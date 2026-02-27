Fény derült a Richter tavalyi rekordjainak titkára – Orbán Gábor elárulta, hogyan lehet ezt idén fokozni

Tektonikus mozgások történtek a gyógyszeriparban az elmúlt időszakban, ami egyértelműen kedvező a Richter számára – mondta el Orbán Gábor vezérigazgató a Richter 2025 negyedik negyedéves és egész éves eredményszámait ismertető péntek reggeli sajtótájékoztatóján.

A sok szempontból rekordteljesítményt hozó 2025-ös év után további növekedést tervez idén a Richter / Fotó: Kallus György

A Richter-vezér közelmúltban tett washingtoni látogatása a nőgyógyászati szegmens szempontjából is fontos volt, mivel sikerült a Fehér Házban találkozni az elnök meddőség elleni programjának vezetőjével, és érdemi tárgyalásokat tudtak folytatni egy helyi partnercég, a Granata Bio vezetőjével közösen. A Richter vezérigazgatója szerint a helyi kapcsolatoknak fontos szerepe van a gyógyszeriparban, és a magyar cégek tengerentúli terjeszkedésében egyaránt. Kedvező előjelként említette, hogy az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA a megfizethető gyógyszerek piacra jutásának felgyorsítását szeretné előmozdítani.

Fókuszban a nőgyógyászat

Az Európában a nőgyógyászati hormonpótlás területén erős pozícióval rendelkező Richter számára ezt egyértelműen pozitív fejleményt jelent, a környezet elkezdett alkalmazkodni a társaság által követett irányhoz.

Ebbe a környezetbe érkezik majd a magyar gyógyszergyártó új nőgyógyászati készítménye, Fylervy is, amely január végén kapott pozitív szakvéleményt az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottságától.

Orbán Gábor szerint a testvérkészítménynek számító Drovelisnél nagyobb potenciál van ebben az új menopauza-gyógyszerben, a nőgyógyászok felől pedig erős várakozást tapasztalnak a jóváhagyásra váró terméktől.

A nőgyógyászati szegmens a legnagyobb és leggyorsabban fejlődő üzletága a Richternek, ami tavaly év végi teljesítményével is segített elérni a vállalat által kitűzött célokat.

Jelentős forintellenszél mellett halmozta a rekordokat a Richter

Az árbevétel árfolyamszűrten 8,3 százalékkal bővült, 914 milliárd forintra, ennél jobban, 14 százalékkal nőtt a tisztított üzemi eredmény (EBIT), ami 306,2 milliárd forintot tett ki 2025-ben, árfolyammal tisztítva.