Magyar topvállalat éléről igazolt tanácsadót Hegedűs Zsolt – az Orbán-kormány után a Magyar-kabinetben kap feladatot az egészségügyi menedzser
Egészségügyi minisztériumi pozícióra cseréli a Richter Gedeonnál betöltött vezetői munkáját Cserháti Péter, a magyar gyógyszergyártó társaság igazgatóságának tagja – derül ki a kőbányai központú vállalat hétfő reggeli tőzsdei bejelentéséből.
Cserháti Péter miniszteri tanácsadói feladatok ellátására kapott felkérést a Hegedűs Zsolt által vezetett egészségügyi kormányzatban, ezért július 1-jei hatállyal lemond a Richternél betöltött igazgatósági tagságáról.
A társaság honlapján elérhető szakmai önéletrajza alapján dr. Cserháti Péter egyetemi docens, PhD fokozattal rendelkező sebész-traumatológus-rehabilitációs szakorvos és egészségügyi szakmenedzser. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán végzett 1988-ban. 2007-ig az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetben dolgozott. 2008-tól az Országos Orvos Rehabilitációs Intézet főorvosa, majd főigazgatója jelenleg a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinikájának igazgatója.
Korábban az Orbán-kabinetben is szerepet vállalat, 2010-2013 között a NEFMI majd EMMI egészségpolitikai helyettes államtitkáraként felügyelte az ágazati ellátó struktúrát, azon belül a gyógyszerpolitikát is. 2013 és 2019 között az EMMI miniszteri biztosaként vezette az Egészséges Budapest Programot.
Oktatási tevékenysége keretében 2015-től a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszékének tanszékvezetője. A Magyar Rehabilitációs Társaság elnöke. 2019-ben Batthyány-Strattmann László Díj, 2023-ban Magyar Érdemrend Parancsnoki Kereszt kitüntetésben részesült. 2020. áprilisa óta tagja a Richter Gedeon Nyrt. Igazgatóságának. A Javadalmazási Bizottsági tagja 2022. május 23-ától.
Az 1901-ben alapított, 2025-ben 4,8 milliárd eurós piaci kapitalizációval és 2,3 milliárd eurós árbevétellel rendelkező Richter Közép-Európa legnagyobb K+F központját működteti. Áttörő kutatásokat végez a neuropszichiátria és a nőgyógyászat területén, míg a biotechnológiai és generikus készítmények az alapvető készítmények portfólióját erősítik. A fenntartható növekedés iránt elkötelezett Richter a kutatás-fejlesztésbe, a gyártási kiválóságba és a digitalizációba fektet be az orvosi innováció előmozdítása érdekében. A társaság arra törekszik, hogy globális innovátor legyen néhány kulcsfontosságú tudományos területen, miközben elkötelezett a gyógyszerek világszerte elérhetőbbé tétele mellett.