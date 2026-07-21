Beszakadt a kajszi ára, örülhetnek a lekvárrajongók, szomorkodhatnak a gazdák

Jelentősen csökkent a magyar kajszi termelői ára az idei szezonban: a Budapesti Nagybani Piacon június végétől július közepéig átlagosan 889 forintot fizettek kilogrammonként a hazai gyümölcsért, ami 52 százalékos visszaesést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Az áresés hátterében a tavalyinál kedvezőbb hazai terméskilátások mellett az európai kínálat növekedése és az importáru tartós piaci jelenléte állhat.

A nagyobb termés és a mengövekedett import is lejtőre vitte a hazai kajszi árát Fotó: Löffler Péter

Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb zöldség-, gyümölcs- és borpiaci jelentése szerint az idei kajsziszezon merőben eltérően alakult a tavalyitól. Míg 2025-ben a tavaszi fagyok miatt rendkívül kevés gyümölcs termett Magyarországon, addig 2026-ban a kedvezőbb adottságú, dombvidéki és fagyvédelemmel ellátott ültetvények már bőségesebb termést hozhattak.

A javuló kínálat ugyanakkor gyors és jelentős árcsökkenést idézett elő. A hazai kajszi a 25. héten, vagyis június második felében jelent meg a Budapesti Nagybani Piacon, kilogrammonként 1050 forintos termelői áron. A 26–29. hét átlagában azonban az ár már csak 889 forint volt, ami 52 százalékkal maradt el a 2025 azonos időszakában mért szinttől.

A 29. héten a különböző fajták között is jelentős árkülönbség alakult ki:

a legalább 30 milliméteres magyar kajszit kilogrammonként 950 forintért kínálták,

a Bergeron fajta ára 800 forint volt,

míg a rózsakajszi 700 forintos leggyakoribb áron szerepelt a kínálatban.

A magyar kajszi ára egyetlen hét alatt is 5 százalékkal mérséklődött.

Az import a magyar szezonban sem tűnt el

A belföldi kínálat megjelenése nem szorította ki teljesen a külföldi gyümölcsöt a piacról. A magyar szezon kezdetét megelőző, 19–25. hetekben főként spanyol és görög kajszi volt elérhető a Budapesti Nagybani Piacon. Az importtermék átlagos nagykereskedelmi ára ebben az időszakban 1712 forint volt kilogrammonként, 24 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A 26–29. hetekben, vagyis már a hazai szezon alatt is jelen maradt az import, átlagosan 797 forintos kilogrammonkénti áron. Ez azt jelenti, hogy a külföldi kajszi az időszak átlagában olcsóbb volt a magyar terméknél, ami tovább erősíthette a hazai termelőkre nehezedő árnyomást.