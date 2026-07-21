Csökkent az éhezők száma, de egyre drágább egészségesen étkezni, közben világszerte terjed az elhízás

Tavaly a világ népességének 7,8 százaléka, mintegy 645 millió ember éhezett. Ez 14 millióval kevesebb az egy évvel korábbinál, és 43 milliós csökkenést jelent 2022-höz képest. A javulás ugyanakkor rendkívül egyenlőtlen. Ázsiában, valamint Latin-Amerikában és a karibi térségben az elmúlt években folyamatosan csökkent az alultápláltak aránya. Afrikában szintén megtorpanni látszik az éhezés korábbi növekedése, de a kontinensen még mindig mintegy 309 millió ember éhezik, szemben az ázsiai 292 millióval – derül ki az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (ENSZ) öt szakosított szervezete által összeállított, a világ élelmezésbiztonsági és táplálkozási helyzetét vizsgáló friss jelentéséből.

Világszinten csökkent az éhezés aránya, de a háborúk és az aszályok jelntősen ronthatnak a helyzeten Fotó: Middle East Images via AFP

Afrikában 2025-ben a lakosság 20 százaléka számított alultápláltnak, miközben a népesség több mint fele mérsékelt vagy súlyos élelmezési bizonytalanságban élt. Ez azt jelenti, hogy az érintettek időnként kénytelenek voltak csökkenteni az elfogyasztott élelmiszer mennyiségét, vagy olcsóbb, gyengébb minőségű ételekkel helyettesíteni a táplálóbb termékeket.

A jelentés közös szerzői – az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO), a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap (IFAD), az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja (UNICEF), az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) – arra figyelmeztetnek, hogy a 2026-os közel-keleti konfliktus, az időjárási szélsőségek, valamint a hivatalos fejlesztési segélyek és humanitárius finanszírozás csökkentése veszélyezteti a globális éhezés felszámolása érdekében elért eredményeket.

Csökkent az éhezés, de jelentősen megdrágult az egészséges étrend

A jelentés egyik legfontosabb megállapítása, hogy miközben az éhezők száma csökkent, az egészséges táplálkozáshoz szükséges élelmiszerek egyre többe kerülnek. Egy megfelelően változatos, kiegyensúlyozott és tápanyagokban gazdag étrend globális átlagos költsége 2025-ben személyenként és naponta 4,28 vásárlóerő-paritáson számított dollárra emelkedett.