A forint sokat erősödött, de még mindig hatnak rá a régi mumusok

A jelenség körülbelül május eleje óta vált igazán látványossá. Ez első ránézésre persze nem meglepő: Magyarország kis, nyitott gazdaság, nettó energiaimportőr, így az energiahordozók világpiaci árának változása közvetlenül érinti a külső egyensúlyt, az inflációs kilátásokat és ezen keresztül a forint megítélését is. De ugyanez igaz Csehországra és Lengyelországra is. A forint mégis sokkal erősebben mozgott együtt az olajárral, mint a két régiós szabadon lebegő deviza. Azaz a piac az iráni-amerikai konfliktus enyhülését nemcsak globális kockázatcsökkenésként, hanem kifejezetten forintpozitív fejleményként is értelmezhette.

A forint sokat erősödött, de még mindig hatnak rá az energiaárak / Fotó: NurPhoto via AFP

A forint miért reagál ilyen erősen?

Felmerülhet a kérdés, hogy a Brent és a forint együttmozgását valóban az olajár változása magyarázza-e, vagy inkább egy közös harmadik tényező: a befektetők által érzékelt geopolitikai kockázat. A válasz valószínűleg az, hogy mindkettő szerepet játszik. A forint a régiós devizák között hagyományosan magasabb bétájú eszköznek számít. Vagyis kedvező nemzetközi hangulatban, magas kamatkülönbözet mellett gyorsan tud erősödni, stresszhelyzetben viszont jellemzően érzékenyebben reagál, mint például a cseh korona vagy a lengyel zloty. Ezt erősíti, hogy a magyar kockázati felár a vizsgált régiós országok között továbbra is magasabb szinten mozog, még akkor is, ha az áprilisi választásokat követően a hazai kockázati prémium csökkent.

Az energiaársokk költsége Magyarországon a fiskális oldalt is erőteljesen terheli

A forint energiaár-érzékenységének egyik magyarázata, hogy Magyarországon az energiaár-sokkok nem kizárólag a fogyasztói árakon keresztül jelennek meg, hanem részben a költségvetésben is lecsapódhatnak.

A fiskális csatornát a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó támogatásokon keresztül ragadtuk meg. A 2023-as adatok alapján Magyarországon ezek a támogatások a GDP 1 százalékát tették ki, ami érdemben meghaladta a cseh 0,3 százalékos értéket, és az európai mezőny felső részébe helyezte az országot. Ez azt jelzi, hogy az energiaár-sokk Magyarországon nemcsak a külkereskedelmi mérlegen és az infláción keresztül jelentkezik, hanem jelentős részben a költségvetésben is lecsapódik. A lengyel érték egyébként azért magasabb, mint a magyar, mert jelentős támogatásokat nyújt az állam a bányavállalatoknak: ugyanakkor ez hazai (lengyel) kitermeléssel kapcsolatos, nem pedig az import energia árának emelkedésétől védi a belföldi szereplőket, mint Magyarországon.