Német politikusok kémet szimatolnak az atomerőművi üzemanyag gyártása kapcsán – Paks II. után Paks I-nek is keresztbe tehetnek

Zöld környezetvédelmi jelzést kapott Németországban annak a francia-orosz beruházásnak az indítása, amelynek során a Framatome lingeni gyárában atomerőművek által használt üzemanyagot gyártanának. Ez jó hír a Paksi Atomerőműnek, amely éppen ebből forrásból jutna alternatív üzemanyaghoz. A zöld jelzést azonban a projekt kiritkusai máris pirosra váltanák, a France 24 meg is magyarázza, miért.

Paks II után Paks I-nek is árthat a német politika/Fotó: VG

A probléma az együttműködéssel van

Elsőként a Világgazdaság írta meg, hogy az Paksi Atomerőmű üzemanyagellátása diverzifikálása jegyében beszerzendő francia üzemanyag lényegében orosz lesz. A Framatome-nak adott megbízás alkalmából tart 2024 októberi sajtótájékoztatón az atomerőmű vezérigazgatója, Horváth Péter János lapunknak megerősítette, hogy a gyártás valóban francia-orosz partnerségben folyik majd, de az eladó egyedül a Framatome lesz. A francia–orosz társulásba beszállhat a magyar fél is. „Annyi üzemanyag érkezik, amennyi elég lesz mind a négy blokknak, továbbá az első két blokknak a második üzemidő-hosszabbítása utáni időszak első éveire is.” A fűtőelem az akkor közlés szerint 2027-től érkezne Paksra.

Tilalom nincs, pánikolás van – a Paksi Atomerőmű is rosszul járhat

Az, hogy a lingeni termék valójában orosz lincenc alapján műszaki és biztonsági szempontból is megnyugató lehet, hiszen az erőmű továbbra is a már ismert és jól vizsgázott üzemanyaghoz jutna. Az orosz partnerség most mégis kiverte a biztosítékot egyes német politikusnál annak ellenére, hogy az Oroszország elleni szankciók továbbra sem tiltják az oroszországi vállalatokkal való együttműködést. Bár a mostani vihar kapcsán nem maga az együttműködés vált céltáblává, hanem az, hogy a gyártás során be kellene engedni a telephelyre a Roszatom üzemanyaggyártó leányvállalata, a TVEL szakembereit is. Ők pedig akár még kémkedhetnek is.

A német aggályokat gondolhatjuk indokolatlannak, vagy túlzónak is, de érdemes azokat komolyan venni.

Ezek miatt ugyanis Magyarország egyszer már megütötte a bokáját, és az máig fáj: a német exporthatóság nem engedi, hogy a Paks II. beruházáshoz a német Siemenstől rendelt irányítástechnikai rendszert végül felhasználják a magyar projektnél. Pedig a Siemensnél folyó fejlesztéshez nem utaztak orosz szakemberek Németországba. Igaz, ha valami miatt nem valósulna meg a francia-német projekt, akkor a Paksi Atomrőmű továbbra is vásárolhat orosz forrásból, a megállapodása alapján számíthat a Westinghouse által gyártott üzemanyagra, és vannak a piacon további gyártók is. Viszont a Siemenst nem lehetett azonnal pótolni, de megoldódott: a Paks II-megbízásban konzorciumi partnere, a Framatome vette át egyedül a feladatot.