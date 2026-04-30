Pentagon: a NASA teljes költségvetése ment el eddig az iráni háborúra – ezt már nem tűri Amerika, Trump alatt forrósodik a talaj

Az Egyesült Államok iráni háborúja eddig 25 milliárd dollárba került – közölte szerdán a Pentagon egyik magas rangú tisztviselője. Ezzel az Egyesült Államok részéről első alkalommal hangzott el hivatalos becslés a közel-keleti beavatkozás katonai költségeiről.

Az iráni háborút az amerikaiak többsége nem támogatja, ami megjelenik Donald Trump elnök támogatottságában is / Fotó: Anadolu via AFP

Jules Hurst pénzügyi főellenőr a képviselőház fegyveres erők bizottságát arról is tájékoztatta, hogy az összeg nagy részét lőszerekre költötték. Arra azonban nem tért ki, hogy pontosan mit tartalmaz a 25 milliárd dolláros becslés, illetve arra sem, hogy figyelembe vették-e benne a konfliktus során megrongálódott közel-keleti támaszpontok újjáépítésének és javításának várható költségeit – mutatott rá tudósításában a Reuters.

A 25 milliárd dolláros költség megegyezik a NASA idei teljes költségvetésével.

Pete Hegseth védelmi miniszter a törvényhozóknak azt mondta, hogy a költség indokolt arra, hogy Irán ne jusson atomfegyverhez.

Hegseth indulatos beszédében igyekezett megvédeni Donald Trump amerikai elnök döntését, amivel az Egyesült Államok kezdeményezte az iráni háborút, majd „felelőtlennek, tehetetlennek és vereségpártinak” nevezte a kongresszusi demokratákat, amiért bírálják a népszerűtlen háborút.

Az amerikai hadsereg stratégiát váltott, miután óriási mértékben égette el a drága lőszereket

Március elején a The Washington Post arról számolt be, hogy az Egyesült Államok kormánya 5,6 milliárd dollár értékű lőszert használt fel az Irán elleni katonai támadás első két napjában. Ezt akkor három amerikai tisztviselő jelentette a kongresszusnak. A képviselők egy része már akkor úgy vélekedett, hogy az iráni háború gyorsan felemészti az amerikai hadsereg ütőképességét.

Az amerikai hadsereg az első két napban drága precíziós lőszereket használt, utána állt át a nagyobb mennyiségben rendelkezésre álló lézerirányítású rakéták bevetésére, hogy kisebb mértékben égessék az amerikai adófizetők pénzét: így már több millió dollár helyett kevesebb mint 100 ezer dollár jut egy lövésre. Ahhoz pedig, hogy legyen elég a precíziós lőszerekből, a hadsereg Patriot elfogórakéták készleteiből átcsoportosított az indo–csendes-óceáni térségből és más helyekről a közel-keleti térségbe.