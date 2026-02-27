Fény derült a Richter tavalyi rekordjainak titkára – Orbán Gábor elárulta, hogyan lehet ezt idén fokozni
Tektonikus mozgások történtek a gyógyszeriparban az elmúlt időszakban, ami egyértelműen kedvező a Richter számára – mondta el Orbán Gábor vezérigazgató a Richter 2025 negyedik negyedéves és egész éves eredményszámait ismertető péntek reggeli sajtótájékoztatóján.
A Richter-vezér közelmúltban tett washingtoni látogatása a nőgyógyászati szegmens szempontjából is fontos volt, mivel sikerült a Fehér Házban találkozni az elnök meddőség elleni programjának vezetőjével, és érdemi tárgyalásokat tudtak folytatni egy helyi partnercég, a Granata Bio vezetőjével közösen. A Richter vezérigazgatója szerint a helyi kapcsolatoknak fontos szerepe van a gyógyszeriparban, és a magyar cégek tengerentúli terjeszkedésében egyaránt. Kedvező előjelként említette, hogy az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA a megfizethető gyógyszerek piacra jutásának felgyorsítását szeretné előmozdítani.
Fókuszban a nőgyógyászat
Az Európában a nőgyógyászati hormonpótlás területén erős pozícióval rendelkező Richter számára ezt egyértelműen pozitív fejleményt jelent, a környezet elkezdett alkalmazkodni a társaság által követett irányhoz.
Ebbe a környezetbe érkezik majd a magyar gyógyszergyártó új nőgyógyászati készítménye, Fylervy is, amely január végén kapott pozitív szakvéleményt az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottságától.
Orbán Gábor szerint a testvérkészítménynek számító Drovelisnél nagyobb potenciál van ebben az új menopauza-gyógyszerben, a nőgyógyászok felől pedig erős várakozást tapasztalnak a jóváhagyásra váró terméktől.
A nőgyógyászati szegmens a legnagyobb és leggyorsabban fejlődő üzletága a Richternek, ami tavaly év végi teljesítményével is segített elérni a vállalat által kitűzött célokat.
Jelentős forintellenszél mellett halmozta a rekordokat a Richter
Az árbevétel árfolyamszűrten 8,3 százalékkal bővült, 914 milliárd forintra, ennél jobban, 14 százalékkal nőtt a tisztított üzemi eredmény (EBIT), ami 306,2 milliárd forintot tett ki 2025-ben, árfolyammal tisztítva.
A devizaárfolyamok 25 milliárd forinttal fogták vissza a bevételét döntő részben a külpiacokon realizáló, jelentős nyitott dollár- és rubelpozíciókkal rendelkező vállalat számára. Ez az adózott nyereségnél éreztette leginkább hatását, ami a negatív pénzügyi eredmény miatt 3 százalékkal maradt el a 2024-es szinttől.
Kovács László vezérigazgató-helyettes szerint az erősen alakuló utolsó negyedévnek köszönhetően sikerült felülről súrolniuk a 2025-re kitűzött vezetőségi bevétel- és eredménycélokat. A Richter minden földrajzi régióban tudta növelni értékesítését. A forint erősödése ellenszelet jelentett tavaly. A 245,2 milliárd forintos negyedik negyedévi forgalom ezzel együtt rekordot jelent a magyar gyógyszergyártó történetében.
A nőgyógyászat árbevétele 14,8 százalékkal nőtt 2025-ben, a készítmények közül a Lenzetto és a több mint 75 százalékkal ugrott meg.
A neuropszichiátriai szegmensben nem lehet eléggé hangsúlyozni a Vraylar hozzájárulását, ami a tavalyi utolsó három hónapban már bő egymilliárd dollár forgalmat termelt az Egyesült Államokban, az egész év során pedig 11 százalékkal magasabb, 3,6 milliárd dollár bevételt ért el. A Richter royalty bevétele így 9 százalékkal 250 milliárd dollárra nőtt.
Az általános gyógyszerészeti szegmensben a fájdalomcsillapítók terén tapasztaltak visszapattanást a gyengébb harmadik negyedéves értékesítést követően. A biotechnológiai szegmens pedig most először szállított pozitív eredményszámokat.
A társaság szigorú költségkontrollt tudott alkalmazni, a bruttó fedezeti szint kisebb mértékben, 69,5 százalékra nőtt.
A működési költségek a negyedik negyedévben 18 százalékkal, éves átlagban pedig 2 százalékkal mérséklődtek, ilyenre legutóbb a Covid-pandémia idején volt példa. A K+F-kiadások éves szinten 8 százalékkal enyhültek, az utolsó három hónapban 20 százalékkal tudták ezeket lefaragni.
Utóbbi a biotechnológiai szegmens költségcsökkentését tükrözi leginkább. A kutatás-fejlesztési kiadásokra ezzel együtt is árbevételének közel 10 százalékát fordította a vállalat.
Tavaly év végén nem volt jelentősebb mérföldkőbevétele a Richternek, a 14 százalékos tisztított EBIT-növekedés ennek tükrében még értékesebb teljesítménynek számít.
A Richter összességében 25 milliárd forint árfolyamveszteséget könyvelt el, ami 38 milliárd forintos ellenszelet jelent az előző évhez képest a 94 százalékos exportállománnyal rendelkező magyar gyógyszergyártó számára.
A 232 milliárd forintos adózott eredmény így csak az árfolyamveszteség miatt nem futott a többi fő pénzügyi mutatóhoz hasonlóan rekordra 2025-ben.
A csúcsról ugrana magasabbra a magyar gyógyszergyártó
A tavalyi rekorderedmények után idén magas, egy számjegyű növekedésre számít a vezetőség a gyógyszergyártási bevételek tekintetében, árfolyamszűrten. Ehhez némi adalékot ad, hogy a jelenlegi devizaárfolyam-szintek öt százalékpontos negatív hatása lenne a jelentett árbevételre.
A kutatás-fejlesztési kiadások elérhetik a bevétel 11 százalékát a menedzsment iránymutatása alapján.
A tisztított üzemi eredmény az árbevétellel párhuzamosan ugyancsak magas egy számjegyű mértékben nőhet 2026-ban.
A vezető neuropszichiátriai készítménytől, a Vraylartól négymilliárd dolláros forgalomra számít a tengerentúli értékesítési partner AbbVie. A nőgyógyászati portfólió húzó termékei 30 százalékos forgalombővülésre lehetnek képesek idén.
Orbán Gábor vezérigazgató hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a rendkívül erős negyedik negyedév előrevetít némi csökkenést az idei első három hónapban, készletezési okokból kifolyólag.
nt