fegyveres erők bizottságát arról is tájékoztatta, hogy az összeg nagy részét lőszerekre költötték. Arra azonban nem tért ki, hogy pontosan mit tartalmaz a 25 milliárd dolláros becslés, illetve arra sem, hogy figyelembe vették-e benne a konfliktus során megrongálódott közel-keleti támaszpontok újjáépítésének és javításának várható költségeit – mutatott rá tudósításában a Reuters.
A 25 milliárd dolláros költség megegyezik a NASA idei teljes költségvetésével.
Pete Hegseth védelmi miniszter a törvényhozóknak azt mondta, hogy a költség indokolt arra, hogy Irán ne jusson atomfegyverhez.
Hegseth indulatos beszédében igyekezett megvédeni Donald Trump amerikai elnök döntését, amivel az Egyesült Államok kezdeményezte az iráni háborút, majd „felelőtlennek, tehetetlennek és vereségpártinak” nevezte a kongresszusi demokratákat, amiért bírálják a népszerűtlen háborút.
Az amerikai hadsereg stratégiát váltott, miután óriási mértékben égette el a drága lőszereket
Március elején a The Washington Post arról számolt be, hogy az Egyesült Államok kormánya 5,6 milliárd dollár értékű lőszert használt fel az Irán elleni katonai támadás első két napjában. Ezt akkor három amerikai tisztviselő jelentette a kongresszusnak. A képviselők egy része már akkor úgy vélekedett, hogy az iráni háború gyorsan felemészti az amerikai hadsereg ütőképességét.
Az amerikai hadsereg az első két napban drága precíziós lőszereket használt, utána állt át a nagyobb mennyiségben rendelkezésre álló lézerirányítású rakéták bevetésére, hogy kisebb mértékben égessék az amerikai adófizetők pénzét: így már több millió dollár helyett kevesebb mint 100 ezer dollár jut egy lövésre. Ahhoz pedig, hogy legyen elég a precíziós lőszerekből, a hadsereg Patriot elfogórakéták készleteiből átcsoportosított az indo–csendes-óceáni térségből és más helyekről a közel-keleti térségbe.
Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadta meg Iránt. A Pentagon több tízezer további katonát vezényelt a Közel-Keletre, köztük három repülőgép-hordozót. A közel-keleti háborúban eddig 13 amerikai katona halt meg, és több százan megsebesültek. Három amerikai F–15-ös vadászgép is megsemmisült baráti tűzben. Becslések szerint a repülőgépek darabonként körülbelül 100 millió dollárba kerülnek.
A fronton jelenleg törékeny tűzszünet van érvényben.
Ősszel félidős választás lesz a választók pedig nem akarnak háborút
Az Egyesült Államokban novemberben tartanak félidős választást, ekkor dől el, hogy a kormánypárti republikánusoknak vagy az ellenzéki demokratának lesz többségük a képviselőházban és a szenátusban.
Az iráni háború kezdeményezése és kudarcos vámpolitikája pedig Trump körmére éghet, mivel kevés kérdés érinti érzékenyebben az amerikai választókat, mint az áremelkedések, és a legutóbbi inflációs hullám.
A háború kezdete óta az olaj- és földgázszállítások akadozása az amerikai benzinárak, valamint a mezőgazdasági termékek – például a műtrágyák – drágulását okozta, tovább növelve az inflációt.
Az Amerikai Autószövetség adatai szerint kedden az átlagos amerikai benzinár csaknem négyéves csúcsra emelkedett.
Trump népszerűsége is megroppant azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael háborút indított Irán ellen. A Reuters/Ipsos friss felmérése szerint az amerikaiak mindössze 34 százaléka támogatja az Egyesült Államok Irán elleni háborúját, szemben az április közepi 36, illetve a március közepi 38 százalékkal.
Itt a keserves kijózanodás, őrült száguldásba kezdtek az olajárak, ezt mindenki megérzi majd a saját zsebén
Washingtonból kiszivárgott hírek szerint Trump további katonai csapásokat tervez Irán ellen. Az eddig optimista olajpiac hirtelen kijózanodott, őrült száguldásba kezdtek az olajárak.