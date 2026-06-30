Kitört a botrány az új műanyagtilalom miatt: a vendéglátósok szerint káoszt hozhat a nyár közepén

Július 1-jétől életbe lép a műanyag italtartó poharak forgalomba hozatalát tiltó szabályozás, amely ellen a vendéglátóipar egyik legfontosabb érdekképviselete is tiltakozik. A szakma szerint a döntés rossz időzítése ellátási gondokat, jelentős költségnövekedést és akár áremeléseket is okozhat a nyári szezon közepén.

A vendéglátóipar szerint túl gyorsan és rosszkor vezetik be az új műanyagtilalmat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Komoly aggodalmát fejezte ki a Magyar Vendéglátók Ipartestülete (MVI) a július 1-jén hatályba lépő műanyagpohár-tilalom miatt. Kovács László, a szervezet elnöke levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez, amelyben a szabályozás felülvizsgálatát, illetve a tiltás elhalasztását kérte.

Megnyomorítaná a vendéglátósokat a műanyagtilalom

A vita középpontjában a 301/2021. (VI. 1.) kormányrendelet áll, amely szerint 2026. július 1-jétől tilos az italtartó műanyag poharak – valamint azok fedeleinek – forgalomba hozatala. Az intézkedés célja az egyszer használatos műanyagtermékek visszaszorítása, a vendéglátóipar szerint azonban a jelenlegi piaci környezetben a szabályozás komoly működési problémákat okozhat.

Az MVI arra hívta fel a figyelmet, hogy a vendéglátóhelyeken jelenleg széles körben használt PP (polipropilén) poharak, valamint a PE-bevonatú papírpoharak számos ital kiszolgálásához gyakorlatilag nélkülözhetetlenek. Ide tartoznak többek között a hideg üdítők, a sörök, a koktélok, a jeges kávék, valamint az elviteles meleg italok is.

A szervezet szerint ezek a termékek egyszerre biztosítják a megfelelő higiéniai és élelmiszer-biztonsági feltételeket, miközben gazdaságosan használhatók.

Úgy látják, hogy a jelenleg elérhető alternatívák sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem képesek teljes mértékben kiváltani őket.

A vendéglátósok arra is figyelmeztetnek, hogy az alternatív csomagolóanyagok beszerzése jelentősen drágább. Ez különösen a kis- és középvállalkozások számára jelenthet komoly terhet, amelyek az elmúlt évek energiaár-emelkedése, inflációja és munkaerőköltségei miatt már most is jelentős költségnyomás alatt működnek.

A szakmai szervezet szerint az időzítés sem szerencsés. A tiltás éppen a nyári szezon kellős közepén lép életbe, amikor a strandokon, fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken és vendéglátóhelyeken a legnagyobb a kereslet az egyszer használatos poharak iránt. Véleményük szerint ez ellátási nehézségekhez vezethet, miközben a magasabb beszerzési költségek végső soron a fogyasztói árakban is megjelenhetnek.