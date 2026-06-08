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Közel-Kelet

Rakétatámadások az izraeli légtérben: törölte Tel-Avivba tartó járatait a Wizz Air

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Az iráni–izraeli feszültség fokozódása közvetlen következményekkel jár a légi közlekedésre: a Wizz Air és az Austrian Airlines is ideiglenesen leállítja Tel-Avivba tartó járatait. A felfüggesztés egyelőre két napra szól, de a folytatás a helyzet alakulásától függ.
VG/MTI
2026.06.08, 15:08
Frissítve: 2026.06.08, 15:33

A Wizz Air és az Austrian Airlines hétfőn bejelentette, hogy ideiglenesen felfüggesztik izraeli járataikat, reagálva az iráni–izraeli konfliktus legújabb eszkalációjára.

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A Wizz Air leghamarabb szerdán tervezi az újraindítást, ha a körülmények lehetővé teszik / Fotó: Koapan / Shutterstock

A Wizz Air június 8-án és 9-én nem indítja el Izraelbe tartó repülőit, és a társaság tájékoztatása szerint az újraindítást legkorábban június 10-re tervezik – a helyzet alakulásától függően.

A vállalat hangsúlyozta, hogy az utasok és a személyzet biztonsága az elsődleges szempont, és szorosan figyelemmel kíséri az eseményeket az illetékes hatóságokkal együttműködve. Az Austrian Airlines különösen érzékeny helyzetbe kerül: a társaság csak a múlt héten repítette újra gépeit Izraelbe, ám hétfői járatait szintén törölni kényszerült.

Izrael a rakétatámadások ellenére nem rendelt el légtérzárat. A Tel-Aviv melletti Ben Gurion repülőtér működik, kisebb késésekkel ugyan, de a nemzetközi járatokat fogadják és indítják.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Joáv Kis izraeli oktatási miniszter bejelentette: kedden sem lesz tanítás az iskolákban. Előkészületek folynak ugyanakkor a szerdai részleges nyitásra, amikor kis csoportokban megkezdődhet az oktatás.

Nagy bejelentést tett a Wizz Air: érkezik a várva várt fejlesztés – kiderült, mikortól internetezhetünk a felhők felett

A Wizz Air, Közép-Európa piacvezető légitársasága ugyanis a diszkontmodellben működő légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. Ez a lépés nemcsak a Wizz Air számára mérföldkő, hanem a megfizethető és mindig online utazási élményben is hatalmas előrelépés.

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