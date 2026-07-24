Német politikusok kémet szimatolnak az atomerőművi üzemanyag gyártása kapcsán – Paks II. után Paks I-nek is keresztbe tehetnek
Zöld környezetvédelmi jelzést kapott Németországban annak a francia-orosz beruházásnak az indítása, amelynek során a Framatome lingeni gyárában atomerőművek által használt üzemanyagot gyártanának. Ez jó hír a Paksi Atomerőműnek, amely éppen ebből forrásból jutna alternatív üzemanyaghoz. A zöld jelzést azonban a projekt kiritkusai máris pirosra váltanák, a France 24 meg is magyarázza, miért.
A probléma az együttműködéssel van
Elsőként a Világgazdaság írta meg, hogy az Paksi Atomerőmű üzemanyagellátása diverzifikálása jegyében beszerzendő francia üzemanyag lényegében orosz lesz. A Framatome-nak adott megbízás alkalmából tart 2024 októberi sajtótájékoztatón az atomerőmű vezérigazgatója, Horváth Péter János lapunknak megerősítette, hogy a gyártás valóban francia-orosz partnerségben folyik majd, de az eladó egyedül a Framatome lesz. A francia–orosz társulásba beszállhat a magyar fél is. „Annyi üzemanyag érkezik, amennyi elég lesz mind a négy blokknak, továbbá az első két blokknak a második üzemidő-hosszabbítása utáni időszak első éveire is.” A fűtőelem az akkor közlés szerint 2027-től érkezne Paksra.
Tilalom nincs, pánikolás van – a Paksi Atomerőmű is rosszul járhat
Az, hogy a lingeni termék valójában orosz lincenc alapján műszaki és biztonsági szempontból is megnyugató lehet, hiszen az erőmű továbbra is a már ismert és jól vizsgázott üzemanyaghoz jutna. Az orosz partnerség most mégis kiverte a biztosítékot egyes német politikusnál annak ellenére, hogy az Oroszország elleni szankciók továbbra sem tiltják az oroszországi vállalatokkal való együttműködést. Bár a mostani vihar kapcsán nem maga az együttműködés vált céltáblává, hanem az, hogy a gyártás során be kellene engedni a telephelyre a Roszatom üzemanyaggyártó leányvállalata, a TVEL szakembereit is. Ők pedig akár még kémkedhetnek is.
A német aggályokat gondolhatjuk indokolatlannak, vagy túlzónak is, de érdemes azokat komolyan venni.
Ezek miatt ugyanis Magyarország egyszer már megütötte a bokáját, és az máig fáj: a német exporthatóság nem engedi, hogy a Paks II. beruházáshoz a német Siemenstől rendelt irányítástechnikai rendszert végül felhasználják a magyar projektnél. Pedig a Siemensnél folyó fejlesztéshez nem utaztak orosz szakemberek Németországba. Igaz, ha valami miatt nem valósulna meg a francia-német projekt, akkor a Paksi Atomrőmű továbbra is vásárolhat orosz forrásból, a megállapodása alapján számíthat a Westinghouse által gyártott üzemanyagra, és vannak a piacon további gyártók is. Viszont a Siemenst nem lehetett azonnal pótolni, de megoldódott: a Paks II-megbízásban konzorciumi partnere, a Framatome vette át egyedül a feladatot.
Kémkedés és szabotázs?
A francia-orosz partnerség kritikusai által feltételezett orosz kémkedésre, mi több, szabotázsra reagálva a német hatóságok azt mondták, hogy a beruházás engedélyezését jogilag nem utasíthatják el. Ugyanakkor az állam környezetvédelmi minisztere, Christian Meyer megismételte álláspontját, miszerint „a Putyin nukleáris ügynökségével folytatott ügyletek és a szoros együttműködés teljesen helytelen”. Meyer megjegyzéséhez érdemes hozzátenni, hogy kevés orosz érdek szól egy olyan gyártás elszabotálása mellett, amelyből Oroszországba is folyna be pénz.
A Framatome leányvállalata, az ANF (Advanced Nuclear Fuels) 2022 márciusában kérte a projekt engedélyét, mindössze néhány héttel azután, hogy Oroszország megkezdte Ukrajna teljes körű invázióját.
Christian Meyer elmondta, hogy az engedély egyik feltétele az volt, hogy a Roszatom vagy az orosz nukleáris üzemanyaggyártó, a TVEL alkalmazottai csak nagyon korlátozott esetekben és az illetékes felügyelőség kíséretében léphetnek be a telephelyre. A már kiadott jóváhagyást felülvizsgálhatják, ha új kockázatokat azonosítanak, különösen a nemzetbiztonság területén.
Roderich Kiesewetter, Friedrich Merz kancellár jobbközép CDU pártjának egyik prominens tagja szerint azonban a szövetségi kormánynak már most be kellene avatkoznia a projekt megvalósításának megakadályozása érdekében. A Politicónak azt mondta, hogy Alsó-Szászország döntése veszélyes a biztonságra, és meg kell változtatni.
A zöldek is félnek
A Zöldek is hangosan bírálták a tervet, szintén biztonsági megfontolásból. Az együttműködés szerintül lehetővé teszi Moszkvának, hogy információkat szerezzen a németországi, nagyon érzékeny nukleáris létesítményekről.
A France 24 kitér a szélesebb politikai összefüggésekre is. Mint írja, Németország Ukrajna legnagyobb támogatója az orosz invázió visszaverésére irányuló küzdelemben, és fokozott készültségben van, tekintettek a Moszkva által irányított „hibrid hadviselés” jeleire. Németország szerdán cáfolta azokat az online jelentéseket, miszerint nukleáris fegyverekkel kapcsolatos kutatásokat végezne. A hírt olyan orosz propagandának minősítette, amely hitelteleníteni akarja Berlin Ukrajna támogatására irányuló erőfeszítéseit.
A cikk beszámol továbbá, hogy számos olyan európai országban működik a szovjet korszakban tervezett atomerőmű, amely korábban a szovjet befolyási övezet része volt, mellettük Finnországban is. Ezeknek továbbra is megfelelő üzemanyagra van szükségük, amilyet a lingeni projekt fog előállítani. A Framatome holnapja szerint a társaságtól
- az MVM Paksi Atomerőmű mellett
- a csehországi CEZ,
- a finnországi Fortum,
- és szlovákiai Slovenské elektrárne
vásárolna lingeni üzemanyagot.
Oroszország ellenőrzi a globális uránkínálat jelentős részét is a szovjet utódállamokban, például Kazahsztánban lévő érdekeltségei révén.