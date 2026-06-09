Trump úgy beszólt Izraelnek, hogy még az irániak is leállították a támadásokat

Irán és Izrael hétfőn közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök felhívása után leállították az egymás elleni támadásokat. A perzsa állam ugyanakkor figyelmeztetett, hogy újraindítja az ellenségeskedést, ha Izrael folytatja a libanoni Hezbollah elleni csapásokat – számolt be a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnököt, hogy ha tovább folytatja az iráni háborút, könnyen magára maradhat/ Fotó: Jim Watson / AFP

Az olajárak a támadások után 5 százalékkal is megemelkedtek, majd visszaestek, miután az iráni hadsereg közölte, hogy lezárult az Izrael elleni első csapáshullám.

Egy, az ügyre rálátó forrás szerint Izrael is úgy döntött, hogy leállítja az Irán elleni támadásokat. Teherán vasárnap késő este rakétákat lőtt ki izraeli terület felé, közölve, hogy ez megtorlás volt az Irán által támogatott Hezbollah milícia ellen, Bejrút külvárosában végrehajtott támadásokért.

Izrael ezt követően iráni légvédelmi rendszereket és egy petrolkémiai üzemet támadott, amely állítása szerint ballisztikus rakéták gyártásához használt létesítmény volt. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda közölte, hogy válaszul egy hasonló izraeli üzemet vett célba Haifa városában.

A hatóságok egyik oldalon sem jelentettek halálos áldozatokat.

A legutóbbi összecsapások bonyolították Trump törekvését, hogy lezárja a február 28-án az Egyesült Államok és Izrael által indított háborút. Az április 8-án bejelentett tűzszünet megállította a nagy intenzitású hadviselést, de a Perzsa-öböl térségében továbbra is fellángoltak az összecsapások.

Trump: ha Izrael tovább folytatja az iráni háborút, könnyen magára maradhat

Trump szerint Izrael és Irán egyaránt azonnali tűzszünetet akar.

A végső tárgyalások a békéről folyamatban vannak, hacsak a tudatlanság vagy az ostobaság nem áll az útjukba

– írta a közösségi médiában.

Amerikai és izraeli tisztviselők szerint Trump és Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök hétfőn beszélt egymással.

A hétfőn megjelent Axios-interjúban Trump azt mondta, figyelmeztette Netanjáhút: ha az izraeli vezető visszatér a háborúhoz Iránnal, előfordulhat, hogy egyedül találja magát a harcban.

Azt mondtam: Bibi, jobb, ha vigyázol, különben nagyon hamar egyedül maradsz

– mondta Trump.