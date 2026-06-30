Magyar Péter több bejelentést tett kedden este: 120 településen elrendelhetik a vízszolgáltatás korlátozását – a MÁV a Stadler segítségét kéri, hogy működjenek a vonatok

Hétfőhöz hasonlóan kedden este is rendkívüli beszámolót tett közzé a közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök ebben több bejelentést is tett a hőséggel és a vízhiánnyal összefüggésben.

Magyar Péter több bejelentést tett kedden este: a MÁV a Stadler segítségét kéri, hogy működjenek a vonatok / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Azzal kezdte a videóüzenetét, hogy soha nem volt még ilyen forróság Magyarországon, minden rekord megdölt. Széchenyben 42 fokot mértek ma, de az ország nagy részén meghaladta a 40 fokot a hőmérséklet, ezért továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás.

Magyar Péter szerint az extrém forróság már nem tart sokáig, órákon belül érkezhet egy kisebb enyhülés. Ugyanakkor közölte, hogy a vízmű teljes szolgáltatási területén lépni kellett és már a harmadfokú vízkorlátozást kellett elrendelni.

Ez 120 települést érint Pest vármegyében. A harmadik fokozatban a szolgáltató elrendelheti egyes településrészeken a vízellátás korlátozását

azért, hogy megőrizzük a teljes rendszer működőképességét.

Nyomatékosan kért mindenkit, hogy a következő két napban kizárólag a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet. Ne locsoljanak! Ne töltsenek medencét, ne mossanak autót, halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely néhány napot várhat. Minden rendelkezésünkre álló eszköz bevetünk, de az alapellátás csak a magyarok összefogásával biztosítható – fogalmazott.

Magyar Péter több bejelentést tett kedden este: a MÁV a Stadler segítségét kéri

Folyamatosan dolgoznak a közlekedés biztonságának fenntartásán is: 22 vasútvonalon és 3 hévvonalon van érvényben sebességkorlátozás a rendkívüli hőség miatt. Azt is közölte, hogy a Stadler vonatok közül 24 darab (ez Vitézy Dávid beszámolója alapján időközben 30 fölé emelkedett – a szerk.) vált üzemképtelenné.

Ismertette, hogy a MÁV folyamatosan egyeztet a Stadlerrel, hogy a jövőre nézve műszaki megoldást találjon erre a problémára. "Most azonban az a feladatunk, hogy a kieső járműveket, ahol csak lehet, más szerelvényekkel vagy pótlobuszokkal váltsuk ki, és biztosítsuk az utasok biztonságos közlekedését. A régebbi szerelmények közül több jobban bírja ezt a szélsőséges meleget, mint a viszonylag modernek, mert az új szerelmények rendszerét nem ilyen hőségre tervezték" – magyarázta.