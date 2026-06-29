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Hormuzi-szoros
iráni konfliktus
Egyesült Államok
Donald Trump
olaj
Irán

Újabb reménysugár a Közel-Keleten: visszaülhet a tárgyalóasztalhoz Amerika és Irán, de az olaj nem bízik a békében

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Újraindulhatnak az amerikai-iráni béketárgyalások, miután a felek megállapodtak a harci cselekmények felfüggesztéséről és a Hormuzi-szorossal kapcsolatos egyeztetések folytatásáról. A tűzszünet ugyan új esélyt adhat a konfliktus enyhítésére, Donald Trump szerint Irán máris megsértette a megállapodást egy korábbi dróntámadással. A befektetők óvatosak maradtak: a pozitív diplomáciai hír ellenére az olaj ára ismét emelkedni kezdett.
VG
2026.06.29, 10:01
Frissítve: 2026.06.29, 10:01

Az Egyesült Államok és Irán újra tárgyalóasztalhoz ülhet, miután a felek megállapodtak a harci cselekmények felfüggesztéséről a Perzsa-öböl térségében, valamint a Hormuzi-szorossal kapcsolatos viták folytatásáról. A fejlemény újabb esélyt adhat a június 17-én létrejött ideiglenes békemegállapodás megmentésére, amely az elmúlt napok kölcsönös támadásai miatt ismét veszélybe került.

Újabb reménysugár a Közel-Keleten: visszaülhet a tárgyalóasztalhoz Amerikai és Irán, de az olaj nem bízik a békében
Újabb reménysugár a Közel-Keleten: visszaülhet a tárgyalóasztalhoz Amerikai és Irán, de az olaj nem bízik a békében / Fotó: Anadolu via AFP

Amerikai tisztviselők szerint a felek egyelőre beszüntetik a katonai műveleteket, miközben folytatódnak a technikai egyeztetések a 14 pontos egyetértési nyilatkozat valamennyi eleméről – írja a Reuters. A megállapodás egyik legfontosabb célja, hogy ismét biztosítsa a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala. Az Axios értesülése szerint a következő tárgyalási fordulót kedden Katarban tarthatják.

Napokig tartó támadások sodorták veszélybe a tűzszünetet

Az ideiglenes tűzszünet azután került ismét veszélybe, hogy csütörtökön egy iráni lövedék eltalált egy teherhajót a Hormuzi-szorosban. Washington és Teherán ezt követően kölcsönösen egymást vádolta a június 17-i megállapodás megsértésével.

A feszültség vasárnap tovább nőtt, amikor 

Irán rakétákat és drónokat indított amerikai katonai létesítmények ellen Kuvaitban és Bahreinben. 

A támadásra nem sokkal azután került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök ismét kemény figyelmeztetést intézett Teheránhoz, kijelentve: ha Irán nem tartja be a megállapodást, az Iszlám Köztársaság „megszűnhet létezni”. Az amerikai hadsereg közlése szerint korábban ismét csapást mért iráni célpontokra, néhány órával azután, hogy egy tartályhajót ért támadás a Hormuzi-szorosban. Egy amerikai tisztviselő szerint az iráni rakéta- és dróntámadásokban nem sérültek meg amerikai katonák, és jelentősebb károkról sem érkezett jelentés.

Donald Trump a Truth Socialön úgy kommentálta az iráni lépést, hogy Teherán „ostobán megsértette” a tűzszüneti megállapodást, amikor szerinte legalább négy egyirányú támadó drónt indított a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók ellen. Az amerikai elnök azt írta, az egyik drón kárt tett egy hajóban, amely végül tovább tudott haladni, három másik drónt pedig lelőttek. A bejegyzés alapján Trump a korábbi incidensre utalt, nem egy újabb támadást jelentett be, de a hangnem jól mutatja, mennyire törékeny maradt a frissen újraindított diplomáciai folyamat – írja a Bloomberg.

A Hormuzi-szoros továbbra is kulcskérdés

A június 17-én létrejött 14 pontos ideiglenes megállapodás célja a harcok leállítása mellett az volt, hogy újraindulhasson a hajóforgalom a Hormuzi-szorosban, miközben folytatódnak az egyeztetések Irán nukleáris programjáról és más biztonságpolitikai kérdésekről.

A szoros a világ energiaellátása szempontjából stratégiai jelentőségű útvonal, amelyen keresztül a globális kőolaj-export jelentős része halad át. Éppen ezért minden olyan fejlemény, amely a térség stabilitását javíthatja vagy rontja, közvetlen hatással lehet a nemzetközi energiapiacokra és az olajárak alakulására.

A piac ugyan kedvezően fogadta a tárgyalások újraindításának hírét, az olaj ára ennek ellenére emelkedéssel kezdte a hetet

  • A Brent típusú nyersolaj jegyzése ismét 72 dollár fölé emelkedett, 
  • miközben az amerikai WTI ára megközelítette a 70 dollárt. 

Ez arra utal, hogy a befektetők továbbra is jelentős kockázatot áraznak a Közel-Keleten, és egyelőre nem tekintik véglegesen lezártnak a térség körüli geopolitikai feszültségeket.

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