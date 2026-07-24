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Románia
drón
légvédelem

Rendkívüli katonai helyzet Romániában: tüzet nyitott egy F-16-os vadászgép, az elnök bejelentést tett − „Belépett az ország légterébe egy drón”

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A légierő F-16-osának kellet közbelépni, amikor péntek délelőtt egy drón lépett be az ország légterébe. A fenyegetést a román gép pilótája elhárította, az eszközt egy lakatlan terület felett lőtte le. A drón eredete egyelőre ismeretlen, a vizsgálatok jelenleg is zajlanak.
VG
2026.07.24, 11:42
Frissítve: 2026.07.24, 12:12

A román légierő egyik F-16-os vadászgépe július 24-én, péntek délelőtt lelőtt egy, az ország légterébe berepülő drónt. 

A román légierő F-16-osai
A román légierő F-16-osai / Fotó: Ovidiu Sova

Ez volt az első alkalom, hogy Románia saját területe felett elfogott és megsemmisített egy pilóta nélküli légi járművet. Az incidenst Nicusor Dan államfő és Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter is megerősítette.

Megszólalt a román államfő

Ma délelőtt 11 óra körül a román légierő egyik F-16-osa lelőtt egy, az ország légterébe berepülő drónt. A térség lakatlan volt, így a pilóta kockázat nélkül nyithatott tüzet. Az illetékes szervek egységei jelenleg vizsgálják a helyszínt, hogy feltárhassák az incidens valamennyi részletét − jelentette be Nicosur Dan.

Radu Miruta védelmi miniszter arról számolt be, hogy az ország légvédelmi rendszerei észlelték a fenyegetést, majd ezt követően lépett életbe a ilyenkor szokásos protokoll:

A NATO légtérrendészeti missziójának keretében Romániába telepített olasz Eurofighter Typhoon vadászgépeket azonnal riasztották. Nem sokkal később felszállt a román légierő két F-16-os vadászgépe is, amelyek engedélyt kaptak a célpont megsemmisítésére

− közölte a miniszter, aki arról is beszámolt, hogy az egyik F-16-os Buzau megye lakatlan térsége felett lőtte le a drónt.

A román védelmi minisztérium hivatalos közleménye szerint a radarrendszerek 9 óra 39 perckor észlelték a célpontot, Sulinától mintegy húsz kilométerre keletre, miután az Braila, Fetesti és Buzau irányába tartó útvonalon belépett a román légtérbe. A drón megfigyelésével és követésével megbízott, a 86. légibázisról felszálló F–16-os 11 óra 2 perckor rakétát indított a célpontra, és Buzau megyében, Padina község közelében, egy lakatlan terület felett megsemmisítette azt.

Fejleszteni kell a légvédelmi képességeket

A mai fenyegetések már ugyanolyanok, mint tíz évvel ezelőtt, erre pedig fel kell készülni − mondta Radu Miruta, és hangsúlyozta, hogy

Romániának be kell ruháznia a légvédelembe, a drónelhárító képességekbe és a fegyveres erők korszerűsítésébe.

Eddig a román légierő vadászgépei nem fogtak el drónokat, de több esetben tévedtek már pilóta nélküli eszközök az ország területére.

Galacban május 29-én egy orosz drón egy lakóházat rongált meg, míg június 5-én Konstanca kikötővárosában okozott nagy riadalmat egy ukrán tengeri drón, amely egy olajtermináltól néhány száz méterre robbant fel.

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