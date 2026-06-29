Streaming-káosz: hiába van itt a tévézés jövője, mégis egyre idegesítőbb lett minden – nem számít az óriási választék, ha senki sem nézi
Soha nem volt ennyi film, sorozat és sportközvetítés elérhető egyetlen gombnyomásra, mégis egyre többen érzik úgy, hogy a tévézés bonyolultabb lett, mint valaha. A streamingcégek harca ugyan több választási lehetőséget adott a nézőknek, de közben teljes káoszt teremtett a piacon.
A televíziós piac az elmúlt másfél évtizedben nagyobb változáson ment keresztül, mint az azt megelőző több évtized során összesen. Ami korábban egyszerű modellként működött, mára rendkívül összetett és sokszereplős iparággá vált.
A kábeltelevízió hosszú ideig valóságos pénznyomdaként működött. Az előfizetők havi díjat fizettek több tucat csatornáért, akkor is, ha azok jelentős részét soha nem nézték. Ha valaki sportot, filmeket vagy hírműsorokat akart látni, kénytelen volt megvenni az egész csomagot. A rendszer hatalmas profitot termelt a médiaszereplőknek, miközben a nézőknek kevés beleszólásuk volt abba, hogy pontosan miért fizetnek.
Forradalomként indult a streaming, de mára ez is befásult
Ezt a modellt forgatta fel a Netflix. A streaming-szolgáltató megmutatta, hogy a nézők sokkal szívesebben választanak egy olyan rendszert, ahol bármikor, bármit megnézhetnek. A siker lavinát indított el. Sorra jelentek meg a konkurens szolgáltatások, köztük a Disney+, az HBO Max, a Paramount+ és számos más platform.
A fogyasztók gyorsan reagáltak. A Financial Times adatai alapján az amerikai hagyományos fizetős televíziós előfizetések száma az elmúlt tíz évben több tízmillióval csökkent. A nézők egyre nagyobb arányban fordultak a streaming felé, ami alapjaiban rengette meg az iparág korábbi üzleti modelljét.
A probléma azonban az, hogy a streaming önmagában kevésbé jövedelmező.
Egy online előfizető általában kevesebb bevételt és profitot termel , mint egy korábbi kábeltelevíziós ügyfél. Ráadásul a piacra olyan technológiai óriások is beléptek, mint az Apple vagy az Amazon, amelyek tovább fokozzák a versenyt.
Ez a nyomás hatalmas vállalati átalakulásokhoz vezetett. A médiacégek egyre nagyobb összeolvadásokkal próbálnak méretgazdaságosságot elérni, mert a saját gyártású tartalmak finanszírozása csak hatalmas előfizetői bázissal lehet igazán nyereséges. Ennek részeként születtek meg az utóbbi időszak legnagyobb médiapiaci üzletei is.
A YouTube-hoz is begyűrűzik az áremelés: drágább lesz az előfizetés, és még több reklám jön – mintha semmit nem tanultak volna a streamingtől
Az amerikai médiapiacon kevésbé várt fordulat körvonalazódik: a hagyományos televíziózás visszaesése megtorpant, közben a streaming lendülete is lassul. Ebben a helyzetben a YouTube egyszerre emeli az előfizetési díjait és növeli a reklámterhelést, ami a felhasználói élmény romlásával járhat.
A nézők szempontjából ugyanakkor az új korszak nem csak előnyöket hozott, és ma már sok háztartásban több különböző streamingplatform fut párhuzamosan. Egy sorozat az egyik szolgáltatónál érhető el, egy film egy másiknál, a kedvenc sportcsapat mérkőzése pedig egy harmadik helyen.
Sok esetben a felhasználóknak folyamatosan előfizetéseket kell váltogatniuk attól függően, hogy éppen mit szeretnének nézni.
A sportrajongók különösen nehéz helyzetben vannak. Míg korábban egyetlen televíziós csomagban megtalálták a legtöbb közvetítést, ma gyakran több platform között kell ugrálniuk ugyanazon szezon követéséhez.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a fiatal generációk médiafogyasztási szokásai is átalakulnak:
- a YouTube már a hagyományos televíziós szereplők legnagyobb riválisai közé emelkedett;
- miközben a TikTok-szerű rövid videók új tartalomformátumokat teremtettek;
- Kínában pedig már hatalmas üzletté váltak az úgynevezett mikrodrámák, amelyek epizódjai gyakran csupán egy-két percesek.
Az iparág előtt álló következő nagy kérdés az, hogy létrejön-e valamilyen egységes rendszer, amely egyszerűbbé teszi a nézők életét. Egyelőre azonban ennek kevés jele látszik. A streamingcégek saját platformjaikat próbálják erősíteni, a közösségi média szereplői pedig újabb és újabb versenyt támasztanak.
Mindez azt jelenti, hogy a jövő televíziózása valószínűleg még színesebb és még változatosabb lesz, mint ma.
Csakhogy a nézőknek ezért egyre nagyobb árat kell fizetniük időben, figyelemben és sokszor előfizetési díjakban is.
A televíziózás aranykorának egyszerűsége valószínűleg már nem tér vissza. A jövő a korlátlan választéké, de úgy tűnik, a kényelmet ezért a szabadságért cserébe fel kellett áldozni.
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