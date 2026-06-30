Új aszbesztbotrány tört ki Magyarországon: egyszerre két vármegye is érintett lehet, ennek már semmi köze az osztrákokhoz – megszólalt a kormányhivatal

Súlyos környezetvédelmi ügy miatt került ismét a figyelem középpontjába a Heves vármegyei Petőfibánya. A Mi Hazánk Mozgalom szerint az egykori azbesztgyár felszámolása során jelentős mennyiségű rákkeltő anyag kerülhetett a környezetbe. Az azbesztszennyezés több település lakóinak egészségét is veszélyeztetheti – írja a Nógrád Vármegyei Hírportál.

Petőfibánya környékén több településen is kimutatták az azbesztszennyezést. / Fotó: Belga / AFP (illusztráció)

Nagyon sok a daganatos megbetegedés – a vizsgálatok mindenhol kimutatták az azbesztszennyezést

Az ügyet Kismihók Tamás, a Mi Hazánk hatvani önkormányzati képviselője hozta nyilvánosságra. Elmondása szerint két hónappal ezelőtti feljelentéste után most érkeztek meg a legfrissebb vizsgálati eredmények. A környéken nagyon sokan daganatos megbetegedéssel küzdenek, és sajnos többen már el is hunytak.

Megérkeztek a legfrissebb eredmények, amelyek mindenhol igazolták az azbesztszennyezést. A hatóságok eddigi megállapításai alapján mintegy ötven köbméter azbeszthulladék kerülhetett a környezetbe, ugyanakkor a becsléseink szerint a valós mennyiség ennek akár a többszöröse is lehet

– fogalmazott lapnak Kismihók Tamás.

Az önkormányzati képviselő szerint az azbeszt a talajba és a levegőbe is bekerülhetett, ami Petőfibánya mellett Lőrinci és Selyp lakóira is kockázatot jelenthet.

A nógrádi kormányhivatalnak nincs tudomása azbesztveszélyről a vármegyében

Az ügyben megszólalt Dócs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke és Nyugat-Nógrád országgyűlési képviselője is. Közlése szerint a gyár működésének évtizedei alatt a környéken helyezték el az üzemi hulladék jelentős részét, az épületeket pedig a felszámolás során robbantással bontották le, ami tovább növelhette a veszélyes anyagok szétszóródásának kockázatát.

Nyílt levélben fordultam Gajdos László élő környezetért felelős miniszterhez, hogy járjon el az ügyben az ott élők érdekében, akiknek az egészségét súlyosan befolyásolja ez a szennyezés

– fogalmazott a képviselő.

Dócs Dávid hozzátette: szerinte azt sem lehet kizárni, hogy az esetleges azbesztszennyezés Nógrád vármegye egyes területeit is érintheti.